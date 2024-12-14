為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 新北市板橋區【板橋美食】拉麵控必吃，駟阪麵屋-雞白湯拉麵，難忘濃香的湯頭，可無限續麵，大胃王快來挑戰，鮮嫩炸豬排【新北美食】板橋車站餐廳

新北市板橋區【板橋美食】拉麵控必吃，駟阪麵屋-雞白湯拉麵，難忘濃香的湯頭，可無限續麵，大胃王快來挑戰，鮮嫩炸豬排【新北美食】板橋車站餐廳

板橋美食 拉麵控 駟阪麵屋 雞白湯拉麵 more
2024-12-14 10:23:00 文字：～17七公主的小天地～
share
～17七公主的小天地～

～17七公主的小天地～

板橋的美食真的很多，有一間真用雞骨熬湯，孕婦可放心食用的拉麵店，你來過了嗎？

駟阪麵屋-雞白湯拉麵

地址：新北市板橋區漢生西路36號1樓

電話：0966-268-528

時間：週二休．週三至週一 AM11:00- PM10:00

新北市板橋區【板橋美食】拉麵控必吃，駟阪麵屋-雞白湯拉麵，難忘濃香的湯頭，可無限續麵，大胃王快來挑戰，鮮嫩炸豬排【新北美食】板橋車站餐廳   新北市板橋區【板橋美食】拉麵控必吃，駟阪麵屋-雞白湯拉麵，難忘濃香的湯頭，可無限續麵，大胃王快來挑戰，鮮嫩炸豬排【新北美食】板橋車站餐廳

駟阪麵屋乾淨明亮又方正，牆上喵喵陪吃拉麵的佈置，超可愛！

新北市板橋區【板橋美食】拉麵控必吃，駟阪麵屋-雞白湯拉麵，難忘濃香的湯頭，可無限續麵，大胃王快來挑戰，鮮嫩炸豬排【新北美食】板橋車站餐廳   新北市板橋區【板橋美食】拉麵控必吃，駟阪麵屋-雞白湯拉麵，難忘濃香的湯頭，可無限續麵，大胃王快來挑戰，鮮嫩炸豬排【新北美食】板橋車站餐廳

新北市板橋區【板橋美食】拉麵控必吃，駟阪麵屋-雞白湯拉麵，難忘濃香的湯頭，可無限續麵，大胃王快來挑戰，鮮嫩炸豬排【新北美食】板橋車站餐廳

駟阪麵屋的菜單主推雞白湯拉麵，經典炸物和飲品！

新北市板橋區【板橋美食】拉麵控必吃，駟阪麵屋-雞白湯拉麵，難忘濃香的湯頭，可無限續麵，大胃王快來挑戰，鮮嫩炸豬排【新北美食】板橋車站餐廳   新北市板橋區【板橋美食】拉麵控必吃，駟阪麵屋-雞白湯拉麵，難忘濃香的湯頭，可無限續麵，大胃王快來挑戰，鮮嫩炸豬排【新北美食】板橋車站餐廳

