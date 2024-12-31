[ 日本佛法最初的寺廟 _ 四天王寺 ] ​

在大阪的第三天早上，是大阪周遊卷行程，第一站來到了日本佛法最初的寺廟 - 四天王寺。

四天王寺（してんのうじ）是位在日本大阪府大阪市天王寺區的寺院，山號「荒陵山」（あらはかさん）。本尊救世觀音菩薩、配祀四大天王，開基（創立者）為聖德太子。別稱「金光明四天王大護國寺」。聖德太子建立七大寺之一。雖然大部分的建築在戰爭中毀損，不過經過重建後，保留昔日的風光

[ 初訪 _ 四天王寺 ] ​

由聖德太子建造而成的日本最初的官寺。每月21號和22號是廟會日，屆時會擺出很多露天攤位，熱鬧非凡。

從四天王寺外圍的叫踏車架設計而言，可以推敲對於當地人來說，四天王寺不僅是名勝古蹟，也是一種休憩的放鬆之地

走過一長條的寺廟外圍，來到了 "四天王寺"。

首先，看看 "四天王寺" 境內的地圖，就面積而言算大，而且庭園、門、堂等建築眾多。

不過，如果依照大阪周遊卷來說， "中心伽藍" 以及 " 本坊庭園 " 兩處為必去的景點，因為免費，因此，在"四天王寺" 有逛到這兩處景點，就算值回票價了

不過可惜的是，這一天的行程太滿了，沒有時間逛到 "本坊庭園"，不過，看到 "四天王寺" 最高的 "五重塔"，也算不枉費此行了

[ 中 心 伽 藍 _ 五 重 塔 ] ​

"四天王寺" 的 "中心伽藍"，仿造中國的建築格局，以"對稱" 的概念規劃，營造莊嚴的感受。

其中，"四天王寺" 最高的建築物 - "五重塔" 就在 "中心伽藍" 。

如果要參觀 "五重塔" 的話，塔內不能拍照，而且需要在一樓將鞋子脫掉，才能爬上 "五重塔"

每爬上一層五重塔時，除了空間越來越小外，每一層幾乎有一些照片、歷史解說，可以一圈一圈地欣賞觀望

四四方方的迴廊格局，基本的紅、白、綠的建築色彩，散發濃濃的古代氣息。

在長廊上，有一些類似 "光明燈" 的燈籠，燈籠下都有名字，一排排的金黃色，為這紅通通的寺廟建築點綴些許色彩。

[ 四天王寺 _ 龜池 ] ​

然而，在 "四天王寺" 這處景點而言，最讓安妮王感到驚奇的是名叫 "龜池" 的地方。

遠遠看，只覺得湖上有一些銅灰色的石塊，在陽光的照耀下閃閃發光。

猛然一看，是成群的烏龜正在休憩做日光浴。

在日本，"烏龜" 視為 "神聖"、"地位崇高"、"長壽" 以及"智慧" 的象徵，尤其在寺廟的烏龜，視為神聖、不可侵犯的吉祥物

感覺寺廟的烏龜過得比人還好，哭哭~

[ 四天王寺 _ 六時禮讚堂 ] ​

要說 "四天王寺" 的活動、祭典的場合，"六時禮讚堂" 周圍算是最常有聚會的地方。

廣大的石舞台，承載許多歷史活動、歲月的痕跡，與 "六時禮讚堂" 列為 "日本重要的文化財"

每年4月22日會在此舉辦慰勞聖德太子御靈的法會，與住吉大社的石舞台、嚴島神社的平舞台並稱為 "日本三大舞台"

"六時禮讚堂" ，顧名思義晝夜會舉行6次禮讚，內供奉藥師如來、四天王像，一些大型法會也會在此舉行。

[ 四天王寺 _ 心如止水 ] ​

以 "四天王寺" 的建築色彩而言，除了 "中心伽藍" 傳統建築的紅、白、綠外，喜歡 "灰色" 這種寧靜感受的旅人，可以多逛逛 "四天王寺"。

斑駁的屋瓦建築，寂靜的枯枝落葉，灰白的木、石製柵欄，營造美好的禪意畫面

在陽光的照耀下，石頭路閃耀著，指引著旅人，走向出口~

滴滴答答的晨露，動與靜的萬物，達到心如止水的境界。

景點 : 四天王寺

地址 : 大阪府大阪市天王寺区四天王寺１丁目１−11-18

營業時間 : 4～9月_ 8：30～16：30、10～3月_8：30～16：00 (參觀時間結束前30分鐘庭園停止受理)

交通方式 : 地鐵谷町線四天王寺前夕陽之丘站走路約五分鐘 、JR、地鐵御堂筋線·谷町線天王寺站走路約十五分鐘、近鐵大阪阿倍野橋站走路約十五分鐘。

門票 ：中心伽藍：大人300日幣、寶物館：大人200日幣、本坊庭院：大人300日幣、通票：大人700日幣。如果用大阪周遊卷的話，中心伽藍以吉本坊庭院免費

網址 : http://www.shitennoji.or.jp/

安妮王推薦 : 在安排大阪周遊卷景點時，四天王寺+通天閣+兩處景點附近的商圈，很適合安排大阪半日/一日遊的行程。

[ 歸納 _ 阿倍野區景點 ] ​

以 "大阪的古蹟之旅" 而言，"四天王寺" 算是招牌景點，以交通+鄰近景點規劃，可以為 "半日遊"，也可以是 "一日遊"。

1. 阿倍野區半日遊 : "大阪周遊卷" 半日遊來說，"四天王寺" +"通天閣"，兩處景點排在一起，大約是半天的時間，而且 "通天閣" 有"新世界美食街"，可以在此處享用午餐或晚餐。

2. 阿倍野區一日遊 : 如果想在阿倍野區，也就是大阪南部最主要的商業區展開一日遊之旅的話，除了 "四天王寺" 、"通天閣" 外，喜歡大自然的旅人，請加入 "天王寺公園" 以及 "天王寺動物園"，想要瘋狂血拚，看夜景的旅人，加入 "天王寺 MIO"， " 阿倍野Q's MALL " 以及 " 阿倍野HARUKAS觀景台"，以上三處為阿倍野區重量級的都市景點，尤其是 " 阿倍野HARUKAS觀景台"，是除了東京鐵塔、晴空塔後，日本第三高的建築物，適合當作在阿倍野區一日遊的最後一站，來個美好的 Ending

最後附上 "阿倍野區" 重要景點的一日遊路線，以 "天王寺站" 為首，經過"四天王寺"、"天王寺公園" 以及 "天王寺動物園"、"通天閣"、"天王寺 MIO"， " 阿倍野Q's MALL " 以及 " 阿倍野HARUKAS觀景台" 這七處主要景點

地圖連結請點我 "阿倍野區一日遊"

最後，附上安妮王規劃大阪 / 宇治 五天四夜遊的文章，期待下次還有機會玩關西其他城市

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