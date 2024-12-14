台北士林夜市必吃串燒/捷運劍潭站美食【士林串燒】秋冬限定火鍋+99元有兩隻龍蝦捏! 私房菜烤日本大生蠔大又鮮! 串物選擇數十種(聚餐小酌好去處)士林串燒菜單

一分鐘士林串燒內用餐食(短影)快速看 https://youtube.com/shorts/YCuqekX2Wno?si=U5ZVPExn80BY1vNg

白天來 士林官邸公園賞花 !

晚上直接和朋友相約士林夜市(回味)平價好吃 士林串燒 烤物。

現在秋冬也有火鍋可吃喔! 點火鍋+99元還多兩隻龍蝦捏

士林串燒

電話:0909-555-595

營業時間:17:00~00:30

地址: 台北市士林區文林路101巷1號

預約訂位: https://shop.ichefpos.com/store/r-Vyi_1G/reserve

點餐MENU https://shop.ichefpos.com/store/r-Vyi_1G/ordering

除了內用也可以外帶。外帶線上點餐( 點我 )再依約到店自取即可

可包場。包場事宜費用~請電洽詢問!

原文網址 台北捷運劍潭站美食/士林夜市必吃【士林串燒】秋冬限定火鍋+99元兩隻龍蝦! 私房菜烤日本大生蠔大又鮮! 串物選擇數十種(聚餐小酌好去處)士林串燒菜單

台北免費景點(士林官邸公園)每天均有開放參觀

依不同季節(四季)皆有不同美花與綠植可賞遊。

最吸引遊客賞花季節每年2月鬱金香展。3月玫瑰花展。11月下旬~12月上旬菊花展

賞菊展遊記 台北免費賞花景點/台北捷運景點【士林官邸菊展】2024菊伴動物派對~美爆啦!季節限定菊花展免費賞遊! 每一區都超好拍(士林官邸公園/搭捷運賞花路線指引)

白天賞花! 傍晚逛士林夜市來吃念念不忘串燒烤物

士林串燒室內、戶外座位皆有。

全店約可容納50人左右(團體可包場) 包場費用(低消)請自己打電話洽詢嘿 TEL:0909-555-595

分享食記前! 先跟大家報報來吃士林串燒有什麼好康可享:

FB、IG追蹤、打卡(士林串燒)+分享立馬送『拍立得』相片一張

Google評論送點心券!!

留下真實感受(反饋或鼓勵)即贈價值65元(點心券乙張)

點心券可現場兌換；也可等下次來吃再換! (評論後)記得主動出示畫面給櫃台服務生查看(送券)

點心兌換券

可免費換一杯40元飲品+25元串燒

25元串燒品項選擇有: 甜不辣/豆干/米血/鑫鑫腸/花枝丸/豆皮/貢丸/香菇頭等....

PS(小提醒): 換點心券餐食~記得在您們到店(自夾想吃的串物)尚未結帳前(主動)先出示兌換券做折抵(兌換) 若店員已key單(您才出示兌換券)就無法做折抵唷!

但~您可以再去單獨拿一串25元烤物(請店家現烤)

賞完花 揪朋友二訪士林串燒

覺得這家士林夜市內串燒居酒攤!

從小紫5月來吃到現在12月二訪(短短半年) 一直在進步

內用若只想純品嘗串烤美食

沒喝酒又不想多花錢點飲料! 現在竟然有『熱』日式麥茶與『冰』檸檬水『自助』免費無限暢飲捏

內用~還會招待泡菜配串燒

而且泡菜竟然可以(免費續)! 平常去居酒屋 佐餐泡菜大都需自己單點~來這裡免費送! 讚喔!

士林串燒消費方式:

+10%服務費! 除了付現金、也可LINE Pay或全支付 內用~先到櫃台(請服務生)幫您安排座位再點餐

想吃什麼串燒烤物？自己夾

串物展示櫃(冷藏保鮮)設有展示窗(夾取完)立馬順手櫥窗門；不用擔心蚊蟲飛入且串燒烤物排列整齊(不雜亂)視覺乾淨又衛生

『內用』需先請服務生幫您帶位再自己來商品櫃夾取、結帳、入座候餐

『外帶』直接夾想買的烤串、櫃台結帳即可(也可先 線上點餐 )再到店自取

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內用若想吃『燒烤串物』也想『多點一些火鍋料』煮火鍋

『請記得』點串烤的串物與煮火鍋的火鍋料串物要拿『不同籃子』盛裝夾煮火鍋的串物。店員會幫您移除夾子；再盛盤出餐

(胡同系列)Prime牛肉串與松阪豬肉串 太晚來會吃不到！

因為這兩種是每日限量商品(今天prime牛肉串)已早早完售啦!