跟大家分享駟阪麵屋的美味！

新北市板橋區【板橋美食】拉麵控必吃，駟阪麵屋-雞白湯拉麵，難忘濃香的湯頭，可無限續麵，大胃王快來挑戰，鮮嫩炸豬排【新北美食】板橋車站餐廳

味噌雞白湯拉麵+豬叉燒 NT $240

柚香檸檬雞白湯拉麵 NT $230

炸豬排 NT $120

可樂 NT $50

可爾必思 NT $50

新北市板橋區【板橋美食】拉麵控必吃，駟阪麵屋-雞白湯拉麵，難忘濃香的湯頭，可無限續麵，大胃王快來挑戰，鮮嫩炸豬排【新北美食】板橋車站餐廳

味噌雞白湯拉麵+豬叉燒 NT $240

新北市板橋區【板橋美食】拉麵控必吃，駟阪麵屋-雞白湯拉麵，難忘濃香的湯頭，可無限續麵，大胃王快來挑戰，鮮嫩炸豬排【新北美食】板橋車站餐廳

用雞骨熬煮八小時的雞白湯，濃郁不死鹹，超多的玊米粒及海帶，加上大塊叉燒及溏心蛋，超級豐富！

新北市板橋區【板橋美食】拉麵控必吃，駟阪麵屋-雞白湯拉麵，難忘濃香的湯頭，可無限續麵，大胃王快來挑戰，鮮嫩炸豬排【新北美食】板橋車站餐廳   新北市板橋區【板橋美食】拉麵控必吃，駟阪麵屋-雞白湯拉麵，難忘濃香的湯頭，可無限續麵，大胃王快來挑戰，鮮嫩炸豬排【新北美食】板橋車站餐廳

柚香檸檬雞白湯拉麵 NT $230

新北市板橋區【板橋美食】拉麵控必吃，駟阪麵屋-雞白湯拉麵，難忘濃香的湯頭，可無限續麵，大胃王快來挑戰，鮮嫩炸豬排【新北美食】板橋車站餐廳

超喜歡加了柚子和檸檬的湯頭，喝起來帶著清爽和甜香；可以選擇軟硬度的麵條，還可以無限續加，就是要餵飽你！

新北市板橋區【板橋美食】拉麵控必吃，駟阪麵屋-雞白湯拉麵，難忘濃香的湯頭，可無限續麵，大胃王快來挑戰，鮮嫩炸豬排【新北美食】板橋車站餐廳   新北市板橋區【板橋美食】拉麵控必吃，駟阪麵屋-雞白湯拉麵，難忘濃香的湯頭，可無限續麵，大胃王快來挑戰，鮮嫩炸豬排【新北美食】板橋車站餐廳

炸豬排 NT $120

新北市板橋區【板橋美食】拉麵控必吃，駟阪麵屋-雞白湯拉麵，難忘濃香的湯頭，可無限續麵，大胃王快來挑戰，鮮嫩炸豬排【新北美食】板橋車站餐廳

超級推薦的炸豬排，不用趁熱吃口感也超棒，不油膩，富有汁液使得豬排更加嫩香彈牙，沾上特製醬料，吃起來更有層次感喔！

新北市板橋區【板橋美食】拉麵控必吃，駟阪麵屋-雞白湯拉麵，難忘濃香的湯頭，可無限續麵，大胃王快來挑戰，鮮嫩炸豬排【新北美食】板橋車站餐廳   新北市板橋區【板橋美食】拉麵控必吃，駟阪麵屋-雞白湯拉麵，難忘濃香的湯頭，可無限續麵，大胃王快來挑戰，鮮嫩炸豬排【新北美食】板橋車站餐廳

可樂 NT $50

可爾必思 NT $50

來點飲料為這餐畫下完美句點！

 

新北市板橋區【板橋美食】拉麵控必吃，駟阪麵屋-雞白湯拉麵，難忘濃香的湯頭，可無限續麵，大胃王快來挑戰，鮮嫩炸豬排【新北美食】板橋車站餐廳

吃到好吃的東西，會讓人胃口大開食慾大振，在駟阪麵屋的雞白湯拉麵及炸豬排，實在真好吃，超級大推！

新北市板橋區【板橋美食】拉麵控必吃，駟阪麵屋-雞白湯拉麵，難忘濃香的湯頭，可無限續麵，大胃王快來挑戰，鮮嫩炸豬排【新北美食】板橋車站餐廳駟阪麵屋-雞白湯拉麵

地址：新北市板橋區漢生西路36號1樓

電話：0966-268-528

時間：週二休．週三至週一 AM11:00- PM10:00

FBhttps://www.facebook.com/siban.ramen

IGhttps://www.instagram.com/siban_ramen/

#板橋美食 #拉麵控 #駟阪麵屋 #雞白湯拉麵 #板橋無限續麵 #無限續麵 #大胃王挑戰 #板橋炸豬排 #新北美食 #板橋車站美食

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#板橋美食
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

駟阪麵屋

phone
place新北市板橋區漢生西路36號1樓
4.33 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.33
服務品質
4.67
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.33
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up