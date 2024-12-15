#是美食呦(●’◡’●)ﾉ•臺中東區

東區樂業路上的健康新選擇

位於臺中東區樂業路上，新開的 覓蠶MEETZEN －健康餐盒專賣店，整體店面選用鮮明對比的紅藍配色，擺上懷舊氣息的汽車🚘與機車🛵裝置擺設，居然還有小艾菲爾鐵塔🗼，連店家的工作入口門也用汽水販賣機壁貼裝飾，呈現出一種活潑俏皮的風格！

覓蠶並沒有內用區，僅供外帶服務以方便快捷為主；除了挖空一個櫃檯區與客人互動，其他地方都遮蔽、保有店家個人隱私。

櫃檯上展示菜單板之餘，也有可取式紙本菜單，如果排隊等候時也能先拿一張邊等邊參考用餐品項，當然也可以用手機看下方的線上菜單。

菜單MENU(含限定優惠資訊)

圖片來源：覓蠶臉書粉絲專頁

覓餐販售的健康餐盒，有近30種超多樣的主菜選擇，價格在$99~$180元之間，其中依肉品分為雞胸肉、雞腿肉、豬肉、魚肉以及牛肉五大類別，每一類別又再細分3～9種的品項，像是健康餐常見的椒鹽蒜香、臺式青蔥醬、鮮檸胡椒等大眾口味，也有韓式辣味、日式醬燒、泰式酸辣等異國風味的選擇；不吃葷的族群有蛋奶素的蔬食餐盒可選！

另外，對於食量大或是健康運動因素所需攝取更多蛋白質的消費者，可額外以$59~$79的加價金升級為雙主菜，像我一樣喜歡吃蔬食的朋友們，也能額外以$25~$70的加價金增添購覓蠶主打炊蛋系列、糖心蛋、水煮蛋或青菜等品項！

單點部分還有湯品跟沙拉可以選擇，價格落在$45～129區間。

目前試營運優惠活動，即日起到2024/12/13止，凡在覓蠶消費並給予五星好評，即贈送糖心蛋1顆。

另外還有集點兌換活動，凡在覓蠶消費1份健康餐盒即獲得貼紙1點，累積滿3點就可兌換1份「昆布炊蛋or昆布蔬菜湯」，累積滿6點就可兌換1份【任一炊蛋系列or剝皮辣椒蔬菜湯】，若累積滿10點就可直接兌換1份【任一覓蠶健康餐盒】。

餐點介紹

當天跟家人一起共享了三款健康餐盒、招牌炊蛋、健康沙拉以及湯品，依序與大家分享用餐心得，(口味喜好是個人主觀意識，以下言論僅供參考~)

健康餐盒系列

首先分享覓餐的健康餐盒，使用紙餐盒+透明蓋封裝，透明上蓋可以清楚分辨主菜為何，商業午餐大量團訂時，同事之間也更方便找到自己的餐盒，對於店家而言也能避免搞混出錯餐。

店家很貼心地將主菜跟冷蔬食(當日有玉米筍、地瓜片、花椰菜以及鳳梨)額外分裝在餐盒上，避免兩種食材溫度相互交錯影響用餐體驗，最主要的還是在氣味跟湯汁上可以做到更完善的阻隔；下方的內容物包含了養生紫米飯以及三種青菜(當日有高麗菜、菠菜、蒲瓜以及滷豆腐)，另外還有酸甜開胃的百香果風味醃漬小菜，覓蠶的蔬菜都是當天直送料理，在生鮮品質上有更多保障。

1.泰式打啵雞胸肉 $109

起初沒有注意到名稱的關聯性，只以為跟其他雞胸肉健康餐一樣，是用整塊雞胸肉搭配泰式調味料醃製後舒肥而成，沒想到就是走泰式打拋(啵)豬的形式，將雞胸肉處理成絞肉、雞丁狀態，並與店家泰式調味醬與辣椒拌炒，最後再撒上芝麻點綴。

以雞胸肉取代豬肉後，整體更為清爽、不會有過多油汁或肥肉，但相對口感上比較柴；醬汁的鹹香確實與雞肉結合入味，並非僅是外層裹上的分離感；辣椒我個人覺得沒甚麼辣度，比較像是作為增色增香的角色，不過咀嚼到時仍可以微微感受到辣椒的辛辣與香氣。

2.挪威薄鹽鯖魚 $165

以前我在日式料理餐廳很喜歡點鮭魚系列的餐點，直到某次跟朋友聚餐時，共食了炭烤鯖魚後，我發現鯖魚的美味與營養價值真的不輸鮭魚，尤其在炭烤這項料理方式上，鯖魚在我心中以遠勝過鮭魚。

對我而言，烤鯖魚的美味理想狀態在於，魚皮已被烤到微微酥脆的情況下，魚肉之間仍保有油汁帶來濕潤不柴的口感，覓蠶的薄鹽鯖魚就是符合上述標準；另外店家會事先淋上足以解膩又不過於酸澀的檸檬汁量，最後撒上芝麻與胡椒鹽調味，魚肉本身就新鮮甘甜無異味，有了檸檬清香與胡椒鹽的搭配更是錦上添花。

3.炙燒骰子牛 $180

骰子牛在臺灣夜市或是燒烤餐廳也是常見產品之一，通常都是以整條牛肋條切塊後下煎臺爆炒，逼出牛肉本身的油脂香氣；覓餐為了掌握熱量與健康度，將牛肉處理捨去過多的肥肉部分，也以舒肥調味取代大火大油爆炒的料理形式。

