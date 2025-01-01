【台北松山火車站附近美食推薦】7大散步美食地圖、料理、古早味懶人包(鄰近饒河夜市、五分埔商圈、松山捷運站)

說到台北松山火車站、松山捷運站、饒河夜市、信義區五分埔商圈附近的美食與料理。

安妮王參加職訓局與社團法人合辦的產業人才投資方案課程，一邊學韓語、一邊利用午餐、晚餐時間，發掘7大假日也有開的平價小吃，就來分享顏加唐麵線、松山割包、夯・魯肉飯、小義城義大利麵、冠捷脆皮黃金肉圓（松山店）、哈囉海鮮鍋燒與大阪屋章魚燒的用餐心得與評價吧~

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顏加唐麵線、松山割包、夯・魯肉飯、小義城義大利麵、冠捷脆皮黃金肉圓（松山店）、哈囉海鮮鍋燒、大阪屋章魚燒

松山火車、捷運站附近美食│顏加唐麵線

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店名：顏加唐麵線

地址：105台北市松山區八德路四段803號

營業時間：10:00–19:00，禮拜六公休

菜單：顏加唐麵線

評價：招牌不勾芡的蚵仔麵線，由大骨熬煮的湯頭，鹹中帶甜，滑順的麵線不軟爛，口感富有彈性。除了蚵仔麵線，肉焿也是一絕，選用扎實的肉條，無需魚漿包裹，口感彈牙有嚼勁。

松山火車、捷運站附近美食│松山割包

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店名：松山割包

地址：110台北市信義區松山路179號

營業時間：11:00–20:30

臉書：松山割包

評價：口味紮實、份量足夠的「松山割包」，超級入味的焢肉和豐富配料，創造好吃可口的古早味割包，這次可惜只有點到四神湯，聽說玉米排骨湯也不錯，下次再來喝喝看~

松山火車、捷運站附近美食│夯・魯肉飯

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店名：夯・魯肉飯

地址：110台北市信義區松山路152號

營業時間：11:30–21:00

臉書：https://www.facebook.com/lobahpng/

評價：「夯・魯肉飯」主打南部風味的魯肉飯，滷汁濃郁但不油膩，與米飯的搭配恰到好處；特別是魚鬆的加入讓整體層次更佳。

此外，從傳統的小吃店進化成為帶有文青風格的餐廳，裝潢乾淨明亮，環境舒適，讓人享受輕鬆的用餐體驗。

松山火車、捷運站附近美食│小義城義大利麵

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店名：小義城義大利麵

地址：105台北市松山區八德路四段709巷2-3號

營業時間：11:30–14:00、17:00–21:00

臉書：https://www.facebook.com/easonpasta

評價：提供多種口味的義大利麵和套餐選項，像是蒜香青醬雞肉義大利麵、茄汁蝦仁干貝義大利麵、經典肉醬義大利麵等。

平價且份量充足，特別適合大胃王、朋友聚餐或多人分食，可說是松山隱藏版美食之一!!!

松山火車、捷運站附近美食│冠捷脆皮黃金肉圓（松山店）

店名：冠捷脆皮黃金肉圓（松山店）

地址：105台北市松山區八德路四段679號

營業時間：08:30–21:00，禮拜二公休

臉書：https://www.facebook.com/GoldTpv

評價： 在松山市場內的「冠捷脆皮黃金肉圓」，招牌料理就是黃金脆皮肉圓，分為原味和紅糟兩種口味，現點現炸的酥脆軟Q外皮，與豬肉和筍乾組成的內餡結合，形成外脆內軟的絕佳口感。

松山火車、捷運站附近美食│哈囉海鮮鍋燒

店名：哈囉海鮮鍋燒

地址：105台北市松山區饒河街253號

營業時間：11:00–14:30、16:00–22:30

菜單：https://line.me/R/ti/p/@086lckph

評價：「哈囉海鮮鍋燒」以多樣化的鍋燒料理為特色，可以客製化選擇湯頭與配料，滿足不同顧客的口味需求。

安妮王最推薦小資族鍋燒，有酥酥脆脆的鍋燒麵、鮮甜的蛤蜊、蝦子、豬肉片、高麗菜等豐富配料，且湯頭濃郁但不過鹹，口感鮮美，超滿足的一餐~

松山火車、捷運站附近美食│大阪屋章魚燒

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景點：大阪屋章魚燒

地址：105台北市松山區塔悠路11號

營業時間：17:00-22:00，禮拜二公休

臉書：大阪屋章魚燒

評價：在這台北饒河夜市一角，低調樸實的「大阪屋章魚燒」，老闆娘將對日本先生的思念，透過職人手藝，販售許多饕客保證的日本味；外酥內軟、糊糊脆脆的章魚燒，以及料多實在的大阪燒，雖然沒有辦法隨時隨地的到日本遊玩，也能夠在下班、假日來到台北品嘗原汁原味的日本料理。

松山火車、捷運站附近美食│評價

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顏加唐麵線、松山割包、夯・魯肉飯、小義城義大利麵、冠捷脆皮黃金肉圓（松山店）、哈囉海鮮鍋燒、大阪屋章魚燒

安妮王假日來到松山捷運站附近的社團法人，進修產業人才投資方案課程，只要看這篇，就不用煩惱每周午餐要吃甚麼(最後選擇附近的便利商店XD)。

松山火車站與捷運站附近的美食選擇非常豐富，滿足不同口味的需求；來點多樣化的餐點，嚐嚐美味可口的平價小吃吧~

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