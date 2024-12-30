[ 名古屋之早餐文化_コメダ（komeda）珈琲 ]

來到名古屋，除了必吃的 "鰻魚飯" 外，獨特的早餐文化也是值得體驗的一環

在名古屋，有一項獨特的早餐服務：點一杯咖啡，店家就會送上吐司，讓您搭配咖啡享用！

搭配不同的吐司配料，水煮蛋、奶油、紅豆泥等，是一種特別的咖啡文化。

本篇，在安妮王名古屋五天四夜遊裡，拜訪名古屋最具規模的咖啡連鎖店 "コメダ（komeda）珈琲"，體驗聞名到國外的早餐文化

[ 初訪_コメダ（komeda）珈琲 ]

"コメダ（komeda）珈琲" ，在名古屋市內到處都可以看見，於1968年時誕生了一號店，至今在日本全國各地已有擁有790間分店。

如今，雖然在台灣也開了第一家分店，不過，在發源地-名古屋享用應該比較道地~

店裡採用質樸素雅的裝潢，在早上八點多時，有一些日本人已在咖啡店裡用餐。

如此景象，可以推敲，名古屋獨特的早餐文化，在當地人眼裡是習以為常的事情

"コメダ（komeda）珈琲" 的菜單設計相當可愛，手繪風格的插圖，讓人感到一陣溫馨。

"コメダ（komeda）珈琲" 之早餐文化 : 只要在早上07:00-11:00時段， 點一杯咖啡就會附贈半片厚片土司，配料有水煮蛋、蛋沙拉、紅豆泥三種可選擇！

另外，除了早餐外，"コメダ（komeda）珈琲" 另一項人氣早餐，便是 "冰與火" ，在熱騰騰的可頌麵包上，放置香甜可口的冰淇淋，形成 "冰與火" 的滋味。

[ 必吃_コメダ（komeda）珈琲 ]

1. 招牌_咖啡+小倉紅豆吐司

咖啡杯採用米灰色，厚實的杯子有保溫的效果，咖啡算真材實料，香醇好喝

價格 : 約400日幣。

小倉紅豆吐司_降臨

名古屋的小倉吐司最早發源於大正10年，當時西洋風非常流行, 咖啡廳因而推出了烤奶油吐司。

有一天，一位顧客將烤奶油吐司浸泡於日式紅豆湯後食用，當時的咖啡廳老闆見狀於是就將紅豆餡塗抹於烤奶油吐司上......

因此，小倉吐司誕生了

在厚片麵包上，塗抹上植物奶油和奶油，其實這樣單吃就很好吃了，奶油味道超級濃郁

最後，放入小倉紅豆餡的吐司，咬下去的瞬間， 土司的香味、奶油的甜味以及微甜的豆沙餡在嘴裡逐漸融合為一體，甘甜的紅豆味在嘴裡緩緩散開，口感札實綿密，幸福的早餐在此~

(只可惜只有半片土司，好吃到會不知不覺將吐司吃完 )

2. 招牌_冰與火

剛出爐的鬆軟麵包+冰淇淋，鮮紅的櫻桃點綴著，是一道小巧華麗的西洋風早餐。

價格 : 此為大份，600日圓，建議兩人分實剛剛好。

最好吃的口感，正是隨著時間流逝，冰淇淋緩緩流進可頌麵包裡，酥脆的麵包+香甜的冰淇淋，嘴裡正在 "冰與火" 之味覺交戰 。

コメダ（komeda）珈琲_營業時間 : 07:00-20:00

コメダ（komeda）珈琲_網址 : http://www.komeda.co.jp/

安妮王建議 : 點咖啡送吐司的早餐文化，在咖啡館皆有，其中，"コメダ（komeda）珈琲" 算是最常見、老牌的咖啡館，如果喜歡鬆軟口感的吐司口感，絕對不能錯過有名的 "小倉紅豆吐司"

在早晨裡，坐在道地的日式咖啡館裡，點一杯香濃的咖啡，配上飄滿豆泥香味的 "小倉紅豆吐司" ，這就是名古屋特有的早餐體驗~享用美味的早餐後，繼續探險囉

最後，附上安妮王規劃名古屋五天四夜遊的文章，期待下次還有機會一賭名古屋的風采

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