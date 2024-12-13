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之前有幾個老同學回來宜蘭工作的，我們幾個老男人常在他下班後揪一揪去串燒店，邊吃邊喝兩杯這種開心的感覺是沒辦法取代的。話說回來聽說羅東光榮路那邊新開了一家串燒居酒屋，不只品項多餐點口味很好而且重點來了，有好喝的調酒耶！這樣太太就很願意跟著我們去了，因為她比較不愛啤酒嘛ＸＤ

人生百味串燒居酒屋

039505989

宜蘭縣羅東鎮光榮路56號 請點我開始人生百味串燒居酒屋導航

18:00–01:00，有事才公休！若有臨時營業時間變動請依店家公告為準。

停車資訊：旁邊就有自備停車場，但是有要小酌兩杯就搭小黃來喔！喝酒不開車開車不喝酒可是基本原則啊大家！

一進門左手邊是櫃檯~前方就是串燒食材區！想吃什麼就拿什麼，選好後再交給服務生就好囉～

人生百味的活動實在是挺多的，打卡啦發限動就送一杯調酒耶！更可愛的是中間那個啦～消費滿千就送一點並玩一次轉轉樂！

重點是週一到週四，朝日生啤酒無限暢飲2小時竟然只要299元啦！（激動

這個就是轉轉樂～（扭蛋機ＸＤ），好運的拿時鐘歹運的中龍眼啦～但好像每顆小珠裡都有獎項，不會有槓龜的情形發生喔。

最近還有年末大回饋！平日時段只要是宜蘭縣民軍警消防醫生護士來用餐出示證件即享優惠啊各位鄉親！

只到12/20號喔！

用餐區在這裡，而且我很喜歡這個設計～（指著天花板

看看這天花板上面吧…喔有同學猜到了！是活動式的吊簾啦～

如果想多一點隱密性的話啊可以把吊簾放下來，這樣喝起來也可以比較放飛一點（笑

人生百味菜單

串燒種類實在太多請直接來去串燒區挑選！同學們仔細看喔，有些串串的後端被點上了不同的顏色，除了原本的顏色之外啊有紅色跟藍色喔。

原色一串30元，紅色的40元，藍色的則是50元喔……咦？？？所以金針五花肉捲一串只要40？？？（狂拿

安琪小姐妳也太厲害了，請妳拿串燒竟然可以整出一大束串燒花來！

然後，我確實是說過想吃什麼就拿什麼啦……好吧，妳覺得吃得完我就沒意見ＸＤ

然後有注意到嗎？串燒區上有著許多牌子，分別寫上了不同的品項以及各自的價錢。因為有些比較需要冷凍保存的品項像是海鮮啦就用拿牌子的方式，想吃什麼就拿什麼牌子～拿齊了再交給服務生就可以囉。

嗯……孩子們，我們不是在玩撲克牌喔！妳們真的吃得下這麼多嗎？（指著旁邊那兩大籃！！！

妳們自己看看！連服務生小弟都被嚇到了！

最重要的串燒就交給廚房的師傅們啦，我們回座位上去等吧，桌上有兩種辣椒可以加呢…啊？旁邊架上的莫非是……骰盅嗎？（已笑翻

圍事真的不嗜酒，但是非常喜歡跟朋友們一起小酌兩杯～有時在KTV喝的時候啊也會玩點西八啦的小遊戲來助興，看來店長是真心想讓來這裡的客人都開心呢！

餐飲品項介紹

焗烤花椰菜

正所謂大軍未動，糧草先行！喝酒之前當然是要先吃點東西啊～～～等一下！這盤花椰菜是誰點的舉手！自己拿去吃喔～哥可不是吃素的！哎呀（後腦遭受到老婆手刀攻擊……），咳，其實花椰菜單吃我還真的不愛吃，但是焗烤來呈現不只增香也添色，挺好吃的呢。

滷肉飯

是的沒錯這就是一碗正港的滷肉飯！肥瘦適中的滷肉熬到微帶膠質口感再淋到熱熱的白飯上！試問誰能抵擋？？店長說這算她們店裡的招牌之一，果然名不虛傳啊～哥就愛這種CP值突破天際又好吃的國民美食啦！

