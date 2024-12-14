甜點控真的要看這篇！我心中桃園No.1的舒芙蕾在這！Emily Says Café • 舒芙蕾實驗室，舒芙蕾蛋白打發現點現做，黑糖珍珠舒芙蕾讓人驚艷，草莓聖誕樹舒芙蕾每日限量，舒芙蕾生乳磚一份才75元～

Emily Say’s 舒芙蕾實驗室 在哪？

舒芙蕾實驗室藏在桃園市大連四街！如果不是Google導航帶我來，真的沒機會進來這條住宅區，巷弄有機車停車格，汽車可停放中正五街停車場，距離桃園觀光夜市約3分鐘車程～

地址：桃園市桃園區大連四街46號

聯絡電話：0980-008518

營業時間：11:00~20:00

公休：每週一(以google營業時間公告為主）

Emily Says Café｜舒芙蕾實驗室

舒芙蕾實驗室原本在桃園中正路上，幾年前搬到大連四街巷弄內！不少顧客都是爬文才知道搬到這，很多人都是衝著舒芙蕾特地來吃，就知道舒芙蕾有多正點～

Times桃園中正路停車場車在中正五街！旁邊就是桃園中正路，從中正路彎進來很好找～

僅20席 想吃要訂位！

Emily Says Café 舒芙蕾實驗室真的藏太深！

本來以為開在這沒什麼客人，平日這天Emily闆娘忙著接電話訂位，聽說假日都客滿候位要等，現場座位數有限，想吃建議先訂位～

整體空間雖然不大！但是感覺很舒服，店內可容納約20位客人，座位區與工作區域很近，可以看到現場烤布蕾與做飲品過程～

剛烤好放一旁待涼的烤布蕾！看起來金黃滑嫩～

中間有一大顆應景銀白聖誕樹！一旁是整面大片落地窗，打造出採光好的空間設計，角落這沙發四人椅最熱門，躺坐下去就不想離開～

Emily Say’s 舒芙蕾實驗室 菜單

舒芙蕾實驗室MENU挺多選擇！主食有義大利麵與披薩，甜點有舒芙蕾、法式鹹派、法式千層捲、可麗餅、烤布蕾與舒芙蕾生乳磚，還有咖啡與茶飲，最便宜一份主食180元、甜點舒芙蕾生乳磚75元起～

每人低消200元+10%服務費

用餐時間120分鐘

禁帶外食與飲品

餐點現點現做

現打現煎烤 舒芙蕾

所有餐點都是現點現做！都是出自Emily闆娘之手，闆娘本身也有餐飲執照，還很有實驗精神，一直研發新的餐點，招牌舒芙蕾從蛋白打發開始，接著拌入蛋黃糊、現煎烘烤成型，需要等上20~30分鐘～

