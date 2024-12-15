來台北逛街當然也要找一個厲害的早午餐享用

《鹿境早午餐》原本在小巨蛋就小有名氣

後來在西門商圈附近也插旗，用餐空間也更加寬敞舒適

除了餐點好吃外，搭配套餐還超級划算

另外還有調酒跟中式料理在早午餐時段就點得到耶!



檢視較大的地圖

🍔距離捷運西門站約10分鐘，沿途會經過在熱鬧的西門商圈

吃飽也可以來逛逛消化消化

🍔鹿境早午餐西門旗艦館店家資訊~

地址: 台北市萬華區峨眉街124-3號1樓

電話: 02 2388 0160

營業時間: 10:00–00:00 (周三公休)

🍔《鹿境早午餐》外觀走得是森林風的感覺!

🍔 外面有吸菸區，簡單桌椅也很好拍!

🍔 一走進店內就是一個很專業的調酒吧台，這也是《鹿境早午餐》最大的不同

🍔 還有很多裝潢的小巧思等你發覺

桌間距很大用餐的桌面也是，用餐體感很舒服

🍔 早午餐拼盤超級豐富超推必點

這次點了兩個CP值超高的套餐

聽說晚上還有超多精緻下酒菜可以搭配調酒

和朋友周末來用餐也有多人套餐分享

🍔 法國公主微醺早午餐 (550)

主食七選一+季節生菜+時令水果+奶酪+法式吐司+香酥杏鮑菇

還有自創調酒八選一

外面一杯調酒一杯至少350起跳，算一算拼盤只要兩百元左右 ☺️

🍔 法國甜奢華早午餐 (498)

主食七選一+季節生菜+時令水果+奶酪+法式吐司+香酥杏鮑菇

飲料+甜點

不想要這麼早微醺朋友可以點這個

有飲料又有甜點還有大拼盤超級奢華滿足

🍔 嫩煎雞腿(蔥油醬) 大拼盤

季節生菜+時令水果+奶酪+法式吐司+香酥杏鮑菇

超級豐富的組合中特別推薦 法式吐司跟香酥杏鮑菇

法式吐司香濃又超級柔軟近乎舒芙蕾的口感超級好吃

香酥杏鮑菇又大又厚又多汁用料毫不手軟

招牌嫩煎雞腿(蔥油醬)可以說是《鹿境早午餐》人氣招牌

一入口就想吶喊可以給我一碗飯嗎~ 非常開胃

🍔 手工純牛肉漢堡排(起司醬)大拼盤

另外就是軟嫩多汁的起司純牛肉漢堡排

超厚超多汁加上濃郁起司醬，建議可以搭配法式吐司吃

用料非常實在!

🍔 另外來《鹿境早午餐》不可錯過的就是自創調酒

有三款小編很愛的茶酒系列，兩款咖啡系列和三款較常見的

這次則是選擇蘋果烏龍茶這款!

現點現調超專業完全不輸專業酒吧

🍔細節滿滿連杯具都不馬虎

🍔蘋果烏龍茶

炙烤過的蘋果果乾讓香味更突出

酸甜又帶有烏龍茶及蘋果香氣

非常順口平易近人，多喝兩口也是會有微醺感

在休假日的早晨這種微醺度剛剛好!

🍔熟成紅茶

不輸手搖店的品質，私心覺得可以續杯就更幫了😉

🍔抹茶聖代

以為是配角的甜點也超級浮誇

這裡的抹茶屬於大眾款不會過苦也不會過甜

濃郁的抹茶冰淇淋、餅乾道下方的抹茶凍

層次豐富超級滿足，這也是咖啡廳等級的甜點!

下次好像可以來試試看他們家的其他甜點呢!!

🍔 杯具組選用中國風的元素，好像沏上了一杯好茶，細節也有顧到!

🍔 松露薯條

炸的超級酥脆的松露薯條

除了松露醬之外，薯條上是吃得到細碎的松露末

至於瓦斯味會不會過重

我倒是覺得恰如其分不會過於搶戲

🍔 總結~

雖然這幾年物價飛漲但《鹿境早午餐》還是能提供高CP值的餐點

餐點分量足夠且細節滿滿，不會像是硬湊出來的早午餐拼盤

幾乎每一樣都很好吃很有水準

另外就是在裝潢上，舒適寬敞的用餐空間不會有壓迫

各種裝飾的小細節也不會過多繁雜

非常推薦大家來西門商圈附近可以與朋友來用餐!

🍔鹿境早午餐西門旗艦館店家資訊~

地址: 台北市萬華區峨眉街124-3號1樓

電話: 02 2388 0160

營業時間: 10:00–00:00 (周三公休)