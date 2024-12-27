[ 日本熊本景點、美食之旅_熊本城、櫻之馬場城彩苑 ]

在北九州六天五夜的自助行中，從博多到熊本只要一個小時，就能體驗熊本城的威武、櫻之馬場城彩苑的炸馬肉餅、即時團子等其他熊本鄉土料理，以及到處被熊本熊佔領的立牌、玩偶等，讓安妮王逐漸成為熊本熊的俘虜。熊本算是在九州城市中，最具童話、可愛、輝煌於一身的景點，縱然遭遇地震的考驗，經過重建後，仍是值得一去的地方。

想去朝聖熊本城&櫻之馬場城彩苑，欣賞古城與享受美食的旅人，跟著安妮王走，便宜的大眾交通方式、路線、景色等，安妮王都在這篇與您分享~

[ 交通_熊本市電一日卷 ]

從博多車站到熊本車站大約1小時，安妮王下車後，在熊本車站1樓的觀光處可以買到熊本市電的一日券(500日幣)，一日券只能夠使用於熊本市電，要玩個熊本城、熊部長辦公室看跳舞、以及水前寺成趣園已足夠。

這次九州自由行安妮王都是用大眾交通工具完成行程，熊本當然也不例外。熊本市的路面電車分為A系統（紅線）及B系統（藍線），基本上安妮王使用紅線的機率比較高，畢竟開始、結束都是在熊本駅前。在票價來說，一趟電車170日幣，只要搭乘電車三次以上就算回本了，對於懶得走路的旅人而言，熊本市電的一日券(500日圓)超級划算。

在熊本駅前，搭乘路面電車來到10號熊本城市役所前，一下車跟著人潮走，就會看到了~

[ 安妮王推薦_櫻之馬場城彩苑 ]

前往「熊本城」的路上，會先經過「櫻之馬場城彩苑」，在櫻花小路與熊本熊的指引下，安妮王來到了由20 幾家商店所組成的區域，仿江戶時代古風的建築，讓人不禁多看幾眼。

「櫻之馬場城彩苑」是日本 3 大名城「熊本城」山麓地帶的櫻花馬場，除了體驗歷史文化的「湧湧座」及美食聚集地「櫻之小路」外，還有「綜合觀光導遊服務處」、「多功能交流設施」等，不僅重現江戶時代城下町的氛圍，也成為嶄新魅力景點，彷彿有種在古裝劇裡穿梭的錯覺。

[ 安妮王推薦_熊本城 ]

穿過「櫻之馬場城彩苑」，爬一下階梯與斜坡，就能緩緩進入熊本城，為日本三大名城之一(名古屋城、大阪城、熊本城)，沒想到安妮王日本三大名城成就GET!!!

熊本城又稱為銀杏城，起因在建造熊本城時需要有糧食，所以種植了大量的銀杏作為糧食。在春天到訪熊本城一定很美，可以看到櫻花散落的街道。

延伸閱讀 大阪周遊卷景點_大阪城

延伸閱讀 名古屋必去景點(名古屋城、大須觀音、綠洲21、名古屋港水族館)

要說日本三大名城逛起來的感覺，名古屋城小巧精緻、大阪城與綠地公園結合，伴隨著悠閒的紅色小火車音樂，讓人十分開心，彷彿小孩子出遊，熊本城則是偏向古色古香的建築集合體。

熊本城則是大規模的日式工法建築，有打仗用的「石垣」，大多修建成武者返的形狀，起初坡度較平緩，到上部則近乎垂直；城主居住的「天守」，以及黑色外觀的「櫓」，多重櫓全為望樓型。當中以宇土櫓最高，甚至被稱為「第三座天守」，全部都是熊本城的一部份。

通常「熊本城」的最後一站，會來到「加藤神社」，為初代熊本的藩主、戰國武將「加藤清正」，除了神社主殿外，還有旗立石、 400 年前由加藤清正種植的銀杏樹，讓安妮王想到日本的「八百萬眾神」，八百萬是一種多數值，相信萬物皆有靈，要對世間萬物存著感恩的心，不時會看到當地人會摸樹禱告，有點可愛的舉動。