和朋友一起來 士林官邸公園 賞花

正討論著晚餐要到哪兒吃飯聚聚？

小紫推薦吃過一次念念不忘 士林夜市串燒 ；前幾天網路有看到現在新增『秋冬火鍋』而且加價還多2隻龍蝦感覺很可以!

朋友男友立馬舉雙手贊成! 晚餐吃火鍋+串燒

朋友則是看到櫃子內各式各樣串物超多都是她阿那達愛吃的品項! 失心瘋似的猛夾不停；直呼這價格比去居酒屋吃(還划算)

放假日子就是外出小旅行+吃美食時光

看到想吃的、喜歡吃的串物當然要夾~夾夾

夾完想吃的串物直接拿著籃子到櫃台結帳；再回座位候餐

每桌桌上都有『私房菜』QR碼

可以加點私房菜或限定火鍋料、拉麵、酒飲等....

小叮嚀 ：餐期加點私房菜時請派一位(代表)使用同一支手機點餐。不要一次分數支手機點餐(否則)廚房會錯亂。總之使用同一支手機點餐就對了

小紫隨機截取了幾張(手機點餐系統內)私房菜品項 (僅供參考)避免日後菜單更新；請以您用餐日店家QR Code內菜單為準!

當日已賣完的餐食會反白顯示(無法點選)

烤香酥肥腸 今日已完售

之前 初訪 時有點食!

大腸斜切後先炸到『酥香』口感再涮一層醬燒烤! 出餐前再灑特調粉；入口甜甜鹹鹹~有胡椒香又有淡淡中藥香!酥脆微Q~好咬食。上次堂妹自己一人吃了4/5盤直嚷嚷她超愛吃這肥腸

朋友男友則是看到日本進口(生食級)烤日本大生蠔一顆只要$149元立馬點了一顆補一下!

日本進口超大烤生蠔真的很大一個且蠔肚圓滾滾；賣相超誘人

餐具全放在酒飲冰箱後方(下圖)內用餐區架子上

碗/杯/盤/開罐器/剪刀/醬碟全放這兒!

另外還有一桶辣豆瓣醬放在自助區讓客人自行取用

(下圖)拿男人手掌當比例尺

趁熱先喝一口烤生蠔湯汁(鮮) 吃之前可擠檸檬汁

這日本大生蠔蠔肉QQ的、很新鮮

原本朋友男友還想續點一顆吃;被女友制止啦! 妳是怕他回家後找妳嗎？(笑~)

私房菜 香酥油爆蝦 $250元 一份有12隻

出餐時有剪除蝦頭尖刺! 炸酥酥後灑上特調香料粉與黑白芝麻；整隻蝦連殼都可直接咬食喔!

蝦殼酥又香；內部蝦肉吃的到QQ甜與芝麻香!

這道非常適合當小酌下酒菜

烤油香鯛魚下巴 $179元

魚下巴肉很大塊。魚皮烤到恰恰感！灑辛香料又灑芝麻。吃之前別忘了擠一些檸檬汁帶著一瞇瞇(酸V酸V檸香)更開胃!

鯛魚~下巴肉沒有烤過乾! 吃的到嫩甜魚肉滋味

就像店外扛棒(招牌)寫的那串字

『能和您一起逛夜市的；都是令您最放鬆的人』

放假逛夜市吃美食!

這家有居酒屋fu平價串燒攤~可以內用(+歇腿)真讚! 與不會算計您的好友一起用餐真的很放鬆!很歡樂、打開話匣子一直邊吃邊聊(很開心)

除了今日點的串燒烤物、私房菜；還有許多也超涮嘴烤物、私房菜及起司控必點(招牌拉麵)餐食

您可以點看一訪食記分享文有詳介!

一訪食記 士林夜市美食/超過50種美味平價串燒烤物25元起【士林串燒】私房料理/超濃郁奶油起司招牌拉麵必點!大杯飲料只要40元/捷運劍潭站美食

冬天冷冷天氣裡超適合點鍋暖心又暖胃火鍋吃吃

士林串燒火鍋目前有日式海鮮/漢方麻辣/藥膳食補(3種火鍋湯頭可點食)

鍋內已有附火鍋料、肉片、蔬菜

覺得吃不過癮! 可以自己到『串物展示櫃』自夾

想煮火鍋吃之『加料食材』再到櫃台結帳即可放進鍋中煮

(原本我想去夾玉米、香菇、豆皮、絲瓜等食材加料煮食)

食量沒堂妹大朋友說: 他們吃不多: 我們已經點了不少串燒吃so這鍋藥膳食補鍋本身附的鍋料已經夠吃

火鍋剛推出不久! 活動期間『點火鍋』即可+99元升級多兩隻龍蝦入鍋之好康!

