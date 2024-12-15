說到新竹美食，第一時間想到的就是城隍廟周邊。

那裡聚集了許多美味的在地小吃，讓人一次吃個過癮。

但如果你更喜歡舒適的用餐環境，我會推薦到古色古香的北門街

這條街上有許多可愛又有特色的小店。

這次要介紹的 笑門天婦羅・日本料理，

是一家今年重新開幕的知名小店。

主廚擁有超過 20 年的日料經驗，更曾任職於知名飯店擔任料理長

讓你不必飛到日本也能享受到最道地的日式料理。

笑門原本以天婦羅為主打，這次推出全新的 笑門菜單

包括來自福岡大飯店料理長監製的夏季限定料理。

除了天婦羅之外，還有更多道地的日式美食，甚至包括福岡限定特色料理！

對於熱愛日式料理的朋友來說，這是一個絕佳的機會來認識笑門。

現在就一起來看看主廚帶來哪些驚喜吧！

🍤 店家資訊

地址：新竹市北門街46號

營業時間：11:00–14:30，17:00–21:30 （周一公休，隔週休周二）

小編提醒附近不易停車，假日停車費平均約每小時80元

不過為了美食就別猶豫了，因為都差不多

一樓的部分都是板前區，可以看到師傅現場料理

採自助點餐跟日本很像

不到12點一樓就幾乎坐滿，大家都跟小依樣來吃早午餐嗎

吃精緻的日式料理，有一部分的享受就是可以邊吃邊看師傅創作

特殊的醃物搭配餐點有著不同風味

滿滿一桌看得好療育

🍤 江戶天丼定食 (380元)

天婦羅可以說是江戶時代的經典代表食物。

來笑門，點這份基本款的天婦羅定食絕對不會錯。

定食包含小菜、味噌湯和主食天婦羅，

內容有星鰻、草蝦、花枝、雞蛋，以及三種豐富的野菜。

食材表現出色，讓笑門堪稱新竹天婦羅的天花板。

🍤 江戶天丼定食 (380元)

炸物即使放置一段時間，依然保持酥脆且美味，

薄脆的麵衣恰到好處，完全不掩蓋食材的原味。

星鰻、草蝦和花枝的鮮甜與口感，在酥脆麵衣中被完美呈現，

再加上炸至完美的溏心蛋，更是點睛之筆。

粒粒分明的米飯淋上特製天婦羅醬，讓人忍不住一口接一口！

🍤七福神海鮮丼 (580元)

這款海鮮丼新鮮度超高，堪比高級日料的水準！

滿滿多樣的海鮮搭配金箔增添質感，

包括鮭魚、旗魚、鮪魚、海鱺等常見食材，

刀工精湛，入口鮮美滑嫩，毫無保留地展現新鮮感。

🍤七福神海鮮丼 (580元)

其中，極鮮的海膽帶來濃郁海味，

稍微炙烤的干貝則釋放出甜美滋味。

花枝脆口，搭配小黃瓜清爽解膩，

而醋飯的調味也非常到位，讓人每一口都意猶未盡！

整體搭配完美，強烈推薦！

🍤 鮭魚與鮭魚卵

鮭魚的順滑和鮭魚卵的脆爽互相呼應，油脂的香氣與鮮味完美結合

🍤製燒干貝

干貝的口感應該外層略微酥香，內部保持柔嫩多汁，散發自然的鮮甜味

🍤肥鮭魚入口即化的細膩口感

🍤炸蛋

外酥內嫩內部保有糖心令人驚艷

賦予外皮酥脆、內部綿密滑嫩的獨特口感

🍤 天婦羅手卷

笑門的天婦羅品質一向值得信賴，

這款手卷是點了生魚片系列的朋友，

又想試試天婦羅的絕佳選擇。

一個人獨享這份滿滿幸福，超級滿足！

🍤 總結

這家重新開幕的小店由擁有20多年經驗的主廚掌舵，主打道地日式料理。

食材鮮美、技法精湛，展現高水準日料。

天婦羅酥脆不掩食材原味，海鮮丼以新鮮海味驚艷味蕾，

整體搭配出色，是日料愛好者的必訪之地，這次用餐體驗讓人非常滿意。

非常推薦，未來一定會再訪！

🍤 店家資訊

地址：新竹市北門街46號

營業時間：11:00–14:30，17:00–21:30 （周一公休，隔週休周二）