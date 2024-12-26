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【台北大安區美食推薦】誇許早午餐｜文青風的中西式早午餐 (銅板美食、鄰近大安站、科技大樓站與大安高工、平價小吃)

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2024-12-26 10:00:00 文字：pfse64289
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【台北大安區美食推薦】誇許早午餐｜文青風的中西式早午餐 (銅板美食、鄰近大安站、科技大樓站與大安高工、平價小吃)

【台北大安區美食推薦】誇許早午餐｜文青風的中西式早午餐 (銅

提及台北早餐、早午餐、午餐推薦，位在大安捷運站、科技大樓站附近的 「誇許早午餐」，主打平價好吃的中式與西式早午餐，菜單多樣，舉凡中式餐點、蛋餅類、烤三明治類、總匯類、生菜沙拉、果醬類吐司、經典早午餐以及飲料選項等，讓顧客可以選擇不同套餐搭配，滿足各種口味需求。

「誇許早午餐」讓人驚豔的不只是菜色多樣化，價格更是親民到想鼓掌!!!

像是中式套餐、兒童套餐等，讓你花少少的錢就能享受超高CP值的早午餐，而且份量剛好，吃完滿足又不會太撐，真是小資族的救星~

誇許早午餐│交通

【台北大安區美食推薦】誇許早午餐｜文青風的中西式早午餐 (銅

Google地圖請點我 >大安站到誇許早午餐

「誇許早午餐」距離台北捷運大安站、科技大樓站、大安高工皆步行3~5分鐘即可抵達；另外，由於附近的學校、公司行號，住宅以及旅館還蠻密集的，可說是當地上班族、學生以及觀光客的最愛~

(安妮王不時會看到台灣人帶著金髮藍眼的外國人用餐XD)

誇許早午餐│用餐環境

【台北大安區美食推薦】誇許早午餐｜文青風的中西式早午餐 (銅 【台北大安區美食推薦】誇許早午餐｜文青風的中西式早午餐 (銅

「誇許早午餐」的用餐環境以黃色為主，明亮寬敞且帶有簡約的設計風格，適合朋友聚餐或單獨用餐，讓顧客感到輕鬆自在。

誇許早午餐│菜單

【台北大安區美食推薦】誇許早午餐｜文青風的中西式早午餐 (銅

「誇許早午餐」的菜單提供多樣化的「中式與西式早餐結合」的餐點，主要包括中式餐點、蛋餅類、烤三明治類、總匯類、生菜沙拉、果醬類吐司、經典早午餐以及飲料選項。餐點份量適中，適合不同食量的顧客。

且價格上，還蠻平價的，顧客可以自由搭配不同套餐，飲料種類豐富，從傳統紅茶到特調奶茶應有盡有，滿足個人口味需求，適合學生、上班族以及早午餐愛好者~

 

【台北大安區美食推薦】誇許早午餐｜文青風的中西式早午餐 (銅

另外，「誇許早午餐」也提供免費Wi-Fi，方便顧客在店內線上點餐，當然，如果對於線上點餐有障礙的話，也可以到現場櫃台點餐，營造了舒適的用餐體驗

誇許早午餐│中式套餐

【台北大安區美食推薦】誇許早午餐｜文青風的中西式早午餐 (銅

「中式套餐」包含蘿蔔糕、煎餃及蛋餅以及飲料，是典型的台式早午餐或小點心組合，不僅用料豐富，且帶給安妮王滿滿的家常感~

 

【台北大安區美食推薦】誇許早午餐｜文青風的中西式早午餐 (銅

煎餃外皮酥香，搭配內餡鮮嫩多汁，堪稱絕配!!!

金黃微焦的蘿蔔糕，煎得恰到好處，表面點綴著些許蔥花，散發迷人的香氣~

蛋餅則有誘人的層次感，皮酥餡柔，蛋液均勻覆蓋餅皮，蛋香與餅香交織，令人食指大動。

這道套餐搭配多樣，既能享受煎炸的酥脆感，又兼具滑嫩與香濃層次，是一份讓人充滿幸福感的選擇!!!