（每鍋)限+加價升級龍蝦乙次

雖然龍蝦個頭不大! 但...口感不錯喔!

吃的到鮮度與甜味!QQ的。不會有不新鮮的(夫夫口感/台語)

愛吃海鮮的男人! 今晚吃了生蠔、油爆蝦現在又吃龍蝦(不曉得)有沒有感覺很補？

藥膳食補鍋湯頭有著(濃郁)順口藥膳湯香氣。是那種喝了一碗會想再續盛一碗的好喝藥膳湯

鍋中有附百頁豆腐、貢丸、大陸妹、米血、豬肉片等...鍋物!

若想吃的更澎湃(可自己到串物展示櫃)夾想煮食的火鍋加料食材(到櫃台結帳)服務生就會幫您送上桌

五花豬肉片 (不是組合肉)吃的很安心

肉片已吸附藥膳湯汁、免沾醬(單吃)就好吃

米血很適合煮藥膳火鍋

您可以(自夾~加點1~2塊煮食)

藥膳鍋煮豆皮、香菇頭也很適合

手機掃桌上立卡『QR碼』也有火鍋食材可加點

一訪來用餐時。只敢偷偷地站在櫃台前方

(相機)拉長長鏡頭偷拍店員串烤畫面

今天(臉皮裝厚一點)豁出去啦!

點完餐直接詢問店員: 能否讓我近距離拍幾張照？

士林串燒店員都很親切；立馬阿拉力的答應! 但!! 有叮嚀勿太靠近炸台(預防被噴濺炸油燙傷)so安全第一勿太靠近烤台與炸台

店家為了加快出餐速度

串物會先放入(油鍋)內微炸再以紅外線燒烤爐燒烤! 將肉汁鎖在串物內；保有濕潤口感(不會柴口)

涮上秘製燒烤醬、灑上雙色芝麻烤收汁

烤熟再灑香料粉即可出餐

蔥肉串是我的愛!

這家的豬五花蔥肉串 五花肉肥瘦均勻(不肥膩也不乾柴)

豬五花蔥肉串 $60元/串(每卷都蔥多多)

一口塞一卷很飽嘴且肉香與蔥汁在齒頰間流竄著! 那迷人香氣! 很難不愛上

豬五花金針菇串 $60元

一樣是捲包厚實金針菇! 入口還會爆汁捏! 真心推薦(士林串燒)豬五花肉捲系列每款都很涮嘴

點串燒出餐時除了會附一盤特製泡菜佐食外

盤內也會放洋蔥片讓客人尬(配)串烤吃

Prime牛肉串今日已完售

朋友立馬拿旁邊每日限量松阪豬肉串 $60元/串

好友說:這松阪肉還沒烤(油花)紋路已先迷惑她了

口感QQ又略帶嫩口Q脆感! 愈嚼愈香

番茄豬五花 $60元 & 培根麻糬串 $45元

烤到逼出油脂豬五花番茄串。一咬馬上大爆汁；酸V茄汁剛好可以(解)烤五花肉片的油脂

培根麻糬~好友與其男友一致稱讚(金厚呷)

煙燻培根肉香搭上QQ麻糬超~級涮嘴

烤雞胸肉串&烤雞腿肉串 各$35元/串

都有巴附烤醬香~不會柴! 雞腿肉(含)雞腿皮~我個人會推薦這串(香氣更多)

桌上有胡椒粉及兩瓶佐料粉

(左)串燒粉 （右) 青花椒粉

我個人超愛『串燒粉』那微微辣綜合香料之香氣

無論沾肉食或海鮮吃!都會讓原本就很涮嘴之串物更香更夠味

『青花椒粉』則是微微麻香! 吃羊肉類烤串適合灑一些

烤雞心 $35元 香Q

朋友男友(不能吃牛肉) 我一開始不曉得so點了一串牛肉串 $40元

小紫獨享啦!

士林串燒牛肉類烤串選擇較少!這串肉嫩不柴香氣足!

餐具區旁(熱)日式麥茶 好適合冬天喝

朋友則是覺得吃串燒後喝一杯沁涼檸檬水剛好可以清新一下口腔內燒烤味

難得3人剛好都排休同一天! 一起相約 士林官邸賞菊花展

士林夜市真的是大家賞花完、覓食好去處

敬友誼! 也敬那小人~ 讓我們有機會可以真正的認識彼此(不被加害)

蔬菜類烤串 烤功表現棒棒! 不過生、也不會太老

尤其是烤櫛瓜~好好吃! 微微脆又吃的到櫛瓜的微軟甜味+醬香

今晚的串燒火鍋聚餐!

我一直在看朋友(情侶檔)放閃!

