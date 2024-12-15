韓宮館

地址：新竹縣竹北市復興三路二段168號5樓（6+ PLAZA 5F)

電話：036682345

營業時間：（週一～週日）11:30–15:00、17:00–21:00

店家粉絲團

推薦菜色：甜蜜期、現磨石燒黑豆漿、朝鮮雪濃湯、厚切海鮮煎餅、洋釀炸雞

平均消費：600/人

等待時間：有訂位

店內氣氛：★★★★

美味程度：★★★★☆

再訪率：★★★★☆

每次踏進6+ PLAZA 都是為了托斯卡尼尼，這次也不例外

但不是吃義大利餐廳，而是他們的韓式料理「韓宮館」！！！

（延伸閱讀：[新竹竹北] 托斯卡尼尼義大利餐廳，黑到發亮 超美味墨魚燉飯！！ 竹北美食 新竹高鐵 推薦 菜單）

韓宮館 位於6+ PLAZA 五樓，就在竹北六家高鐵旁邊，交通非常方便

開車的話可以停6+ PLAZA 地下室，車位蠻充裕的

韓宮館今年11月全新裝潢，重新開幕

門口十分懷舊復古，有種踏進「請回答1988」的感覺

店內空間很寬敞，座位也很多，間隔不會太近 很讚！

裝潢帶點宮廷風，比較古典大氣

除了一般座位，還有兩間比較隱密的包廂

很適合家庭/公司聚餐

高清菜單圖可至粉絲團查看：https://www.facebook.com/photo?fbid=563312933122829&set=pcb.563314183122704

餐點種類很豐富，除了經典的韓式料理，也集結了各地特色美食，像是大邱燉排骨、江原道春川辣炒雞

＊此篇為邀約體驗，心得皆為真實感受

入座後會先送上一壺玉米鬚茶跟小菜，都可以無限續

很喜歡玉米鬚茶的香氣，在台灣好少機會喝到！！

由於韓式料理醬汁比較多，店家很貼心還有提供圍兜兜防髒

甜蜜期（＄180）

這款是以啤酒為基底的調啤，搭配柚子，味道十分清爽

加上些蜂蜜的甜味，酒感蠻低的，是款接受度很高的酒！

上層的泡泡很綿密，增加了不同口感

現磨石燒黑豆漿（＄150）

黑豆漿是店家每天現磨的，質地是有點稠稠的

口感很濃厚，非常香醇，無糖卻完全不會無聊！

朝鮮雪濃湯（＄320）

冬天來碗熱湯是必須的！！

份量大約兩人份，表面看起來有點油，但喝起來完全不會油

味道很樸實，牛骨的香氣加上蔥鹽點綴，很溫潤的味道

除了湯外，還有牛肉塊、一整顆半熟蛋跟寬粉

牛肉塊是有帶筋的，筋肉比例剛好，很軟嫩～

寬粉非常入味、口感Ｑ彈，好吃！！

餐點有附一鍋紫米飯，可以無限續～

海鮮辣炒年糕（＄358）

紅通通的辣炒年糕，辣度其實不高，大概是微辣～小辣之間，辣辣甜甜的醬汁超級下飯

很驚奇的是裡面還有海鮮！！（因為紅成一團原本都沒發現 XD

除了年糕魚板外，還有蝦子、花枝，是盤很豐盛的辣炒年糕！

厚切海鮮煎餅（＄368）

太常點到雷雷的海鮮煎餅，後來對煎餅都有點戒心

但韓宮館的海鮮煎餅我給100分！！！超級喜歡！！

煎餅厚度剛好，滿滿的海鮮料

重！點！是！餅皮超酥脆！！咬下去真的是喀滋喀滋，是理想中的完美煎餅

洋釀炸雞（＄288）

炸雞要趁熱吃！這個外皮簡直跟上一道煎餅在比脆的

裡面肉很嫩很多汁，每塊炸雞都蠻大的，份量十足

醬汁蠻甜的，味道比較重一點，適合搭配醃蘿蔔跟啤酒一起吃！

韓國豬腳（＄680）

這個豬腳超狂！！放到桌上的瞬間就可以看到豬皮一直在抖抖抖～～

豬皮膠質滿滿，口感很Ｑ，肉的部分也不少

沾上特製醬汁更好吃唷

整體來說韓宮館幾乎每道料理我都很喜歡！

餐點份量都不少，很適合多人聚餐，大家分享才能嚐到更多餐點

之後想再來吃吃豆腐煲～～～

韓宮館

地址：新竹縣竹北市復興三路二段168號5樓（6+ PLAZA 5F)

電話：036682345

營業時間：（週一～週日）11:30–15:00、17:00–21:00

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