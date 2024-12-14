基隆仁愛市場的二樓,真的是美食戰區.

在這個以熱食為主的戰區,就是有這麼一間豆花店吸引大家的注意.

很多人客多半都是在排隊時,意外看到洪佳豆花.

可以吃完熱食後,再轉戰豆花店.

但是內行的人客就知道,其實這是一家老字號的豆花店.

在地經營30年的豆花店，冷熱豆花製程不同，口感也完全不同，熱的可加薑，冷的可加豆漿，全品項（除配料的珍珠及果醬）皆為自製品，不假他人之手，食材嚴選，用心烹調，每一口都能吃出我們的堅持！

以上資料摘錄自洪佳豆花臉書粉絲專頁

據說,洪佳豆花不只是豆花好吃,米漿更是冬天的熱門品項.

連老饕都這樣稱讚:他們家由米、花生、芝麻，炒製研磨的米漿更是一絕。冬天時搭配油條來上一口，又飽足又暖胃。

看來,這個冬天,應該也是要來碗米漿油條組.

店家的Logo重新設計,裝潢走文青風格,和復興店完全不同,跳脫一般豆花店的刻板印象.

畢竟仁愛市場是一級戰區,總是要有一點點不一樣的區別,才能吸引人客們的注意.

仁愛店的座位區不多,所以很容易就是滿座.

一碗簡單的傳統豆花,再加上三種配料.

豆花口感比較偏向布丁,蠻不錯的.

在洪佳豆花的紛絲專頁有提到,店裡的豆花冷熱製成不同,有機會再來品嚐一下.

喜歡吃豆花的人客,除了大家耳熟能詳的廟口三兄弟豆花之外.

位在仁愛市場二樓的洪佳豆花,也是一個不錯的選擇.