台北人氣居酒屋 miso Izakaya 正式進軍台中！

miso izakaya 美村店 座落於廣三SOGO商圈，將傳統日式風味與現代氛圍結合，成為宵夜聚餐、下班小酌的新據點！主推炭火串燒，像是醬燒雞頸肉、和牛肋條蔥之花、白帶魚天婦羅都很好吃，還有多樣煮物、炸物、炒物，配上豐富酒款，還有限時推出 黑白大廚的栗子提拉米蘇，以親民價格與實在份量擄獲味蕾，不論好友聚會或深夜獨享時光，miso Izakaya 都能帶來美味與微醺的美好體驗！

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台北人氣居酒屋 miso Izakaya 台中美村店

miso Izakaya 日式居酒屋台中美村店，鄰近勤美商圈與廣三SOGO，從夜幕降臨營業至午夜，無論享用晚餐或宵夜，都能在這感受濃厚日式居酒氛圍。尤其是結束忙碌的一天，想在喧囂城市中找尋炭香與微醺氛圍的小酌之地，miso Izakaya 無疑是您的理想選擇。

miso izakaya 日式居酒屋台中美村店

地址：台中市西區美村路一段37號

時間：18:00 – 01:00

電話：04-23297715

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miso Izakaya 台中美村店 環境

踏入miso 居酒屋，濃濃日式氛圍迎面而來，整潔的木質桌椅、牆上陳列的清酒瓶、裝點門面的注連繩，以柔和燈光相映，營造溫暖自在的用餐環境，店內採兩層樓設計，一樓以四人桌、六人桌及吧檯座位為主

二樓空間更為寬敞，設有四人桌、六人桌，及隱密性高的兩間包廂，包廂低消為消費門檻為6000元，無論要好友聚餐或私人聚會，都能滿足需求

店內為半開放廚房，能欣賞師傅熟練的在炭火上，俐落翻轉串燒

miso 居酒屋 不僅專注於炭火串燒與日式料理，來此也能好好體驗清酒文化，店內擁有專業唎酒師，精通清酒產地、風味與特性，能根據顧客個人喜好，推薦合適酒款。與料理搭配呈現絕佳的飲食體驗。

miso Izakaya 台中美村店 菜單

miso 居酒屋 招牌是炭火串燒，提供牛肉、海鮮、雞肉、蔬菜等多種選擇，此外還有各式炒物、煮物和炸物等日式料理，也能參考牆上的今日新品，像這次居然還有黑白大廚的栗子提拉米蘇！餐點價格實惠、份量十足，每位饕客來此都能滿足味蕾。

miso Izakaya 台中美村店 餐點

和好友約訪在週六宵夜時段，點了滿滿一桌炭火串燒與日式下酒佳餚，剛跳完舞的我們，正好補充一波優質肉品，不忘來壺清酒搭配，再來份甜點收尾，吃得有夠過癮

涼拌毛豆

miso居酒屋 提供涼拌毛豆為招待，簡單鹹香的開胃小點，率先讓我們開啟味蕾

涼拌魚皮

涼拌魚皮口感Q彈，以獨特醋溜醬汁醃漬，酸香微辣，開胃爽口

柚子大根

爽脆的蘿蔔，散發著清甜的柚香，風味清新解膩

酒蒸蛤蜊

選用顆顆飽滿新鮮的蛤蜊，在酒香蒸煮下釋放出蛤蜊的鮮美，肉質彈嫩保水，讓人不禁一顆接著一顆

伊比利豬梅花

經過炭火的燒烤，伊比利豬梅花外表微微焦脆，內層保持柔嫩多汁，肉味濃郁卻不膩，每口都能品嚐到伊比利豬特有的細緻脂香與肉香

鹽麴炒雞胗

雞胗經過鹽麴醃製，吸收鹽麴的天然發酵味，使肉質更加鮮嫩，將雞胗脆彈，嚼勁十足，與洋蔥及豆芽多份堆疊不同脆感，這道鹹度較高些，真的超級下酒

白帶魚天婦羅

將白帶魚肉裹粉炸至金黃酥脆，外酥內嫩，魚肉細緻清甜無刺，還能沾點一旁的柚子胡椒提味，肉質更顯鮮美

巧思將魚骨酥炸，形成餅乾的脆感，整根骨頭能輕鬆咀嚼，一款白帶魚天婦羅有兩款享受，真的太享受

明太子山藥

厚切山藥保留爽脆口感，與濃郁明太子醬的微辣鹹香，相呼交融，為味蕾帶來豐富享受

和牛肋條蔥之花

和牛肋條經炭火精心烤製，外層微焦酥脆，完美鎖住牛肉的鮮嫩多汁，和牛的甜香彈嫩迴盪嘴中，搭配細緻的特製蔥鹽醬，巧妙平衡油脂膩口

醬燒雞頸肉

醬燒雞頸肉外層刷上濃郁醬汁包，炭燒後表面微焦，帶有一絲酥脆，肉質緊實彈牙，交織醬汁的鹹甜，充分釋放雞肉的自然香氣

栗子提拉米蘇

超夯的黑白大廚內出現的栗子提拉米蘇，在miso 居酒屋就吃得到！綿密的栗子泥，與提拉米蘇奶油層交織，唇齒滿是濃郁栗香伴隨著可可風味與柔滑口感，層層疊疊，溫暖又細膩，甜點控這款必點啊

清酒

有著細緻的米旨香，入喉清新爽口，後韻回味無窮，佐餐相當適合

哈密瓜汽水

香甜的日本進口哈密瓜汽水，細緻的氣泡伴隨著馥郁果香，香甜順口

好吃台中居酒屋又＋1！miso居酒屋美村店，結合傳統日式與現代氛圍，是宵夜聚餐或下班小酌的絕佳場域，從招牌炭火串燒到多樣煮物、炸物，還有豐富酒水及期間限定的栗子提拉米蘇，每一口都我們相當滿足，不論與朋友聚會，或獨享悠閒時光，miso居酒屋美村店 都能帶來美味的微醺放鬆時光。

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主！

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