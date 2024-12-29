[ 親子必去_名古屋港水族館 ]

來到名古屋，除了著名的 "名古屋電視塔夜景"、"大須觀音"外，安妮王建議可以搭乘地鐵到"名古屋港"站，前往世界最豪華海豚秀之稱的 "名古屋港水族館"

本篇，主要介紹 "名古屋港水族館" 的"交通方式"、"購票選擇"、"參觀情形"、"周邊景點介紹"，以及必吃鰻魚飯-"東山ガーデン鰻魚飯"

[ 交通方式_名古屋港水族館 ]

搭乘地鐵到"名古屋港"站後，從3號出口直走，大約5分鐘可以抵達。

[ 購票選擇_名古屋港水族館 ]

在購票選擇上，以周邊景點而言，總共有名古屋港水族館、海洋博物館、展望台以及南極觀測船四種，方案如下所示

1. 各館單獨門票：大人300日幣、中小學生200日幣、幼兒免費。

2. 三設施共通券（南極觀測船 + 展望台 + 海洋博物館）：大人700日幣、中小學生200日幣。

3. 單獨參觀"名古屋港水族館"：三歲以下 免費、四歲以上 500日幣、小學生與國中生 1000日幣、成人票 2000日幣、65歲以上長者(需有證明) 1000日幣 。

4. 四設施共通券（水族館 + 南極觀測船 + 展望台 + 海洋博物館）：大人2400日幣、中小學生1200日幣、4歲以上幼兒500日幣。

另外，現場購票的話，太晚去需要排隊；如果都是成人的話，建議先在網路上購買票卷，抵達目的地時，直接前往即可

購票連結

[ 初訪_名古屋港水族館 ]

進入名古屋港水族館後，雖然是滿滿的人潮，不過卻很有秩序，算是有品質的觀賞海洋生物；第一眼看到的海洋生物，當然就是館內主打的明星-海豚

名古屋港水族館，對於 "海豚" 可以說是非常推崇，有海豚家族，就像偶像一樣主打，十分可愛，增加海豚與觀眾的互動感以及親密感。

在二樓，可以看到海豚在水裡搖擺的身姿，這是在為了 "世界最豪華的海豚秀"做準備的海豚，超級努力的~

另外，也有海豚的身體構造簡介，除了看海豚、也要認識海豚，拉近人與海豚之間的距離~

[ 世界最豪華的海豚秀_名古屋港水族館 ]

不知不覺，跟著人潮走後，從二樓來到三樓，原來是為了鼎鼎大名的"海豚秀"!!!

海豚秀尚未開場，已擠滿圍觀的人潮，這裡是日本最大海豚表演秀場地，千萬不能錯過(超級推推推)

海豚秀可以拍照、錄影，不要用閃光燈即可~

安妮王建議錄影，海豚表演時，有動感的流行音樂，十分有氣氛

不過，最讓安妮王讚嘆的是表演秀的大螢幕，其功能如下解析

1. 海豚秀未開始前 : 大螢幕展示的內容，為宣傳名古屋港水族館即將舉辦的活動、例如，海豚寫真展覽等。

2. 海豚秀進行時 : 大螢幕展示的內容，為表演的過程，尤其是海豚的特寫，有回顧、慢動作等內容，如此一來，四面八方的民眾，都可以觀賞到海豚的英姿

海豚看似軟綿綿的頭，彷彿潔白的麻糬，這裡會讓人瞬間變成 "海豚的俘虜"!!!

欣賞完壯觀的海豚表演後，跟著人潮，居然來到了紀念品區(真心佩服日本人的行銷策略)

充滿可愛、手繪風的海豚伴手禮，是大人、小孩荷包大失血的地方

[ 海底世界_名古屋港水族館 ]

​ 名古屋港水族館除了海豚外，南館的特色主要是海底隧道、企鵝、海龜等，可以體驗璀璨的海底世界~

​ 多采多姿的海底色彩，有成群的熱帶魚、海草、石頭等構築的世界。

​ 在企鵝館，第一次看到豐腴的企鵝，悠閒的在游泳~

海龜的體型以及數量，多大讓人懼怕。

名古屋港水族館_地址 : 愛知県名古屋市港区港町１−３

名古屋港水族館_營業時間 : 09:30-17:30，禮拜一休館

名古屋港水族館_網址 : http://www.nagoyaaqua.jp/

安妮王建議 : 為名古屋港之現代水族館，有包括鯨魚在內的各種生物，以及豪華的海豚表演，適合情侶、親子以及喜愛大海的旅人，必排的名古屋景點

[ 套票景點_名古屋海洋博物館 ]

參觀完名古屋港水族館後，購買一日套票，馬上拜訪鄰近的"名古屋海洋博物館"。

這是坐落於花園碼頭的象徵「海港大廈」3樓的關於大海的博物館。主要介紹名古屋港的貨物處理，現場展示多種立體場景和模型

​看肯名古屋港時，挖泥土的工具。

建造名古屋港時的模型，運用淺顯易懂的玩具模型，還原名古屋港的歷史，寓教於樂的性質，使整座博物館的氛圍增添些許活潑感。

名古屋海洋博物館_地址 : 名古屋市港区港町1-9

名古屋海洋博物館_營業時間 : 09:30-17:30，禮拜一休館

名古屋海洋博物館_網址 : http://pier.nagoyaaqua.jp/marine_museum/2014100914455554.html

安妮王建議 : 名古屋海洋博物館的展品內容偏向歷史、考古類比較文藝的展品，不過，將歷史過程用模型、玩具呈現，在參觀時，給人一種煥然一新的感受，值得造訪

[ 套票景點_展望台 ]

參觀完 "名古屋海洋博物館" 後，搭乘電梯到7樓，正是 "展望台"

在展望台上，可以俯瞰名古屋港，大型的建築物彷彿迷你建築漂浮在海上，使人心曠神怡!

