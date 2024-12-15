





今天來到 桃園羊肉爐吃到飽推薦 第一名的 耀武羊威國際店 ，除 全台首創新疆手撕羊肉 ，還有精選湯底可選擇，吃羊肉爐也可以搭配鴛鴦鍋，超豐盛的自助吧，讓你盡情無限量享用，吃多少拿多少，用餐限時120分鐘，最後～還有飯後甜點櫃、冰淇淋，冷冷的冬天就是要溫溫的補，愛吃羊肉爐的你，絕不能錯過～耀武羊威國際店。





桃園羊肉爐吃到飽推薦｜耀武羊威國際店 地理位置 交通資訊

耀武羊威國際店 座落於桃園國際路二段上，距離桃園地景公園（彩韻廣場）步行不到10分鐘即可抵達，騎乘機車的朋友，門口可停車，開車的話，旁邊有收費停車場設置，還蠻方便的。









北區羊肉爐吃到飽推薦｜耀武羊威國際店 環境介紹

用餐環境乾淨舒適又寬敞，一樓提供2~多人數座位，合適 節日慶祝、人多聚餐、情侶約會、家庭聚會、公司團聚 等等，自助吧動線設計的不錯，讓人可以依順序取餐。



二樓另外還有多人包廂座位設置。



















羊肉爐吃到飽推薦｜耀武羊威國際店 消費方式

內用自助式吃到飽 NT$599/1人，用餐限時120分鐘。

140公分以上算成人，100~140公分半價，100公分以下免費。



另外，也有提供外帶套餐，因應農曆新年即將到來，推出年菜預購方案。







▼ 年菜預購

▼ 年菜預購





桃園羊肉爐吃到飽｜耀武羊威國際店 無限量自助吧

想不到羊肉爐吃到飽的自助吧食材可以如此豐盛、新鮮， 耀武羊威國際店 除招牌手撕羊肉，另外還有羊大骨、羊腳筋、羊腿肉、羊嫩筋，湯底與羊肉均經過獨家秘方特殊處理過，滿足喜愛不同口感的羊肉爐迷們。



另外還有各式新鮮火鍋料、羊肉片、牛肉片、豬肉片、季節時蔬與菇類，飲料吧裡竟然出現知名飲品-黑面蔡楊桃汁，任你無限量吃到飽，CP值真的高到爆表啦～！！！



▼ 餐具自助式、甜點櫃





▼ 火鍋料、肉片

▼ 餐具自助式、甜點櫃▼ 火鍋料、肉片

無限量供應自助吧

光是時蔬就多達10種以上可以選擇，招牌手撕羊肉、羊大骨、羊腳筋、羊腿肉、羊嫩筋，任你夾。











▼ 羊大骨





▼ 羊腳筋





▼ 招牌手撕羊









▼ 羊腿肉





▼ 羊嫩筋

▼ 羊大骨▼ 羊腳筋▼ 招牌手撕羊▼ 羊腿肉▼ 羊嫩筋

熟食、飲料吧

提供 白飯、科學麵、王子麵、蒸煮麵、韓國泡麵與冬粉 等副食，另外還有精心滷製的肉燥滷汁，裡面有鳥蛋、油豆腐可以搭配著吃，小朋友喜歡的炸物，炸雞塊＆酥炸甜不辣。



飲料吧提供冷、熱飲，除黑面蔡楊桃汁之外，煉糖烏梅汁、百家珍梅子醋、義豐冬瓜茶 都非常去油解膩，美粒果的乳酸風味冰沙、水蜜桃口味冰沙 等等，超推薦低糖薏仁水，微微甜與淡淡的薏仁香氣，喝起來很順口。熱飲的茶包則是嚴選T世家，通過嚴格農藥殘留檢驗。



提供 清燉、藥膳、鮮蒜、白開水 四種自助式加湯，調味醬料也有分辣與不辣可以選擇，冰淇淋口味有6種。



餐具（湯勺、夾子、湯碗、盤、筷子、杯具 等等）都在此區的下方抽屜，可以自取。



















▼ 飲料吧





















▼ 自助式加湯





▼ 冰淇淋

▼ 飲料吧▼ 自助式加湯▼ 冰淇淋





桃園羊肉爐火鍋吃到飽｜耀武羊威國際店 心得分享

誰說羊肉爐湯底只能選擇藥膳風味，耀武羊威國際店 提供各式精選湯底，可單鍋、也可搭配鴛鴦鍋，（ 鴛鴦鍋另加價NT$100 ），今天選擇羊肉爐基本款的藥膳湯底，與香氣四溢、口感溫順的山神種子，喜歡吃辣的朋友，也有川味香辣湯底可以選擇喔～！！！







▼ 山神種子





▼ 藥膳





▼ 吃到飽當然是要夾好夾滿啊～！！！









▼ 山神種子▼ 藥膳▼ 吃到飽當然是要夾好夾滿啊～！！！



羊肉爐搭配精心嚴選10幾種藥材， 細火慢熬3小時以上 的藥膳湯底，就是對味，香、醇、濃，順口又好喝。



全台獨創的山神種子湯底，以台灣本產的山胡椒（原住民馬告香料），湯底喝起來特別鮮，口感偏溫順。











▼ 羊大骨





▼ 肉質軟嫩





▼ 羊腿肉

▼ 羊大骨▼ 肉質軟嫩▼ 羊腿肉



不同部位羊肉的肉質、口感均不一樣，喜愛肉質軟嫩、輕鬆嗑骨肉分離，可以選擇羊腿肉、羊大骨，喜愛嚼勁口感則可以選擇羊嫩筋、招牌手撕羊、羊腳筋，搭配店家特製醬料，一次滿足饕客味蕾。



自助吧提供的食材新鮮，選擇又多，飯後還有冰淇淋、甜點櫃（各式糕點、中華豆花 等等）當飯後甜品， NT$599/1人 這個價位 ，CP值真的很高，會讓人想再次回訪的店家。



















[ 店家資訊 ]



耀武羊威 羊肉火鍋 (桃園國際店)

地址：330桃園市桃園區國際路二段370號

電話：03 217 1117

營業時間：

週一至週五 16:00–00:00

週六至週日 11:00–00:00



粉絲團：

https://www.facebook.com/profile.php?id=61565492111550

地址：330桃園市桃園區國際路二段370號電話：03 217 1117營業時間：週一至週五 16:00–00:00週六至週日 11:00–00:00粉絲團：











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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。