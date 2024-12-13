WILSON PARK威爾森公園店家介紹

位於內湖區民權東路六段，靠近內湖三總附近有間看起來高質感且帶著低奢風的餐酒館「WILSON PARK威爾森公園」

這間「WILSON PARK威爾森公園」是不少人推薦的內湖約會餐酒館，沉穩的黑色大門，搭配上燙金的招牌文字～從外觀看起來帶著英式時尚風的設計感！

走進WILSON PARK威爾森公園，映入眼簾的會是看起來有如金碧輝煌般的吧台，燈光打在各個酒瓶上那種閃閃發光感，很難不引人注目吧！

尤其是吧台最上方以綠色植萃搭配自帶發光的WILSON PARK，著實吸引人的目光聚焦在這，低奢感打著氛圍燈光，讓WILSON PARK整體相當有氣氛～

以座位的舒適度來說，我覺得相當舒服，座位間的寬敞度很夠，整體的氛圍也著實像極了英式工業風格～昏暗暖黃燈光打在每個座位區，增添了幾分神秘感！

除了一般座位外，這裡也有包廂區域！畢竟離三總很近，會有一些商業上需要有包廂來討論事情，WILSON PARK就特別打造了這個小小神秘區塊！

最特別的是，他們家的包廂是「無低消」！

不得不說，WILSON PARK除了把氛圍做得好外，餐廳整個質感也都相當高，尤其牆上的裝飾品以及牆面的設計，著實流露出一股輕奢儀式感！

WILSON PARK威爾森公園菜單

>>WILSON PARK威爾森公園午餐菜單

>>WILSON PARK威爾森公園晚餐菜單

>>WILSON PARK威爾森公園酒類菜單

WILSON PARK威爾森公園必點餐點

威靈頓牛排$1980

這道可是「WILSON PARK威爾森公園」招牌餐點！來這裡絕對要點上這道「威靈頓牛排」，建議線上訂位的時候就同時先預約好，不然現場等要很久～

畢竟，從外觀看來就是到這道餐點的作工相當細緻、繁雜

如同以往認知上的英國料理─威靈頓牛排，透過一道道的做餐工序與不同材料組合成「外酥內嫩」口感！

充滿奶香氣的中式酥皮，結合紐西蘭的菲力，中間夾層著店家自製的蘑菇醬與培根，不同傳統的是，威爾森公園家的酥皮因為採用中式酥皮的關係，所以吃起來沒有這麼乾的口感

大家最在意牛排熟度的部分，中間兩塊的話是3分熟，外面兩塊則是5分熟～醬的部分有玫瑰鹽、辣根醬、黃芥末、芥末籽

另外，蒜頭的部分是店家自烤，整體口感比較接近馬鈴薯，而「威靈頓牛排」整體吃起來因熟度的關係讓牛肉相當鮮嫩Q彈，保有點多汁感～

沾上點不同的醬會有不一樣風味口感呈現，但相較起來都相當清爽！尤其，吃著牛排還帶著淡淡的迷迭香，相當有儀式感吧！

干貝海膽燉飯$880

喜歡吃有著海鮮鮮甜口感燉飯的老饕，絕對不能錯過這道「干貝海膽燉飯」！直接顛覆我對燉飯的認知，也是我目前吃過最好吃的一道燉飯～

每一口都吃得到最甘甜的口味，滿滿的鮮奶油搭配日本壽司米再添加新鮮海膽，拌炒成光滑金黃色澤的燉飯

因為有鮮奶油加上新鮮海膽的關係，讓燉飯的口感相當濃郁，除了可以感受嚼勁感外，更有一種獨特的綿密濃稠感！

再來就是一顆顆美國L號香煎干貝，搭配上新鮮日本北海道生食級馬糞海膽，簡直不要太享受！一口吃下這樣的搭配，嘴中盡是海鮮帶來的鮮甜、彈牙，與海洋獨有的清爽口感～一口口的涮嘴程度，絕對讓你吃到直呼：下次還要再來！

炒青花筍$380

透過橄欖油與蒜頭清炒青花筍，也是來到WILSON PARK必點的餐點之一！

日本用花椰菜與芥藍結合的新品種，吃起來既不會有芥藍的苦味，又保有清炒過後的清甜感，清爽又解膩！

千層馬鈴薯$480

容許我說：喜歡美食的饕客們！一定要來「WILSON PARK威爾森公園」也點上這道「千層馬鈴薯」！

先將馬鈴薯層層切成薄片後，再用鮮奶油與香料層層調味並烘烤定型，最後再去炸過，整體保有酥軟口感且帶著濃濃的馬鈴薯香氣

用刀子切開千層馬鈴薯就能發現如縷薄冰般的馬鈴薯切片，吃進嘴中盡是馬鈴薯的香氣，及其帶來的鬆軟感～

一旁佐附的醬料則是店家自製的「氮氣酸奶醬」，是真的用氮氣製成的酸奶醬，吃起來微酸的口感沾上馬鈴薯後，完美平衡了整道餐點口感！

蒜味奶油淡菜$580

蒜味的香氣交織著濃醇的奶油，整體來說清爽中略帶著濃郁度，這道「蒜味奶油淡菜」也是不可或缺餐點之一！

選用馬祖新鮮活體淡菜再加上新鮮赤嘴貝，不管是淡菜或是赤嘴貝，吃起來都保有鮮甜口感，並帶著炒過後的蒜香與奶油香氣～一次可以感受到不同海鮮帶來的幸福感！

Pietrame Trebbiano d'Abruzzo

來自義大利中部產區的白酒，整體喝起來我覺得滿適合搭海鮮與炒青花筍的部分，清爽卻帶著強烈的果酸感，喝下一口卻又能解點膩

由於果酸較為明顯，整體走的卻是清爽感，口感上也較為清脆，搭配上清甜的海鮮與炒青花筍，會讓整道餐點有另外一種獨特的風味！

不過這款白酒拿來當餐前酒也是挺不錯的，個人覺得滿開胃！

Pietrame Montepulciano D'Abruzzo

同樣來自義大利中部Pietrame酒莊的Montepulciano D' Abruzzo紅酒，整體來說口感相當醇厚，不會有過於的酸澀度

有一種獨特的飽滿感，整體兼具了優雅與平衡，聞起來有淡淡的花香氣結合果香，喝起來略有黑醋栗感，這樣的細緻與層次感我覺得滿適合搭威靈頓牛排與燉飯，會讓原本多層次的餐點口感更加豐富些～

※開車不喝酒，喝酒不開車；未滿18請勿飲酒※

❝ 內用酌收10%服務費，自帶酒水需酌收酒杯清潔服務費一個杯子200元 ❞