今年冬天台灣麥當勞推出新品啦！季節限定『 藍莓卡士達雙餡派 』，酸甜藍莓醬X香濃卡士達，搭配超蘇的可可派皮，一口咬下，竟然微酸不死甜，吃起有有種藍莓優格的口感，相當滑順，可可派皮超酥，尾韻還有點可可的苦味，12/11暖心開賣，數量有限，售完為止，趕緊相約朋友去吃吃看吧！

藍莓卡士達雙餡派 $50

12/11開賣的藍莓雙餡派，單點一份$50

這次是搭配可可風味派皮

趁熱的時候撥開，就會聞到藍莓香氣，內餡也給得很足

酸甜藍莓醬配上微甜香濃卡士達，整個中和了甜度，配上可可微苦的酥脆派皮，不逆不死甜，好好吃！

吃起來有一種，藍莓優格的口感

這次還多點了經典的蘋果派，酸酸甜甜的，兩款吃起來我覺得水果系列的派，都很好吃！我個人吃起來，蘋果的甜度會高一些，趁熱吃是最好吃的～

趕緊跟朋友相約，一起到麥當勞補充熱量吧！季節限定，售完為止喔！

一起看看影片吧！

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