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「七葑」戚風蛋糕獨特焦糖堅果醬，甜蜜口感炸裂！

2024-12-15 13:31:00 文字：Yi Hsin Ou
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Yi Hsin Ou

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「七葑」戚風蛋糕獨特焦糖堅果醬，甜蜜口感炸裂！

這天我翹班想來吃個甜點，看到 Google 評論竟然稱它是桃園最強的戚風蛋糕，

心想戚風蛋糕不過就是這樣，能有多好吃？當下立馬打電話訂位，衝來品嚐。

因為 七葑位置不多，又是老宅，常常會一位難求，真的必須定位，以免久候。

另外，店內有低消 150 元，但不含蛋糕，所以基本上，一個人吃下來大約要花 400 元

 

蛋糕 七葑店家資訊

地址：324 桃園市平鎮區延平路二段 430 巷 58 號 1 樓

電話：0909-013558

營業時間：11:30–18:30

「七葑」戚風蛋糕獨特焦糖堅果醬，甜蜜口感炸裂！

從外表看得出來是老宅改建的文青小店

「七葑」戚風蛋糕獨特焦糖堅果醬，甜蜜口感炸裂！

以白色及大地色系為基調，整體視覺砍很舒服

「七葑」戚風蛋糕獨特焦糖堅果醬，甜蜜口感炸裂！

老式建築有一個時期都會有天井，天然採光

「七葑」戚風蛋糕獨特焦糖堅果醬，甜蜜口感炸裂！

簡單擺設但桌椅不算好坐

「七葑」戚風蛋糕獨特焦糖堅果醬，甜蜜口感炸裂！

戶外植栽也算是有精細擺設，整體感很好!

「七葑」戚風蛋糕獨特焦糖堅果醬，甜蜜口感炸裂！

室內一隅

「七葑」戚風蛋糕獨特焦糖堅果醬，甜蜜口感炸裂！

老奶奶收納櫃也別有風味

「七葑」戚風蛋糕獨特焦糖堅果醬，甜蜜口感炸裂！

有一個蛋糕被我毀了，因為太軟一移動就倒了「七葑」戚風蛋糕獨特焦糖堅果醬，甜蜜口感炸裂！

「七葑」戚風蛋糕獨特焦糖堅果醬，甜蜜口感炸裂！

蛋糕 戚風蛋糕

蛋糕體沒有太多空氣，吃起來很軟，搭配綿密的奶油，這就是好吃戚風蛋糕的要素。

至於為什麼會被稱為桃園最強，應該是上方畫龍點睛的焦糖堅果醬，

鹹甜香氣加上碎堅果的口感，增添不少層次，真的非常好吃！

唐寧伯爵的佛手柑味道十分突出，清爽宜人，但小編更喜歡焦脆巧克力戚風。

「七葑」戚風蛋糕獨特焦糖堅果醬，甜蜜口感炸裂！

蛋糕 戚風蛋糕

至於為什麼會被稱為桃園最強，應該是上方畫龍點睛的焦糖堅果醬，

鹹甜香氣加上碎堅果的口感，增添不少層次，真的非常好吃！

唐寧伯爵的佛手柑味道十分突出，清爽宜人，但小編更喜歡焦脆巧克力戚風。

「七葑」戚風蛋糕獨特焦糖堅果醬，甜蜜口感炸裂！

鍋煮奶茶

我相信它真的是鍋煮，因為真的等滿久的 XD。

甜度可以稍微再甜一些，否則香氣有點帶不出來，略顯可惜。

 

蛋糕 總結~

整體來說蛋糕真的好吃飲料偏普 

位子少片狀蛋糕也容易賣完 

就只能強迫買整顆了 

所以看到滿多人是外帶蛋糕 

小編可能下次也會買外帶蛋糕回家配手搖

 

蛋糕 七葑店家資訊

地址：324 桃園市平鎮區延平路二段 430 巷 58 號 1 樓

電話：0909-013558

營業時間：11:30–18:30

文章標籤
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place桃園市平鎮區延平路二段430巷58號
4.48 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.60
裝潢氣氛
4.60
CP值
4.30
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