誇許早午餐│美式套餐

【台北大安區美食推薦】誇許早午餐｜文青風的中西式早午餐 (銅

「美式套餐」包含了太陽蛋、大熱狗、薯餅、培根、奶酥吐司薄片和熱紅茶，呈現出色彩鮮明的搭配。

太陽蛋蛋黃半熟，滑順濃郁，搭配香脆的培根與外酥內軟的薯餅，帶來豐富的口感層次。大熱狗口感結實，肉汁充盈，而奶酥吐司薄片則外脆內軟，抹有香甜的奶酥增添風味，最後來一杯無糖熱紅茶，口感清爽解膩，度過完美的早午餐時光~

誇許早午餐│兒童套餐

【台北大安區美食推薦】誇許早午餐｜文青風的中西式早午餐 (銅

兒童套餐由幾種簡單卻受小朋友喜愛的元素組成，包含吐司、雞球、薯條、小熱狗和炒蛋。

吐司呈現微焦的金黃色，鬆軟略帶焦脆；薯條與雞球則顯得外酥內嫩、酥脆金黃，提供多層次的口感對比；搭配切花刀的小熱狗，彈牙而不過鹹，以及嫩嫩的滑順炒蛋，透過多種食材的組合，，既能迎合孩子的口味，又帶來視覺上的吸引力，是適合家庭聚餐或輕鬆早午餐的溫馨套餐~

誇許早午餐│鮮蝦蛋可頌

【台北大安區美食推薦】誇許早午餐｜文青風的中西式早午餐 (銅

「鮮蝦蛋可頌」是一道結合酥脆麵包與豐富內餡的創意早餐；金黃酥脆的可頌被烤得微微焦香，上面撒有芝麻點綴，增添視覺吸引力。

內餡由嫩滑的煎蛋、融化的起司片、鮮脆的生菜、豆芽以及鮮蝦排組成，增添了層次感與海鮮的鮮甜氣息。

口感上，可頌的酥香與柔軟的內餡形成對比，蛋與起司的鹹香恰到好處，鮮蝦排的鮮甜多汁，與其他食材完美融合，讓每一口都充滿豐富的層次。

誇許早午餐│燻雞蛋烤三明治

【台北大安區美食推薦】誇許早午餐｜文青風的中西式早午餐 (銅

「燻雞蛋烤三明治」以豐富的層次感和食材多樣性吸引目光。每片三明治使用吐司作為基底，烘烤後的外皮帶有微酥的口感，內層包裹燻雞、煎蛋、火腿、生菜以及番茄等多層配料。燻雞散發出獨特的煙燻香氣，與煎蛋的滑嫩形成對比，而火腿增加了鹹香風味。脆嫩的生菜和多汁的番茄則賦予整體一抹清新。

作為早餐或輕食，燻雞蛋烤三明治兼具飽足感與營養，是一份經典的西式早午餐選擇。

誇許早午餐│評價

【台北大安區美食推薦】誇許早午餐｜文青風的中西式早午餐 (銅

「誇許早午餐」是適合家庭聚餐或單獨享用的平價選擇，推薦給愛早午餐的朋友!!!

「誇許早午餐」是一間兼具平價與質感的早午餐店，坐落於台北大安捷運站和科技大樓站附近，交通便利。店內環境明亮溫馨，以簡約的黃色設計為主，讓人感到輕鬆自在。菜單選擇多樣化，結合中式與西式早餐，像是蛋餅、三明治、生菜沙拉，以及經典美式套餐等，滿足各種口味需求。

餐點的話，除了套餐之外，安妮王特別推薦燻雞蛋烤三明治和鮮蝦蛋可頌，三明治的燻雞香氣濃郁，搭配煎蛋與生菜相當清爽，而鮮蝦蛋可頌則是海鮮與酥脆麵包的絕佳結合。

誇許早午餐│聯絡資訊

【台北大安區美食推薦】誇許早午餐｜文青風的中西式早午餐 (銅

店名：誇許早午餐

地址：106台北市大安區復興南路二段84-6號1樓

營業時間：06:30–13:30(禮拜二~禮拜五)、07:00–13:30(假日)，禮拜一公休

官方Line：https://line.me/R/ti/p/@285grpim?oat_content=url

外送：

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美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
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CP值
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