單就視覺上而言，覓蠶的骰子牛是略顯乾枯、沒有油光感，但實際用餐後確實可以在咀嚼過程中，感受到牛肉本身的油汁與香氣，沒有使用過多胡椒粉或是燒烤醬等去蓋掉牛肉原有風味，也表示覓蠶選用的食材足夠鮮美，不需靠外在調味掩飾不新鮮的痕跡；另外因選用比較少筋的部位，不需要過度咀嚼食用上很輕鬆。

覓蠶招牌炊蛋系列

覓蠶的餐盒主食基礎是選用健康的養生紫米，如果不想吃攝取過多澱粉，也可以加價升級以炊蛋系列產品做為主食。

1.蛤蠣大貝炊蛋

覓蠶招牌炊蛋鋪底蒸製，再擺上五顆蛤蠣與些許花椰菜裝飾。

蛤蠣都有完整吐沙與開殼，沒有任何不新鮮的蛤蠣壞了整盒炊蛋，蛤蠣的鮮甜吃得到；其中讓我意外的是覓蠶炊蛋本身，感覺水份比例抓得恰到好處，也有嚴格過濾掉浮沫氣泡，才能讓炊蛋的剖面就像布丁或是果凍那樣平整無暇，足夠扎實也不容易一撈就全數破散。

2.松露野菇炊蛋

不吃海鮮的朋友也可以選擇松露野菇炊蛋，上方菇類以金針菇為主。

個人覺得松露的氣息不太顯著，但我想也更能迎合大眾的口味，有些人對於松露的氣味是較為敏感排斥的，覓蠶的松露野菇炊蛋保留細微的松露香氣，著重在炊蛋本身的美味與香菇的甘甜。

單品系列(沙拉&湯品)

1.日式胡麻沙拉

我跟家人最被驚艷到的就是覓蠶的沙拉餐盒，以大量生菜鋪底後，擺上蘋果、地瓜、水煮蛋、玉米筍、花椰菜、小番茄等蔬果，最後撒上些許紫萵苣與歐芹碎做個華麗的收尾，如此精致繽紛的擺盤設計，讓我一時不知道從何下手開吃，深怕一個翻動就被我用醜了。

因為餐點都是外帶無法現吃，貼心的覓蠶將胡麻醬額外使用小盒子另附，一來避免蔬果被醬汁浸泡過久，食用時早已不清脆，二來也可以隨自己喜好的使用份量淋入，像我個人喜歡邊淋邊吃，避免全數的醬汁都流入底層。

覓蠶在食材的挑選上真的很用心，蘋果沒有任何乾澀不甜，地瓜也被蒸到綿密細緻，蔬菜都很翠綠新鮮，而且這滿滿一盒才$129，我感覺可以買午餐餐盒時順便加購一盒沙拉當晚餐，一整天吃得健康又飽足。

2.剝皮辣椒蔬菜湯

天氣越來越冷，總是會想要喝碗熱熱的湯品暖身，如果不怕辣的朋友我個人很推薦覓蠶的剝皮辣椒蔬菜湯，在食材的清潔處理上很嚴謹，也因為沒有任何肉品浮沫的干擾，湯頭是肉眼可見的清澈，彷彿像是高山中無汙染的溪流，可以直接看見溪裡的魚群與石塊。

湯裡有高麗菜、玉米筍、花椰菜、金針菇、海帶以及胡蘿蔔等蔬菜，營養價值與膳食纖維真的是非常足夠， 剝皮辣椒的辣與甘甜都有煮進湯頭中 ，單吃辣椒本身也會有微微的辛辣，喝完這碗蔬菜湯整個身體都暖活起來！

吃覓蠶抽iPhone16Pro跟Labubu！

圖片來源：覓蠶臉書粉絲專頁

這邊跟大家分享覓餐超讚的慶開幕抽獎活動！即日起至2025/02/11止，凡在覓蠶消費1份健康餐盒即獲得貼紙1點，累積3點後現場出示集點卡以及FB粉專按讚畫面，就可以兌換覓蠶抽獎券*1張(點數累積越多就可換越多張抽獎券)。2025/2/13的將直播抽出28位幸運兒，其中最大獎是iPhone 16 Pro，還有Unix旗艦吹風機以及Labubu坐坐派對盲盒等多樣獎項，獎項超好康大家快來參加！

詳細獎項如下：

頭獎｜iPhone 16 Pro 128G＊1名

二獎｜Unix旗艦吹風機＊1名

三獎｜拉布布坐坐派對盲盒＊6名

普獎｜Unix髮品小物＊10名

線上覓粉獎｜Unix髮品小物＊10名

點數不可併用抽獎與集點兌換，兩間店舖皆可參與此活動，詳細活動資訊請至覓蠶臉書粉絲專頁或店家現場查詢。

覓蠶在臺中有兩家分店，今日主要介紹的樂業店接近74快速道路，無論從臺中市區還是外縣市前往都方便；另外也鄰近東英公園、祥順運動公園兩大戶外公共設施，相信會來公園跑跳運動的族群，大多都是講求「健康生活」，運動完來覓蠶買份健康餐盒，能獲得富有營養價值以及飽足感的一餐，而且餐盒熱量會經過把控，不用擔心一吃完，先前的運動立馬功虧一簣～

🔍店家資訊

【覓蠶健康餐盒 Meetzen－台中樂業店】

營業時間

☞︎ 週一~週五 10:45–13:50；15:00–19:15（六日公休）

電話

☞︎ 04 2213 9112

地址

☞ 臺中市東區樂業路510號

IG官方

☞ @meetzen1022

FB官方

☞ 覓蠶 舒肥肉品輕食餐盒/炊蛋專賣 Meetzen