網友超推居酒屋，話說好吃到讓人不得不買醉，而且還是寵物友善餐廳唷！

營業到凌晨的超人氣寵物友善居酒屋，串燒、烤物、麵食、炒物樣樣到味

誰也跟小編一樣超愛吃居酒屋？！

我又來跟大家推薦啦……

捷運江子翠站旁6號出口，藏著一條秘密小巷，裏頭開了一家超地道的日式居酒屋

，【串岐日式居酒屋】這裡的美食真的好吃到讓人停不下筷子〜

開車前來的朋友們！免煩惱〜可以將愛車停在江翠國小地下停車場(新北市板橋區文化路二段

413號B1F (417巷為入口)，從文化路出口上來步行約3分鐘即抵達，若是開車真的很方便

※飲酒過量，有害(礙)健康，酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，害人害己；未滿十八歲禁止飲酒※

【串岐日式居酒屋】是一家充滿濃郁日式風情的餐廳，在門口就有一座大家熟悉的日本鳥居

，而且還是寵物友善真的超棒！

NICO與鳥居一起拍照一點兒都沒有違和感〜

宛如打開任意門一般置身日本的錯覺！

店內裝潢完全就是日本居酒屋，超日式的裝潢

就像在日本一樣整組搬過來一樣，牆上有非常多清酒空瓶、旗幟的裝飾，跟掛滿日式燈籠

座位之間不會很擁擠，也有放置籃可以裝入隨身包，這部分很加分

提供二-四人桌座位跟吧台區，小編最喜歡坐在吧檯，一邊用餐一邊欣賞師傅碳烤技術

還有很多Cosplay道具

NICO：何になさいますか。(歡迎光臨，請問要點什麼呢？)

寵物友善程度100%，不論是大中小型毛孩，上牽繩即可進入用餐，也可以坐椅子喔！

坐定位後就要準備來點餐囉〜

串燒種類很多，而且價格都不貴，想吃好一點的也有各式海鮮、私房菜可以選擇

，真的會讓人忍不住失心瘋點一堆XD

重點是這裡的口味我蠻喜歡的，鹹鹹甜甜、吃起來不會太死鹹

串燒都是現點現烤，用炭火直烤搭配獨門醬汁，讓每一串串燒都超美味

烤爐上噗滋噗滋作響，小編口水都快流下來了…….

【極黑和牛肋條】

極黑和牛肋條不同於其他和牛的部位，會越嚼越香

香甜的肉汁配上有嚼勁的口感，搭配洋蔥末與青蔥末混合雙拼，讓你的味蕾感到前所未有的幸福

愛吃牛肉的朋友，千萬不能錯過這款肉串！

【豬肉溏心蛋】

這款串燒最特別的食材就是豬五花包溏心蛋，豬五花外皮烤得微焦，中間的內餡是精髓

口感獨特，吃的到豬肉的鹹香及溏心蛋的微甜香氣

個人很推薦，豬肉中包入整顆溏心蛋，超級Match的啦！！！

【起司牛筋燒】

牛筋本身獨特油脂與韌帶香氣在耐嚼的Q彈口感中一點點釋放，越嚼越香

醬燒過的牛筋非常入味，口味上微甜微鹹，搭配啤酒相當速配

尤其加上起司，與傳統風味不同，獨家口味只有這裡吃得到！

【串岐雞肉丸】

雞肉丸串每次去居酒屋必點，烤的好雞肉丸外層酥香、內裡汁多彈牙，讓人不禁會多喝了幾口啤酒

串岐的雞肉丸特別不一樣，裡面還加了脆脆的雞軟骨，讓雞肉丸的口感多一種層次吃起來更有味！

肉綿軟帶點碎軟骨，外層酥香、內裡多汁，上頭滿滿的柴魚，吃起來滋味多樣，好吃

【花枝雞翅】

媽呀！ 怎麼有烤雞翅可以好吃成這樣？！

吃起來爆汁沒有腥味雞翅超強！

去骨的雞翅裡面竟然還包了花枝漿，也是跟別人很不一樣的地方，咬下去讓人很驚豔

不簡單的美味，真的越吃越上癮〜

【明太子玉米筍】

玉米筍再加上豪邁奢侈的明太子，讓整道餐點更加有勁，香濃而不膩〜

玉米筍加明太子整個蹦出新滋味！

玉米筍外層微焦，內裡卻依然脆嫩，每一口都能品嘗到玉米筍的原汁原味

明太子的鹹香，加上有口感的食材真的好好吃喔〜

【焗烤起司地瓜】

哎呀呀 〜這起司太犯規……..

用湯匙一挖，可以拉出一條長長的牽絲，看起來超級誘人！

超好吃焗烤起士地瓜，香甜濃郁好滋味！！

【起司焗烤大蝦】

濃郁的起司包裹著鮮甜海味〜

濃郁的蝦味混合起司香，不論嗅覺味覺都是一大享受

大口吃蝦好滿足！

【松阪豬炒水蓮】

師傅先下爆香食材與肉絲，置入水蓮後以甩鍋方式大火翻炒，完整保留住水分

超流暢「甩鍋功夫」光看都流口水哈哈

一口咬下就是要聽到那個脆口的聲音，這就是水蓮迷人的地方

水蓮真的超好吃，飽滿、爽脆，很快就被掃盤

【白醬海鮮烏龍麵】

香濃的白醬是大人小孩都愛的的口味！

串岐的白醬以牛奶為主材料，調和烹煮而成的醬汁，好吃不膩嘴會讓人忘了熱量XD

一上桌烏龍麵的香氣撲鼻而來，Q彈的烏龍麵吸滿了醬汁超級濃郁

裡面加了明太子，吃起來除了會有白醬與明太子的香氣之外還會有魚卵啵啵，增添了很多風味

超好吃〜是會越吃越涮嘴的那種

【三色烤麻吉】

google評論就免費送，吃完這麼多鹹食，當然少不了甜點啦

麻吉一共有三種口味OREO+草莓粉+花生，很有創意

烤麻吉烤的外酥內嫩，外皮焦香粗脆，吃起來非常的Q彈帶點軟的咬勁，口感很好

好吃倒到轉圈圈〜這家烤麻吉我超愛！

【百香果氣泡飲+巨峰葡萄氣泡飲】

不喝酒的人有無酒精飲料可以選擇唷

多種口味，包含荔枝、巨峰葡萄、檸檬、蘋果和百香果等，每一口都帶來清爽暢飲的感受

微量氣泡感，清涼又解渴很好喝，搭配串物吃也很去油解膩！

小珊珊碎碎念：

每一道都是經典！

這裡的口味都是獨家秘訣，無論是肉質還是配料的火候都恰到好處，充滿了驚喜與滿足

除了串燒，這裡的氣氛也讓人感到很放鬆，可以讓毛孩與主人有個美好的時光〜

【INFO】

【串岐日式居酒屋-江翠店】

▶地址：新北市板橋區文化路二段369巷8號(鄰近捷運江子翠站6號出口)

▶預約電話：02-2250-0512

▶營業時間：18:00-2:00

▶官方臉書：串岐日式居酒屋-江翠店

▶官方網站：串岐日式居酒屋 - 首頁

▶官方LINE：lin.ee/SmcwCLr

V提供WIFI X一成服務費 V寵物入內(V可落地 V可上椅)