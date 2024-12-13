新竹鄰近巨城#新開幕的 「豪客窯烤雞」🐔

絕對是近期愛店之一💖✨



位於新竹北大路上，步行三分鐘就有停車場非常方便🅿️

除了招牌窯烤雞之外還有販售筍子湯、雞汁桂竹筍、花媽咪涼拌菜及滴雞精⚠️

超適合找三、五朋友一起來享用😍



｜招牌窯烤雞 $700

雞汁桂竹筍 $350/大份

窯烤雞裡塞了多種中藥烤至金黃上色🥰

帶著窯烤香氣伴隨著淡淡中藥香氣

肉質軟嫩多汁，真的超好吃‼️



｜雞汁桂竹筍也是必點

以雞汁熬煮的桂竹筍🐔

多了雞汁香氣真的超加分👍🏻



🔺滴雞精

｜烏骨雞滴雞精 100ml $170/包

｜土地公滴雞精 100ml $150/包

入口完全無腥味，順口好喝🤩

也有販售禮盒套裝組呦

節日送禮超適合🎁



🔺花媽咪涼拌菜系列

｜黃金泡菜 $200

｜蒜辣無骨鳳爪 $250

｜黑胡椒毛豆 $100

｜柚香蘿蔔 $150

｜黃金海帶芽 $150



花媽咪涼拌菜是豪客窯烤雞自製涼拌小菜🥳

每種都超好吃！！！

最喜歡蒜辣無骨鳳爪及柚香蘿蔔

鳳爪鹹香微辣超級涮嘴🌶️

柚香蘿蔔爽脆開胃超讚😋



豪客窯烤雞

@qr0931226277

地址｜300新竹市東區北大路1號

時間｜11:00-21:00

電話｜0903601888



豪客居酒屋

地址｜雲林縣斗六市文化路610號（創始店）

時間｜16:30-24:00 (每週二、三公休)

電話｜0931226277

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