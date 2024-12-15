黃昏市場挖到寶，竟然挖到王品主廚的美食，而且只要銅板價10元起就能吃到。

台南永康尚青黃昏市場，近期超人氣排隊美食，就是這攤「金福記」港式滷味油雞，老闆是服務於王品集團20幾年退休的主廚，精通各國料理，憑藉著對美食的狂熱，退休後在黃昏市場，賣起港式滷味油雞。

有別於一般的滷味，以獨家秘製的配方加上蠔油、冰糖，再以舒肥方式（浸泡）滷製，加上繁複的工序，入味七分，無須沾醬就很好吃。

每日新鮮現滷，限量供應，由於口味獨特加上10元起就能吃到的銅板價，價格親民，目前除台南永康尚青黃昏市場、二店崇義黃昏市場，都是市場內的排隊人氣攤位。



台南滷味推薦金福記港式滷味油雞

「金福記」港式滷味油雞 目前有兩個攤位，分別是尚青黃昏市場二街8號與台南崇義黃昏市場104號，早有耳聞這家的滷味很有名，加上是退休的王品主廚親自開設，雖然在市場內不是老店，但卻總是大排長龍，趁著周末聚會來購買嘗鮮，為了怕最搶手的限量港式油雞買不到，特別選在下午14:30一擺攤就來購買，得以拍下這個空景，果不其然過沒多久小小攤子就秒被人群包圍。

10元起就能吃的銅板價港式滷味

一走近攤子就能聞到獨特的香氣，大約有近30種滷味一字排開，醬色看起來很入味，食材賣相也很好，漂漂亮亮乾乾淨淨，沒有滷過頭或滷隔夜的萎縮感，從外觀就能感受的到新鮮度。

正巧遇到老闆在整理攤位，趁著攤位上客人還未達顛峰，與老闆閒聊一下得知，老闆都是每天親自到市場買食材新鮮現滷，配合豬肉販週一未開市，所以公休日才訂為週一，就是要讓客人能吃到新鮮的滷味。

秘製配方滷出獨家風味不沾醬就好吃

不同於一般滷味，用獨家中藥配方加上蠔油、冰糖，以舒肥方式（浸泡）滷製，加上繁複的工序，滷到入味七分，不須沾醬就很好吃，雖然小攤子每天14:30賣到18:30，但光是前置作業就要耗上大約半天，而且最特別的是老闆是以滷過油雞的滷汁去滷其他的滷味，因此「金福記」的滷味吃起來帶特殊香氣，也是自家滷味與眾不同的地方。

▼每日限量的港式油雞，都是採新鮮現剁，選用土雞，半隻190元的價格很親民，通常開店一個小時就會賣光。

「金福記」港式滷味是吃冷的滷味，但為了符合一般人的習慣，在購買時會先以滷汁回燙過，再加上酸菜、蔥花，若喜歡吃辣的朋友，也可以請服務人員酌量加辣，買回家沒吃完可以放進冰箱保存約3~5天，室溫回溫一小時就能吃。

限量油雞必買錯過等明天

推薦必買的絕對是港式油雞，用的是土雞，光看這雞腿就知道有多大隻，每盒拿在手上都很有重量，半隻盒裝只賣190元，還會附上淋雞醬和蔥油，價格真的很便宜。

「金福記」的油雞香氣獨特，帶點煙燻的香氣，又不像一般的油雞那麼油膩與過鹹，肉質細緻不柴保有水分，很喜歡這種肥厚的土雞，吃的到皮凍滿滿的膠質，新鮮也是一吃就能感受到，不沾醬吃就很有味道，肉質的美味與香氣兼具。

油雞都是每天限量，晚來就明日請早，建議可以事先預訂喔。

爆汁大豆干咬下讓人驚艷

滷味排行第一名就是大豆干，也因次攤位上擺放最多的就是大豆干， 因為咬下口口爆汁，所以是攤子上的人氣第一名。雖然切開時看的見孔洞，但吃起來竟然有滿滿的水分含在豆干裡，吃過都會回購的就是它。

滷味入味回甘超涮嘴

滷味的其他品項我個人覺得豬肉類吃起來都很新鮮，沒有肉的腥味，尤其是腱子肉和豬耳朵、豬皮，吃得到Q度也很有肉汁，入味回甘，單吃不沾醬就很好吃。

雞腳能很輕易就骨肉分離，連老人都能輕鬆吃；吃起來口感軟嫩入味的鴨米血一塊10元也是高CP。

吃一次就喜歡的港式滷味

藏在黃昏市場裡的厲害滷味，「金福記港式滷味油雞」讓人吃過一次就喜歡，難怪能靠著客人口耳相傳讓小攤子天天排隊，下次來台南你們也來嘗嘗王品主廚的好吃港式滷味吧。