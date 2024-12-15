士林廣澤擔仔麵

地址 :111台北市士林區福華路10號

電話:0228368988

營業時間:11:30–15:00、17:00–20:30

<正文開始>

哈搂大家

今天要來和大家分享一間超級無敵厲害的麵店

士林廣澤擔仔麵

店名雖然叫擔仔麵

但販賣的品項早就超越了一般傳統麵店

菜單樣式多到眼花撩亂

來看看室內

座位蠻多桌的

室內古色古香的裝潢

隔壁還有一區

<菜單>

<上菜瞜>

雖然座無虛席

還一大堆人在排隊

但是內場 很有效率

菜都沒有等多久就上了

苦瓜鹹蛋

苦瓜鹹蛋是我的愛阿

他們家不油不膩

鹹度適中

擔仔意麵

擔仔意麵是招牌當然必點

裡面有 蛋 粉肝 瘦肉

高湯有加肉臊料理

鹹甜剛好

地瓜葉

地瓜葉是我的最愛

嫩嫩的 不老又新鮮

佛跳牆

究竟麵店為何有佛跳牆啦

而且料還不少 筍絲 白菜 栗子 芋頭 排骨 鳥蛋 魚皮

竟然還有冬粉

湯頭的口感比較偏甜

個人沒有到很愛

蒜泥鮮蝦

這根本海產店吧

蝦殼都幫我們開背好了

蔥加上蒜泥一起調味真的無敵

超讚 蝦大尾也新鮮

生菜蝦鬆

蝦鬆完全是我的愛

除了蝦鬆必有的 蝦子 荸薺

他 最最最特別的是

用可樂果取代了傳統的油條超讚

一口下去 口感 層次又更加不同了

鮮蝦 可樂果蹦出新滋味 整個大滿足

生菜也很新鮮 大小剛好

吃來非常鮮脆

望月過貓

過貓也是我的愛菜之一

過貓加上蛋黃完全超無敵

拌開後

青菜 裹著蛋香 配上了過貓菜的滑嫩

香嫩可口 也是招牌之一

麻辣臭豆腐

它們家臭豆腐也是招牌之一

麻辣鴨血整鹹香開胃

鴨血滑嫩而不老也不腥

豆腐的嫩度也剛好

肥腸也是罪惡又美味阿

​

<來個小總結>

真的是出乎意料的超美味麵店

根本已經是台菜熱炒海鮮店了八

重點是價格還很親民 難怪生意超好

<資訊欄>

士林廣澤擔仔麵

地址 :111台北市士林區福華路10號

電話:0228368988

營業時間:11:30–15:00、17:00–20:30

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