鹹酥雞+地瓜球

嗯，串燒店都有賣滷肉飯了，那有賣鹹酥雞好像也不意外對吧？然後這個鹹酥雞非常好吃，而且我覺得可以轉換一下口感！

各式肉肉串燒：30~50元

朋友問我什麼最推薦？告訴你們啊我最推的是店裡的廚師啊啊啊！！！（謎之音：廚師可以吃嗎？

因為我很少遇到可以把串燒烤得這麼剛好的廚師，幾乎每一枝串燒都是焦香酥脆滑嫩多汁～

尤其是蘋果五花肉捲特別棒！蘋果與五花肉烤起來一點也不衝突，反而增添了蘋果的香氣。那個櫛瓜跟香菇也都好好吃～

金針五花肉捲我也覺得很棒，而且我覺得廚師應該是根據串燒的種類來決定使用烤醬的多寡，我的印象中沒有一根串燒太鹹～而且滋味非常的好～

雞皮也是烤得恰恰這樣，吃起來微脆又富含油脂～吃起來超帶勁的！加點辣椒粉一定更美味啊。

照片中間的是烤松阪肉，應該是我最推薦的一道串燒了～又香又脆～

然後愛吃菜的朋友們真的可以試試店裡的烤糯米椒還有烤茄子。

香腸也是咬下去會噴汁的那種，而且絞肉肥瘦比例很恰當，連討厭吃肥肉的太太都吃了呢。

炸豆腐

務必要趁熱吃啊各位，剛上桌的炸豆腐外酥內嫩超好吃～小心燙口喔！

明太子雞腿肉+超士雞腿肉

讓人胃口大開的明太子配上軟嫩的雞腿肉～真的可以一口接一口！濃郁的起士跟清爽的雞肉也很搭。

日本生蠔

超肥美的日本生蠔～新鮮又飽滿，要不要加檸檬汁就看個人啦～

北海道干貝（1串2顆）

撒上一點點的香料再稍微烘烤一下就可以上桌了，吃起來非常甜！越吃越香～

人生百味Burning Life

以Shot來說這樣真心不貴，來來來同學們，先不忙著喝啊我們先來猜看看口味！從左到右的口味全猜對的話來找我領飛吻一個！（謎之音：史上最沒人想要的禮物？？？），然後還是要多嘴幾句，飲酒過量有害健康！開車不喝酒喝酒不開車！

給大家一點提示好了，工作很努力但是卻得不到大家的認同，會不會心有點＂酸＂啊？遇到喜歡的對象，是不是心頭會有點＂甜＂滋滋的呢？

好啦剩下的人生百味就留給你們自己來品味吧。

環遊世界

這杯調酒深獲在場女孩們的一致好評！豐美的顏色，漂亮的漸層，我個人是覺得像極了從北極往下到赤道的色彩對比呢，聽說非常的香甜順口。

嗚！竟然這時候又給我追加了一柱朝日生啤酒！！！太邪惡了你們～～～可惡為什麼我剛剛猜拳猜輸了要當指定駕駛啊～～～（淚奔

烤魷魚

是不是？我就說最推的是人生百味的廚師啦～第一次看到有人可以把魷魚烤得這麼美的啦。

香香甜甜的醬汁跟Ｑ彈好吃的魷魚非常的合呢。

烤鯖魚

我是南方澳的半子，鯖魚什麼的早就已經熟到不能再熟了，但這麼肉質厚實且油脂豐美又烤的這麼上相的鯖魚真的很少見吶。

檸檬我也完全沒有擠上去，因為鯖魚本身的鮮度就很夠！微脆的魚皮超級美味～魚肉帶著一點點的鹽味非常的好吃呢。

店家/景點資訊

店家名稱：人生百味串燒居酒屋

所在地址：臺灣宜蘭縣羅東鎮光榮路56號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 17:30-01:00

店家電話：039505989

評價：★★★★★

備註資訊：

餐點價格以單項計算





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