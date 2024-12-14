板橋的美食真的很多，有一間真用雞骨熬湯，孕婦可放心食用的拉麵店，你來過了嗎？

駟阪麵屋-雞白湯拉麵

地址：新北市板橋區漢生西路36號1樓

電話：0966-268-528

時間：週二休．週三至週一 AM11:00- PM10:00

駟阪麵屋乾淨明亮又方正，牆上喵喵陪吃拉麵的佈置，超可愛！

駟阪麵屋的菜單主推雞白湯拉麵，經典炸物和飲品！

跟大家分享駟阪麵屋的美味！

味噌雞白湯拉麵+豬叉燒 NT $240

柚香檸檬雞白湯拉麵 NT $230

炸豬排 NT $120

可樂 NT $50

可爾必思 NT $50

味噌雞白湯拉麵+豬叉燒 NT $240

用雞骨熬煮八小時的雞白湯，濃郁不死鹹，超多的玊米粒及海帶，加上大塊叉燒及溏心蛋，超級豐富！

柚香檸檬雞白湯拉麵 NT $230

超喜歡加了柚子和檸檬的湯頭，喝起來帶著清爽和甜香；可以選擇軟硬度的麵條，還可以無限續加，就是要餵飽你！

炸豬排 NT $120

超級推薦的炸豬排，不用趁熱吃口感也超棒，不油膩，富有汁液使得豬排更加嫩香彈牙，沾上特製醬料，吃起來更有層次感喔！

可樂 NT $50

可爾必思 NT $50

來點飲料為這餐畫下完美句點！

吃到好吃的東西，會讓人胃口大開食慾大振，在駟阪麵屋的雞白湯拉麵及炸豬排，實在真好吃，超級大推！

駟阪麵屋-雞白湯拉麵

地址：新北市板橋區漢生西路36號1樓

電話：0966-268-528

時間：週二休．週三至週一 AM11:00- PM10:00

FB：https://www.facebook.com/siban.ramen

IG：https://www.instagram.com/siban_ramen/

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