新竹鄰近巨城#新開幕的 「豪客窯烤雞」🐔
絕對是近期愛店之一💖✨
位於新竹北大路上，步行三分鐘就有停車場非常方便🅿️
除了招牌窯烤雞之外還有販售筍子湯、雞汁桂竹筍、花媽咪涼拌菜及滴雞精⚠️
超適合找三、五朋友一起來享用😍
｜招牌窯烤雞 $700
雞汁桂竹筍 $350/大份
窯烤雞裡塞了多種中藥烤至金黃上色🥰
帶著窯烤香氣伴隨著淡淡中藥香氣
肉質軟嫩多汁，真的超好吃‼️
｜雞汁桂竹筍也是必點
以雞汁熬煮的桂竹筍🐔
多了雞汁香氣真的超加分👍🏻
🔺滴雞精
｜烏骨雞滴雞精 100ml $170/包
｜土地公滴雞精 100ml $150/包
入口完全無腥味，順口好喝🤩
也有販售禮盒套裝組呦
節日送禮超適合🎁
🔺花媽咪涼拌菜系列
｜黃金泡菜 $200
｜蒜辣無骨鳳爪 $250
｜黑胡椒毛豆 $100
｜柚香蘿蔔 $150
｜黃金海帶芽 $150
花媽咪涼拌菜是豪客窯烤雞自製涼拌小菜🥳
每種都超好吃！！！
最喜歡蒜辣無骨鳳爪及柚香蘿蔔
鳳爪鹹香微辣超級涮嘴🌶️
柚香蘿蔔爽脆開胃超讚😋
豪客窯烤雞
@qr0931226277
地址｜300新竹市東區北大路1號
時間｜11:00-21:00
電話｜0903601888
豪客居酒屋
地址｜雲林縣斗六市文化路610號（創始店）
時間｜16:30-24:00 (每週二、三公休)
電話｜0931226277
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