《舒芙蕾 原料》

進口麵粉、AOP發酵奶油、動物性鮮奶油、新鮮雞蛋、牛奶、糖、檸檬汁、北海道酪乳粉

不同口味舒芙蕾打發程度不太一樣！打發好的舒芙蕾立刻放到鐵板上煎烤，接著蓋上鍋蓋讓內部平均受熱，烤好翻面繼續烤，製作過程好療癒，舒芙蕾膨脹起來像朵白雲～

看起來好像很簡單？

實際上要做出好吃舒芙蕾不簡單啊！

即使闆娘已熟練到，食材克數有少不用秤就知道，還是堅持每樣食材都要精準秤過，才能確保每次品質都一樣～

手工草莓果醬、絲綢鮮奶油與黑糖醬也是自己做！

舒芙蕾原型就很可愛！疊成聖誕樹視覺更可愛，這叫甜食控怎麼受得了，少女心肯定噴發啊～

選用日本進口靜岡抹茶粉！

用專業道具茶筅(茶刷)研磨，手刷磨成細小泡沫讓抹茶粉溶解，口感會越細緻～

靜岡抹茶拿鐵．英式伯爵茶

閨蜜喝了一口立刻睜大雙眼！抹茶粉與牛奶充份mix融合一起，奶味適中不會搶走抹茶香，每一口都有濃郁抹茶味，喝起來細緻又滑順，沒有一絲苦澀感，整個就是順口～

英式伯爵茶有一股柑橘香氣！只有一點甜度很適合我，入喉香氣留韻，整個嘴裡都是伯爵茶香～

升級100元 主廚例湯+沙拉

點主食加價100元升級～主廚例湯、生菜沙拉。

高品質生菜沙拉很新鮮！主廚濃湯口感較濃稠，吃得到洋蔥甜味與玉米粒口感，喝完挺有飽足感～

適合沾麵包一起吃，酥脆麵包搭配濃稠濃湯，讓麵包吃起來有多重口感，細細品嚐有溫潤奶香～

明太子干貝義大利麵

這盤義大利麵份量不少耶！每一條義大利麵都裹上明太子醬，搭配蘑菇與蘆筍配色，上面擺上一顆北海道生食級干貝，干貝兩面煎到金黃赤色，一口咬下這是海的味道～

麵條軟硬適中吸附明太子醬，吃得到明太子鹹香氣，一人吃一半香濃不膩口～

普羅旺斯紅酒燉牛肉

紅酒燉牛肉附米飯或軟法二選一！剛上桌的普羅旺斯紅酒燉牛肉還很燙口，美國牛腱肉加上配料馬鈴薯，普羅旺斯香料調味，與紅酒一起細火慢燉，煮出相輔相成的好味道～

大塊牛腱肉吃起來特別過癮！軟嫩又不會爛口，沾裹一整圈普羅旺斯紅酒醬，咀嚼起來濃郁香醇，這是大人的風味，很適合搭配溫溫軟法一起吃～

羅馬 德式香腸培根Pizza

手作披薩統一都是10吋大小！很適合2人以上分著吃，餅皮香酥薄脆帶有柔韌感！越咀嚼越香，還吃得到德式香腸的鹹香氣，這餅皮很香～

草莓聖誕樹舒芙蕾

草莓舒芙蕾很有戀愛的感覺～

一層舒芙蕾、一層鮮奶油雪霜、一層新鮮草莓，層層堆疊連續三層，再淋上手工草莓果醬，是一道讓人有滿滿幸福感的舒芙蕾，這畫面超吸睛的～

舒芙蕾膨脹高高！每一口都那麼蓬鬆輕盈，蛋白打發的很好，就像雲朵一樣柔軟舒服，在嘴裡沒多久就化開來，搭配鮮奶油雪霜一起好好吃，再來顆酸甜氣息草莓，真的會讓人著迷～

聖誕樹舒芙蕾每日限量！因為草莓賣完就沒有啦！

本來以為我已經吃飽，應該吃幾口就停手，沒想到我一個人默默吃了2/3，這舒芙蕾太邪惡了，減肥朋友絕對不能看到這篇～

黑糖珍珠舒芙蕾

台灣之光黑糖珍珠也能做成舒芙蕾！重點是還滿好吃！第一眼看到我想說應該很甜膩，結果我想太多了，甜度調和的很剛好，絲綢鮮奶油搭配純粹黑糖醬，直接擄獲我的芳心～

黑糖珍珠舒芙蕾從中間切開！絲綢鮮奶油緩緩流下來，黑白相間交疊出台式專屬甜點～

真的是神複製黑糖珍珠奶茶！手煮珍珠Ｑ彈有嚼勁，吃得到超濃黑糖香，一個人吃完一整個舒芙蕾不是問題～

舒芙蕾生乳磚

提拉米蘇生乳磚85元也是人氣TOP！原味千層餅皮包覆舒芙蕾與提拉米蘇慕斯，包折起來表面撒上可可粉，都是手工做真的太便宜了～

原味千層餅皮有濃郁蛋香，帶點Q韌性，搭配蓬鬆舒芙蕾、細滑提拉米蘇慕斯餡！

每一口都讓我愛不釋口，這甜點真好吃～

舒芙蕾生乳磚好吃到想外帶！外帶可冷凍保存，想吃的時候放冷藏(退冰)即可～

法式烤布蕾現場火槍炙烤！上面灑上成本較高三溫糖，高溫炙烤現場就能聞到濃濃焦糖香～

法式烤布蕾

法式焦糖烤布蕾很有儀式感！上面蓋了一個玻璃蓋，乍看挺像一顆水晶球～

用湯匙把上層糖衣輕輕敲開，焦糖香甜又酥脆，結合下層柔滑嫩口的烤布蕾，甜而不膩又很濃郁～

四吋訂製蛋糕

剛好有客人預訂這兩款蛋糕！草莓圓舞曲、香緹哈密瓜雪芙蛋糕都四吋大小，兩個人吃很剛好，以店內招牌舒芙蕾海綿蛋糕體，口感比一搬蛋糕更細緻鬆軟，外型精美又好看，包裝也很有奢華感，送人有面子～



＊Emily Says Café 舒芙蕾實驗室甜點好讚！舒芙蕾現點現做要等20~30分鐘，吃過後我覺得很值得！本來以為吃不完，誰知道吃到見底了，店內座位數有限，週末肯定是客滿，建議平日或是提前預約，我心中桃園第一名的舒芙蕾～好吃～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

想知道更多吃喝玩樂！別忘記訂閱喔！

Emily Says Café • 舒芙蕾實驗室 資訊

交通資訊

延伸閱讀