逛完「加藤神社」後，安妮王循著原路回去，再次來到「櫻之馬場城彩苑」，店家已經開得差不多，剛好安妮王的肚子也餓了，來為大家介紹「櫻之馬場城彩苑」的四大銅板美食小吃。

[ 安妮王推薦_櫻之馬場城彩苑美食之旅 ]

產品 : 豆乳甜甜圈

價格 : 150日幣

安妮王推薦 : 「五木屋本舗」是熊本歷史悠久的豆腐製品店，有豆腐乳、燻製豆腐、豆腐花林糖等豆類製品，鵝黃柔和的豆乳甜甜圈，配上可愛的熊本熊包裝，就這樣擺在店門外招呼客人，讓安妮王不禁湊過去，買了這包渾圓可愛的甜甜圈。

產品 : 即時團子

價格 : 200~250日幣/顆

安妮王推薦 : 「即時團子」是熊本的名產，由鬆軟的紅豆泥與番薯為內餡，再包裹Q彈粉皮製成的點心，在粉皮上，除了原味外，還有粉紅櫻花、綠色抹茶、豆乳等多樣化的口味，讓這熊本的傳統點心多采多姿，成為吸睛的焦點。然而，畢竟是在「櫻之馬場城彩苑」，色彩豐富的外表隨之而來的是價位較高，安妮王反而更推薦水前寺成趣園前方的即食糰子店，由老奶奶蒸煮便宜又大顆的即時團子，100日幣/顆，吃一顆就差不多可以繼續旅程了。

延伸閱讀 日本熊本景點_水前寺成趣園

產品 : 炸馬肉餅 ( メンチカツ )

價格 : 250日幣

安妮王推薦 : 「菅乃屋」的馬肉料理很有名，在熊本旅遊，沒有吃到馬肉可說不過去，美味多汁、剛出爐的炸馬肉餅 ( メンチカツ )，熱呼呼現點現做，卡滋卡滋的口感以及調味獨厚的碎馬肉，雖然分辨不吃馬肉、牛肉、豬肉，但依然獲得滿足。要能夠充分體驗馬肉的味道，還是品嘗馬肉刺身作為道地。

延伸閱讀 熊本美食_火の国 うまや 馬肉刺身(馬刺し)

產品 : 海膽可樂餅 ( うにコロッケ )

價格 : 390日幣

安妮王推薦 : 「天草海食」的招牌-海膽可樂餅 ( うにコロッケ )，渾圓可愛的金黃可樂餅，包裹著軟綿滿滿的新鮮海膽，混合店家特製的奶油白醬，吃來非常濃郁，有著淡淡的海膽香味，十分有飽足感。

[ 總結_熊本城、櫻之馬場城彩苑 ]

景點 : 櫻之馬場城彩苑

地址 : 〒860-0008 熊本県熊本市中央区二の丸１−1

營業時間 : 禮拜一到禮拜五_09:00-19:00、禮拜六、日_09:00-20:00

交通方式 : 在熊本駅前，搭乘路面電車來到10號熊本城市役所前，步行約1-3分鐘

網站 : http://www.sakuranobaba-johsaien.jp/

安妮王推薦 : 在熊本一日遊的中午前，安妮王在熊本路面電車一日券的帶領下，朝聖「熊本城」、「櫻之馬場城彩苑」兩大連在一起的景點，「櫻之馬場城彩苑」重現江戶時代城下町，是一處風情獨具的場館，從熊本縣內精選出的23家店鋪聚集於此，有著熊本經典的小吃與伴手禮，為嶄新魅力景點。「熊本城」則是有一棟棟遵循日本建築工法組成的區域，最讓安妮王印象深刻的是神社，那種徹底融入日本人的生活當中的精神信仰，有吃、有玩、更有歷史足跡體驗的熊本半日遊景點美食之旅。