[ 德 國 _ 慕 尼 黑 老 城 區 半 日 遊 ] ​

慕尼黑是德國巴伐利亞邦的首府，是南德第一大城市，全德國第三大城市，延伸閱讀

德國第一大城市_柏林

德國第二大城市_漢堡

在旅行安排上，慕尼黑的地理位置良好，與楚格峰、國王湖、新天鵝堡皆可以當天來回，只是時間有點緊迫

在此，這篇為大家介紹輕鬆愉快的慕尼黑老城區半日遊行程，以慕尼黑中央火車站開始，向東方前進到卡爾門，開始繁華熱鬧的老城區之旅

沿路景點為卡爾門+卡爾廣場、聖彌額爾教堂、聖母教堂、瑪莉恩廣場以及穀物市場，如下圖所示

[ 起 站_ 慕 尼 黑 中 央 火 車 站 ] ​

慕尼黑中央火車站非常寬敞，是許多遊客來往慕尼黑的重要門徑，也是購買巴伐利亞票的重要場所，除了火車多多外，食物也很多，可以解解饞

慕尼黑中央火車站裡，有各式各樣不同國家的料理，像日本壽司、土耳其沙威瑪，生菜沙拉、輕食等

慕尼黑的吉祥物_獅子亨利

在德國大城市旅行時，都會有代表城市的吉祥物，例如，柏林熊、漢堡提著水桶的人等，佇立在中央火車站，代表城市特色。

而慕尼黑的獅子亨利(1129-1195年)，是德國傳統豪族韋爾夫家族成員，亨利執政後，在法蘭克福帝國會議上，向康拉德三世提出歸還巴伐利亞的要求，雖然康拉德三世拒絕，但亨利與康拉德的侄子建立濃厚的情感，最後，康拉德的侄子繼承皇位後，巴伐利亞在1156年回到亨利手中，在此建立最著名的城市-慕尼黑

由此可知，獅子亨利正是開創慕尼黑這座大城市的始祖，真是厲害的吉祥物

慕尼黑擁有方便的交通外，在治安上，連續40年蟬聯德國最安全城市的冠軍，不過，出門在外還是小心警慎較佳，安全與危險僅有一線之隔

[ 卡 爾 門 +卡 爾 廣 場 ] ​

慕尼黑中央火車站出站後，往東方走大約10分鐘，即可看到卡爾廣場，這是慕尼黑市中心的大型廣場，1797年建立，重要的建築為卡爾門，為通往老城區的入口

當時是禮拜六下午，在卡爾廣場看到類似暴動的景色，有伸張權益的人、維護秩序的警察、圍觀的遊客，算是一處發表自由民主的地方

在高聳的城門上，掛著色彩鮮艷的塑膠小丑，便知道來到了卡爾門，慕尼黑老城區巡禮即將開始

[ 繁 華 的 購 物 大 街 _卡 爾 門 到 瑪 莉 恩 廣 場 ] ​

進入卡爾門之後的場景，兩旁古色古香的建築林立，裡頭販賣衣服、玩具、食物、紀念品等；寬敞的大道，每天被絡繹不絕的人們擠得水洩不通，卻保有秩序

慕尼黑最繁華的一條路

人來人往、縱橫交錯

大包小包的手提物

裝著獨一無二的回憶

街道上，一家充滿孩童歡笑聲的店家

進入，看見滿滿的童味玩具

做工精緻的娃娃，裝在堅固的塑膠盒裡

供人賞玩

每個小孩都是家長的寶貝

每位女孩心裡都藏著一位公主

量身打造的衣服

觸動潛藏已久的童心

櫥窗內，雍容華貴的婦人

展示著自己的包包與配件

使靜態的展示櫥窗

增添動態的生命力

萬寶路 (Marlboro)，是世界上最暢銷的香菸品牌；在慕尼黑，兼賣紀念品

在德國，復古的啤酒杯唾手可得

木偶製品比比皆是

印有中古世紀花紋的盤子、印章、杯墊等

等著有緣人帶回家

[ 聖 母 教 堂 _ 惡 魔 的 腳 印 ] ​

在繁華街道處，不能錯過的慕尼黑聖母教堂，擁有獨特的洋蔥式建築以及古老紅磚堆砌而成的外觀

雖然是主座教堂，裡頭卻十分樸素，潔白高聳的拱柱+昏黃的吊燈，是我對聖母主座教堂的印象~

關於惡魔的腳印，傳說中建造教堂的建築師與惡魔做了交易，惡魔要求建一座無法看到窗戶的教堂，結果教堂完工時，建築師將惡魔帶到教堂中央，發現確實沒有窗戶，然而教堂裏頭的光線卻十分明亮...... 由此可知，惡魔發現自己上當受騙，最後跺腳而去

