假日忙完，十足的花腳人(愛出門)不出門很難過，火速決定到大稻埕逛街，永樂市場旁吃路邊麵攤，可是忘情水一直心念火鍋，滑開手機Google台北圓環火鍋，看到幾位平日互動的粉友都分享了天喜迷你火鍋，來試試這家火鍋老店的口味。

台北大同區北門捷運站周邊美食，70年就創立的石頭火鍋店，在台北眾多的小火鍋店中「天喜迷你火鍋」至今仍屹力不搖，猜想一定有它非凡之處。

私心推薦加這味更濃郁!

鍋中加一小碟「蒜泥+蔥花」，喜歡吃辣一定要再加「生辣椒」，經過大火加熱，釋放出濃郁的香氣和豐富的層次風味，滿足味覺體驗。

店內座位區設計為長U型，下午三點多來一樣滿座，客人離開又有新的客人進來，生意真的不錯。剛開始跟其他客人並肩坐而坐有點不太習慣，隨火鍋上桌也慢慢的自在放鬆。

熟練的點餐、上菜、清潔桌面，感覺都是元老級員工，原本一鍋想點沙茶口味，不過店員推石頭鍋，並說明沙茶鍋並沒有沙茶窩(不太懂)。

天喜菜單

石頭頭、沙茶鍋單鍋280起，最貴小火鍋四百多元，也有素食鍋。自助式調味料區還有鐵桶裝的免費古早味紅茶，紅茶不會調的太甜。

石頭海陸鍋

海陸鍋如照片一鍋已放好牛肉片的石頭鍋，一盤海鮮和一份冬粉加青菜。

雖然海鮮份量感覺不多，牡蠣大顆和草蝦蠻大尾，還不錯呢。

蛤蜊應該很新鮮，因為蚌殼不斷的一直開合。

石頭火鍋-牛肉

牛肉片有爆炒過的香氣，火鍋料中燕餃好像手工做的很好吃，如果不吃火鍋料可以換成青菜。

火鍋只附會冬粉，白飯需要另外單點，一碗15元。

最讓我們稱讚就是爆炒過的石頭湯，看似清澈透明，實際入口卻有著蔬果熬的甘甜清爽滋味，猜測還有桂枝、甘草還是什麼說不上來中藥材香。

火鍋食材再沾店家自製的沙茶醬完美搭檔，清甜的湯頭，不會過於鹹和油膩，跟忘情水共同結論，喝了湯卻完全不口渴(前幾天才吃臭臭鍋，有很明顯的對比)。

肉品是點牛肉，肉質就比較一般。

不論是點石頭火鍋或是海陸鍋，肉量並不多，感覺價格稍微偏高，不過會再回訪的意願高，一切源於石頭鍋的香氣濃郁清甜，真的別具特色，謝謝粉友好文分享。

跟忘情水認為天喜生意一直都非常興旺，是不是因為爆炒石頭鍋的香氣足以讓人回味和想念、老員工的深厚服務還有如家庭般的氛圍呢。

店名：天喜小火鍋(天喜迷你石頭火鍋)

地址：台北市大同區南京西路306號

營業時間：星期三至一 11:30~20:30(二、三休息)

交通：

捷運中山站6號出口，步行10分鐘

捷運北門站2號出口，步行9分鐘

停車：

距離最近-大圓環停車場

順遊寧夏夜市-蓬萊國小停車場，步行約11分鐘

順遊大稻埕-大稻埕公園停車場，步行約11分鐘