名古屋港是橫跨日本愛知縣名古屋市、東海市、知多市、彌富市、海部郡飛島村的一個港灣。簡稱為名港。是日本最大的國際貿易港口之一。

由於豐田汽車位於愛知縣內，故該港主要的輸出產品中有一半以上都與汽車有關

名古屋展望台_地址 : 名古屋市港区港町1-9

名古屋展望台_營業時間 : 09:30-17:30，禮拜一休館

名古屋展望台_網址 : http://pier.nagoyaaqua.jp/port_building/2014100914324952.html

安妮王建議 : 名古屋展望台算是一處看風景的好地方，如果傍晚前往，看到夕陽西下的名古屋港，一定很美

[ 套票景點_南極觀測船 ]

這是第一艘破冰船，和南極的冰戰鬥了18年的南極觀測船「FUJI」，介紹南極觀測的各種知識的「南極博物館」。

船內除了真實地重現了當時的樣子外，還介紹了南極的美麗自然景觀和觀測的意義

擬真的廚師、食材，顯現當時在船上生活的情境。

陰森森的南極船場景，在這艘船上要生活18年，毅力跟耐心想必十分驚人。

南極觀測船_地址 : 東京都品川区東八潮３−１

南極觀測船_營業時間 :10:00-17:00，禮拜一休館

南極觀測船_網址 : http://pier.nagoyaaqua.jp/fuji/2014100914511594.html

安妮王建議 : 南極觀測船偏向還原當時場景，可以當作是參觀船體、體驗船上風景的景點

[ 必吃鰻魚飯_東山ガーデン鰻魚飯 ]

逛完名古屋港水族館+周邊景點後，先不要急著走，附近有一家鰻魚飯老店_東山ガーデン鰻魚飯，可以一邊享用道地的鰻魚飯，一邊欣賞海景。

點完套餐後，欣賞耀眼陽光覆蓋的名古屋港，等待著 "蒲燒鰻魚飯" 以及"炸牡蠣" 套餐的到來。

1. 名古屋名物ひつまぶし御膳

這是蒲燒鰻魚飯套餐，一碗鰻魚飯、哨子麵、配料為紅薑、蔥花、麵條，以及一盤水果甜點，分量十足。

價格 : 2400 日幣

正宗的鰻魚飯吃法，雖然是 "鰻魚三吃" ，不過在享用鰻魚飯時，會先分成 "四等份" ，最後剩下來的一份可以依照自己的喜好享用，以下為 "鰻魚三吃" 的種類

吃法(一)_條狀的鰻魚肉刷上鹹鹹的醬汁提味，色澤焦黃均勻，覆蓋在香甜的米飯上，是原味鰻魚飯的吃法。

吃法(二)_ 在色、香、味俱全的鰻魚飯上，撒上紅薑以及蔥花，攪拌均勻之後食用，香甜的鰻魚飯頓時轉化為負有攻擊性、刺激味蕾的料理。

吃法(三)_ 在色、香、味俱全的鰻魚飯上，配上柴魚高湯，變成 "鰻魚泡飯"，熱騰騰的海鮮滋味席捲而來，鰻魚的鮮味緩緩溢出，成為一道高級的佳餚。

2. 炸牡蠣套餐

一碗白飯、五粒金黃香酥的炸牡蠣、荷包蛋、義大利麵以及一盤水果甜點，分量十足。

價格 : 約2000 日幣

炸牡蠣也是一道真材實料的餐點，熱騰騰、金黃的外衣，咬下去的瞬間，牡蠣的鮮味瞬間爆汁，搭配附贈的美乃滋、橙片等，讓炸牡蠣的滋味富有多樣性。

東山ガーデン ポートビル店 _地址 : 日本 Aichi Prefecture, Nagoya, Minato Ward, Minatomachi, 1−9 名古屋港ポートビル 2F

東山ガーデン ポートビル店_營業時間 :11:00-20:00，禮拜一休息

東山ガーデン ポートビル店_網址 : http://www.higashiyama-garden.com/kanko_bus/port_ten.htm

安妮王建議 : 喜歡 "鰻魚飯" 的旅人，來到名古屋港必吃的東山ガーデン鰻魚飯，份量一個人剛剛好，在鰻魚口感上，如果喜歡香甜軟嫩、富有膠質的鰻魚，這家東山ガーデン鰻魚飯是不錯的選擇

以上是安妮王購買 "名古屋港水族館套票" 的景點記錄，一共參觀 "名古屋港水族館"、"名古屋海洋博物館"、"展望台" 以及 "南極觀測船"，最後看著海景，吃著焦焦脆脆的鰻魚飯，結束在名古屋港的半日遊

在行程安排上，其實可以放慢腳步，將 "名古屋港站" 安排一日的行程，除了上述四座展覽館外，附近的名古屋港海濱遊樂園更是許多親子遊會去的景點，是一處充滿孩童歡笑聲的地方

最後，附上安妮王規劃名古屋五天四夜遊的文章，期待下次還有機會一賭名古屋的風采

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