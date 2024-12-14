台中西區早午餐_厭世夯肉總部─台中西區便當推薦，肉肉控超愛的爆肉系健康餐盒，調整飲食也可以吃得好快樂！以獨特手法烤製的夯肉為主角，搭配極嫩法式嫩炒滑蛋、溫野菜、Q彈米飯大滿足，不收服務費、好停車，順遊國立自然科學博物館、植物園_附2024新菜單，科博館美食餐廳、台中西區下午茶推薦、台中西區晚餐推薦

目錄索引

1. 關於厭世夯肉總部

2. 交通指引_厭世夯肉總部

3. 厭世夯肉總部環境開箱

3.1 厭世夯肉總部_接待區

3.2 厭世夯肉總部_用餐區

3.3 厭世夯肉總部_自助區

4. 厭世夯肉總部餐點分享

4.1 主餐系列

√ 厭世挺你加倍肉版_十勝炭火嫩豬排溫菜菜 升級套餐

√ 法式嫩炒滑蛋_巨滿足日式里肌豬 升級套餐

4.2 單點系列

√ 烤丹麥火山爆發歐姆起司蛋胖

√ 厭世燉了個三杯雞

√ 日式厚切炸豬排

5. 消費資訊

5.1 厭世夯肉總部2024新菜單

5.2 優惠資訊

6. 台中西區早午餐相關資訊

6.1 品牌資訊

Ⅰ 關於厭世夯肉總部

「台中西區早午餐_台中西區便當」

「科博館美食餐廳_台中西區下午茶推薦、台中西區晚餐推薦」

厭世夯肉總部在哪裡

厭世夯肉總部位於台中市北區館前路17號，近國立自然科學博物館、台中廣三SOGO，附近有公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場。

厭世夯肉總部環境_餐點特色

「簡約、輕工業風格用餐空間_免收服務費」

「爆肉系大滿足健康餐盒_夯肉配溫野菜、極嫩炒蛋、香Q米飯」

交通_停車資訊

大眾運輸：公車_科博館站，走路5分鐘。

機車：附近機車停車格_博館路。

汽車：附近汽車停車格_館前路；Times_台中博館三街停車場。

Ⅱ 交通指引_厭世夯肉總部

館前路博館二街交叉口_國立自然科學博物館附近

館前路博館二街交叉口、國立自然科學博物館、台中廣三SOGO附近；選址於台中市北區館前路的厭世夯肉總部，周邊有公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場，搭乘大眾運輸或騎車開車前往吃早午餐都很方便，免擔心找不到停車位。

Ⅲ 厭世夯肉總部環境開箱

早午餐店門口

營業時間

厭世夯肉總部營業時間為：

每天10：00~19：00。

菜單參考

店門口有擺放菜單，方便路過的朋友們參考。

■ 厭世夯肉總部_接待區

接待區

走進厭世夯肉總部，自行找空位入座 → 掃描QR Code點餐 → 可選擇線上結帳或到店付款。

付款方式

在厭世夯肉總部消費，可使用：現金、LinePay付款。

超人氣餐點

第一次走進厭世夯肉總部不知道要點什麼的朋友們，可以參考黑板上擁有超人氣的餐點推薦。

■ 厭世夯肉總部_用餐區

用餐空間

輕工業風格空間，選用暖色調燈光做為整個空間的主要照明，給人滿滿的舒適放鬆感，可以靜心品嚐現做早午餐、健康餐盒、輕食的好滋味。

規劃2人桌、4人桌、6人桌。

4人桌

■ 厭世夯肉總部_自助區

選擇外帶的朋友們，可以在此區自行拿取吸管、筷子、醬包。

Ⅳ 厭世夯肉總部餐點分享

這餐點了：

√ 厭世挺你加倍肉版_十勝炭火嫩豬排溫菜菜 升級套餐

√ 法式嫩炒滑蛋_巨滿足日式里肌豬 升級套餐

√ 烤丹麥火山爆發歐姆起司蛋胖

√ 厭世燉了個三杯雞

√ 日式厚切炸豬排

■ 主餐系列

√ 厭世挺你加倍肉版_十勝炭火嫩豬排溫菜菜 升級+59元套餐 237元

佔據1/3餐盒體積的法式嫩炒滑蛋、川燙青花菜、溫野菜、十勝炭火嫩豬排。

必須說深獲肉肉控喜愛的厭世夯肉，他們家的炭火烤豬排真的很頂，口感軟嫩、不乾硬、肉汁滿滿，而且完全沒有豬臭味，是可以吃到優質豬肉鮮味的，搭配清甜爽脆的青花菜、玉米筍、青豆、烤地瓜、滑嫩炒蛋，調整飲食沒有吃到白飯也不會有吃不飽的感覺。

