這天我翹班想來吃個甜點，看到 Google 評論竟然稱它是桃園最強的戚風蛋糕，

心想戚風蛋糕不過就是這樣，能有多好吃？當下立馬打電話訂位，衝來品嚐。

因為 七葑位置不多，又是老宅，常常會一位難求，真的必須定位，以免久候。

另外，店內有低消 150 元，但不含蛋糕，所以基本上，一個人吃下來大約要花 400 元

蛋糕 七葑店家資訊

地址：324 桃園市平鎮區延平路二段 430 巷 58 號 1 樓

電話：0909-013558

營業時間：11:30–18:30

從外表看得出來是老宅改建的文青小店

以白色及大地色系為基調，整體視覺砍很舒服

老式建築有一個時期都會有天井，天然採光

簡單擺設但桌椅不算好坐

戶外植栽也算是有精細擺設，整體感很好!

室內一隅

老奶奶收納櫃也別有風味

有一個蛋糕被我毀了，因為太軟一移動就倒了

蛋糕 戚風蛋糕

蛋糕體沒有太多空氣，吃起來很軟，搭配綿密的奶油，這就是好吃戚風蛋糕的要素。

至於為什麼會被稱為桃園最強，應該是上方畫龍點睛的焦糖堅果醬，

鹹甜香氣加上碎堅果的口感，增添不少層次，真的非常好吃！

唐寧伯爵的佛手柑味道十分突出，清爽宜人，但小編更喜歡焦脆巧克力戚風。

蛋糕 戚風蛋糕

至於為什麼會被稱為桃園最強，應該是上方畫龍點睛的焦糖堅果醬，

鹹甜香氣加上碎堅果的口感，增添不少層次，真的非常好吃！

唐寧伯爵的佛手柑味道十分突出，清爽宜人，但小編更喜歡焦脆巧克力戚風。

☕ 鍋煮奶茶

我相信它真的是鍋煮，因為真的等滿久的 XD。

甜度可以稍微再甜一些，否則香氣有點帶不出來，略顯可惜。

蛋糕 總結~

整體來說蛋糕真的好吃飲料偏普

位子少片狀蛋糕也容易賣完

就只能強迫買整顆了

所以看到滿多人是外帶蛋糕

小編可能下次也會買外帶蛋糕回家配手搖

蛋糕 七葑店家資訊

地址：324 桃園市平鎮區延平路二段 430 巷 58 號 1 樓

電話：0909-013558

營業時間：11:30–18:30