女友剛剛自夾串物時都是點男友愛吃的居多! 小紫嚴重懷疑其別有居心! 感覺今晚是在幫他補身子(好讓他交功課嗎？)笑~

看到這肥瘦這麼勻稱豬五花三層肉 $120元

竟然又興奮地跟我說: 這...也是我阿那噠愛吃的就又順手的放進籃子內啦!

豬五花烤好後(表層)是脆皮口感!

想吃多大塊？自己拿剪刀剪食唄!!

皮脆肉Q！ 無肉腥味！烤醬+灑粉香氣足

除了佐食洋蔥! 也很適合點碗白飯配飯吃或小酌當下酒肉食

男生正餐若沒吃點飯食! 好像總覺得尚缺飽足感

友男友說: 串燒都太可口! 好吃到想點白飯配著吃

白飯 $30元/碗 上方有灑香鬆提香。我稱它: 香鬆飯

(左-->右) 烤豆干/澎湖花枝丸/糯米腸/豆皮/貢丸/甜不辣

貢丸 $25元 小顆size吃的到貢丸肉香氣

烤豆皮 $25元 外酥內Q 愛吃豆製品者~必點!

澎湖花枝丸 $25元 吃的到花枝漿海鮮味與花枝顆粒感

烤豆干 $25元 烤醬有巴附在豆干上方! 很香~不會食之無味

烤甜不辣 $25元

我很愛士林串燒甜不辣風味!

不是那種烤好軟趴趴甜不辣口感! 表層微微酥、咬食時內部軟Q(簡稱: 外酥內Q)醬汁又有巴在甜不辣外層~很耐吃

糯米腸 $30元 山豬肉香腸 $50元

這兩種烤好後都是一整條未切呈現!

我則是覺得米腸與香腸 非常多人聚餐時點食!

因為可以自己拿剪刀、剪成好入口大小(大家一起共食共享)

山豬肉香腸熟度嘟嘟好! 拿剪刀剪塊時還會噴汁捏! 不會肥~ 是我愛的煙強味(香腸味)

烤米腸很好吃!

米飯軟糯中又帶著油蔥酥香且裡面還有包花生! 咀嚼中散發著淡淡花生香! 有來用餐至少都會點一條回味!

朋友則是覺得士林串燒的『串燒粉』很百搭~任何烤物沾一點點串燒粉(微微辣又香)超好吃

(未成年勿飲酒/喝酒不酒駕/安全有保障)

聚餐小酌 冰箱內的飲料、酒飲(可自取)再到櫃台結帳

酒飲選擇挺多的!

也有COCKTAIL調酒可品飲。調酒需掃桌上『QR碼』點餐

今天出遊賞花太開心! 點了一杯夏日芒果沙瓦 $149元

酒精趴數沒有很高! 很適合女生喝

想微醺沒微醺感! 是我酒量變好了嗎？(笑) 入口芒果果香明顯! 氣泡調酒好喝

除了免費無限暢飲(熱)麥茶和(冷)檸檬水外

我也非常推薦這兒的現做飲料 (下圖/無酒精飲料)一律1杯只賣 $40元

40元飲料CP值棒棒! 不是小杯裝~每杯都很大杯喔!

(左) 鮮釀蜜茶 (右) 百香綠茶

兩位友人都說: 非常超值又順口

夜市美食就是愈『夜』愈熱鬧；饕客愈多

從下午5點營業到凌晨12點半

若不喜歡候位或人太多的擁擠感! 建議您下午5點一開店就來吃!

室內座位(夏天)有冷氣可吹!

戶外區座位則是有露天街邊用餐fu

不常上台北的我今天二訪發現(士林串燒)果真厲害!

很多夜市攤商經營不善(歇業收場)

這家則是短短半年內『擴店啦』店舖內用空間是之前的一倍大! 老闆將隔壁收掉餐飲店舖也承租下來! 讓客人有更多舒適內用座位可以坐

要說這裡是士林夜市路邊攤(也對) 說這是位在夜市內的平價居酒屋(也行)

總之能在竸爭激烈士林夜市內擁有忠實饕客(食材新鮮、烤功品質穩定、乾淨衛生)都是相當重要的關鍵! 也是這家串燒店成功的地方吧!

消費、ig、fb追蹤打卡分享『送』拍立得一張!

想留與好友、同事、閨蜜、家人來此用餐過節紀念照! 記得打卡後(內洽櫃台)請其幫您們拍照喔！

小紫不曉得點火鍋+99元多『2隻龍蝦』活動到何時結束？

冷冷天氣、吃串燒又有熱熱火鍋可以吃喝(暖心又暖胃) 有來士林玩或逛士林夜市的話可以來吃『士林串燒』

若您住附近!

也可先(線上點餐/menu 點我 )再依約到店自取；節省您現場等待候餐之時間

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