地址 : Frauenplatz 12, 80331 München, 德國

電話 : +49 89 2900820

門票 : 免費

開放時間 : 夏日 07:30-20:30、冬日 07:30-20:00

網址 : https://www.muenchner-dom.de/home/

旅遊建議 : 可以搭配慕尼黑老城區，順路參觀

[ 聖 彌 額 爾 教 堂 _ 潔 白 華 麗 的 天 主 教 堂 ] ​

慕尼黑老城區，有繁華的購物大街外，安妮王覺得也是擁有許多有趣傳說聞名的教堂集中區

除了有聖母主座教堂外，聖彌爾教堂(Michaelskirche) 是慕尼黑著名的天主教堂之一；也是阿爾卑斯山以北最大的文藝復興式教堂

有別於聖母主座教堂的簡潔樸素風格，聖彌爾教堂顯得非常壯麗威嚴，吸引許多人慕名而來

在教堂入口處，有一座巨大的銅像，為天使長聖彌爾 (Hubert Gerhard)，紀念祂殺死了龍型的魔鬼，為了信仰戰鬥。

地址 : Neuhauser Str. 6, 80333 München, 德國

電話 : +49 89 2317060

門票 : 免費

開放時間 : 10:00-19:00(周一、周五)、08:00-19:00(周二、周四、周六)、07:00-22:15(周日)

旅遊建議 : 可以搭配慕尼黑老城區，順路參觀

[ 慕 尼 黑 老 城 區 的 命 脈 _ 瑪 莉 恩 廣 場 ] ​

從卡爾門開始，筆直向前邁進，看見許多店家、攤販、教堂林立後，便會來到一處空曠的廣場~

這裡就是瑪莉恩廣場 (Martenplatz)，是慕尼黑最熱鬧的廣場，附近有一些知名的餐廳、活動、市集等，可以說是在地人必經的地方

瑪莉恩廣場前方，慕尼黑新市政廳(Neues Rathaus)在此~

慕尼黑新市政廳建於1867-1908，為新哥德式建築，瑰麗莊嚴~

新市政廳除了可以花錢看風景外，最逗趣的莫過於木偶劇~

德國最大的木偶時鐘，便在慕尼黑的新市政廳，每天分別在11:00、12:00以及17:00，上演盛大的木偶劇，成功地發揚慕尼黑的文化

木偶時鐘(Glockenspiel)的創作背景，就要回歸到1516年，當時慕尼黑發生鼠疫，整座城市變為空城，過了52年後，威廉五世公爵為了重振慕尼黑，便在此處舉辦盛大的慶典，便在市政廳的五、六層上建造了木偶時鐘，遊行慶祝

地址 : Marienplatz 8, 80331 München, 德國

電話 : 089-23300

鐘樓登塔開放時間 : 5月到9月_每日10:00-19:00、10月到4月_週一到週五 10:00-17:00，六日未開放。

燈塔票價 : 2.5歐元。

網址 : https://www.muenchen.de/

[ 穀 物 市 場 _ 划 算 的 炸 豬 腳 ] ​

瑪莉恩廣場之後，是一處與之前繁華街景截然不同的地方 - 穀物市場

安妮王在歐洲流浪一個月的末站城市，想當然盤纏少少，因此便相中了穀物市場裡的划算炸豬腳

位在穀物市場裡的肉舖店 - Vinzenzmurr，有許多肉類食品，舉凡醃製、冷藏、炸物、煙燻等肉類料理比比皆是，其中，最有名的正是炸豬腳

一塊3歐，約台幣110元的炸豬腳，份量龐大

德國盛行豬腳，北德有名的是水煮豬腳，可以看到粉嫩的豬腳皮、肉外，咬在嘴裡的瞬間，入口即化，為軟綿綿的豬腳料理

延伸閱讀 柏林必吃_Mutter Hoppe 水煮豬腳

南德則是炸豬腳，醃製的豬腳+炸得焦黑的豬腳皮，口感就像石頭一樣，為一道硬梆梆的豬腳料理

豬腳肉絲絲分明，咬得下去；豬腳皮真得要考驗牙齒的力度，咬不動只能用刀叉撥開囉

[ 慕 尼 黑 街 道 趣 ] ​

在舊市政廳附近，有一座名為 "茱麗葉"的雕像，傳說摸了雕像的右胸，會為愛情帶來好運，因此，雕像右胸亮晶晶的......

在聖母教堂附近，有一座銅野豬雕像，傳說中，摸了豬鼻子，也會帶來好運，因此亮晶晶

夜晚再訪慕尼黑老城區時，卡爾門上的木偶，因為燈光與黑夜的照耀下，顯得格外陰深......

冬日、寒風、夜晚、細雪、燈光

照耀著慕尼黑的街道

白日的熱鬧繁華

來到夜晚

成為匆匆離去

寬敞的大街

暢行無阻

濕漉漉的地面

寒風飄過

熟悉的夢鄉逐漸逼近

慕尼黑老城區的路線筆直簡潔，從卡爾廣場到穀物市場，雖然15分鐘即可快速走完，然而，街道上有趣的雕像、華麗的建築、充滿歷史典故的教堂以及琳瑯滿目的商家，足可讓旅人流連整個下午

如果有足夠的錢錢，安妮王建議下午在慕尼黑老城區逛逛後，晚上到附近的皇家啤酒屋享用晚餐，大口暢飲啤酒+豪邁享用炸豬腳，最後在夜晚路燈的指引下，沉浸於不同風貌的老城區，最後回歸

最後，附上安妮王在歐洲自助一個月時，遊歷德國其它座城市之記錄，如果有幸在踏上德國，真想探索更多充滿中古世紀的城堡建築

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