法式嫩炒滑蛋

這炒蛋很強！

每一口都可以吃到料理過程中獨特手法炒製，更加馥郁的蛋香味，吃完會想再點一份~

套餐_四塊厭世雞塊

選用的厭世雞塊是含肉率較高的，外酥內嫩有肉汁。

套餐_英格蘭紅茶拿鐵大杯

厭世夯肉的飲料大部分都可以客製化調整甜度！

微冷冬天的早上10點，想喝一杯暖暖的無糖鮮奶茶，走進厭世夯肉喝得到，享受跟著奶香、茶香入口的幸福感。

√ 法式嫩炒滑蛋_巨滿足日式里肌豬 升級+69元套餐 257元

巨滿足日式里肌豬的肉量好狂，直接堆到滿出餐盒耶！！！

跟十勝炭火嫩豬排相比，日式里肌豬的口感是較為紮實、有嚼勁的，搭配日式醬汁提香、鹹度不高。

從上往下看的視角，日式里肌豬佔據了超過1/2餐盒，存在感有夠高。

套餐_北海道咖哩可樂餅

真心推薦可以升級有可麗餅的套餐！

可麗餅外層超級酥脆，也可以吃到內裡鬆軟綿密的馬鈴薯泥。

■ 單點系列

√ 烤丹麥火山爆發歐姆起司蛋胖 74元

刷滿視覺效果的現做烤丹麥吐司，裡面夾了厚度刷滿視野的歐姆起司蛋，光用看的就讓人覺得很有食慾~

每一口都可以吃到酥香脆的土司、滿滿蛋香起司奶香的歐姆起司蛋，下午茶時間點一份，份量很剛好。

√ 厭世燉了個三杯雞 69元

想不到在早午餐店也吃得到中式餐館、中式料理店才會出現的三杯雞！

醬汁的鹹度中等再多一些，點一份三杯雞搭配一碗香甜米飯嘟嘟賀。

√ 日式厚切炸豬排 99元

現炸起鍋 → 切塊 → 上桌的日式厚切炸豬排，整體的粉感不高，麵衣很香脆、中間的豬排紮實不乾硬。

Ⅴ 消費資訊

√ 用餐日期：2024/11/29(五)

√ 付款方式：現金、LinePay。

√ 低消：一份餐點。

■ 厭世夯肉總部2024新菜單

台中西區早午餐_厭世夯肉總部菜單，來源：厭世夯肉總部FB粉絲頁，2024/12/07

台中西區早午餐_厭世夯肉總部菜單，來源：厭世夯肉總部FB粉絲頁，2024/12/07

台中西區早午餐_厭世夯肉總部菜單，來源：厭世夯肉總部FB粉絲頁，2024/12/07

台中西區早午餐_厭世夯肉總部菜單，來源：厭世夯肉總部FB粉絲頁，2024/12/07

台中西區早午餐_厭世夯肉總部菜單，來源：厭世夯肉總部FB粉絲頁，2024/12/07

台中西區早午餐_厭世夯肉總部菜單，來源：厭世夯肉總部FB粉絲頁，2024/12/07

台中西區早午餐_厭世夯肉總部菜單，來源：厭世夯肉總部FB粉絲頁，2024/12/07

■ 優惠資訊

√ 加入厭世夯肉總部LINE@會員享專屬優惠，第二份主食，享+1元多一件

√ Google五星評論，加贈夯胖小吊飾

Ⅵ 台中西區早午餐相關資訊

厭世夯肉總部

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設施：兒童座椅、洗手間

⏰ 營業時間

每天10：00~19：00

📍 地址：台中市北區館前路17號

📞 電話：0958 208 432



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■ 品牌資訊

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