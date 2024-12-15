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[台北小吃]士林區芝山站「士林廣澤擔仔麵」超越傳統麵店的超多樣澎湃美味小食/選項多到眼花撩亂每道都想吃/擔仔麵也是必點的招牌美味/附菜單

2024-12-15 15:21:00 文字：阿蕊仔～無時無刻都很餓的吃貨一枚
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阿蕊仔～無時無刻都很餓的吃貨一枚

阿蕊仔～無時無刻都很餓的吃貨一枚
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士林廣澤擔仔麵

地址 :111台北市士林區福華路10號

電話:0228368988

營業時間:11:30–15:00、17:00–20:30

<正文開始>

哈搂大家[台北小吃]士林區芝山站「士林廣澤擔仔麵」超越傳統麵店的超多

今天要來和大家分享一間超級無敵厲害的麵店

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店名雖然叫擔仔麵 

販賣的品項早就超越了一般傳統麵店[台北小吃]士林區芝山站「士林廣澤擔仔麵」超越傳統麵店的超多 

菜單樣式多到眼花撩亂[台北小吃]士林區芝山站「士林廣澤擔仔麵」超越傳統麵店的超多

 

來看看室內

座位蠻多桌的[台北小吃]士林區芝山站「士林廣澤擔仔麵」超越傳統麵店的超多

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室內古色古香的裝潢[台北小吃]士林區芝山站「士林廣澤擔仔麵」超越傳統麵店的超多

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隔壁還有一區[台北小吃]士林區芝山站「士林廣澤擔仔麵」超越傳統麵店的超多

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<菜單>

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<上菜瞜>

雖然座無虛席

還一大堆人在排隊

但是內場[台北小吃]士林區芝山站「士林廣澤擔仔麵」超越傳統麵店的超多很有效率

菜都沒有等多久就上了[台北小吃]士林區芝山站「士林廣澤擔仔麵」超越傳統麵店的超多

 

[台北小吃]士林區芝山站「士林廣澤擔仔麵」超越傳統麵店的超多苦瓜鹹蛋

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苦瓜鹹蛋是我的愛阿[台北小吃]士林區芝山站「士林廣澤擔仔麵」超越傳統麵店的超多

他們家不油不膩

鹹度適中[台北小吃]士林區芝山站「士林廣澤擔仔麵」超越傳統麵店的超多

 

[台北小吃]士林區芝山站「士林廣澤擔仔麵」超越傳統麵店的超多擔仔意麵

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擔仔意麵是招牌當然必點[台北小吃]士林區芝山站「士林廣澤擔仔麵」超越傳統麵店的超多

裡面有[台北小吃]士林區芝山站「士林廣澤擔仔麵」超越傳統麵店的超多蛋 粉肝 瘦肉

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高湯有加肉臊料理 

鹹甜剛好[台北小吃]士林區芝山站「士林廣澤擔仔麵」超越傳統麵店的超多

 

[台北小吃]士林區芝山站「士林廣澤擔仔麵」超越傳統麵店的超多地瓜葉 

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地瓜葉是我的最愛[台北小吃]士林區芝山站「士林廣澤擔仔麵」超越傳統麵店的超多

嫩嫩的 不老又新鮮[台北小吃]士林區芝山站「士林廣澤擔仔麵」超越傳統麵店的超多

 

[台北小吃]士林區芝山站「士林廣澤擔仔麵」超越傳統麵店的超多佛跳牆

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究竟麵店為何有佛跳牆啦[台北小吃]士林區芝山站「士林廣澤擔仔麵」超越傳統麵店的超多

而且料還不少[台北小吃]士林區芝山站「士林廣澤擔仔麵」超越傳統麵店的超多筍絲 白菜 栗子 芋頭 排骨 鳥蛋 魚皮

竟然還有冬粉[台北小吃]士林區芝山站「士林廣澤擔仔麵」超越傳統麵店的超多

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湯頭的口感比較偏甜

個人沒有到很愛[台北小吃]士林區芝山站「士林廣澤擔仔麵」超越傳統麵店的超多

 

[台北小吃]士林區芝山站「士林廣澤擔仔麵」超越傳統麵店的超多蒜泥鮮蝦

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這根本海產店吧[台北小吃]士林區芝山站「士林廣澤擔仔麵」超越傳統麵店的超多

蝦殼都幫我們開背好了  

[台北小吃]士林區芝山站「士林廣澤擔仔麵」超越傳統麵店的超多蔥加上蒜泥一起調味真的無敵

超讚 蝦大尾也新鮮[台北小吃]士林區芝山站「士林廣澤擔仔麵」超越傳統麵店的超多

 

[台北小吃]士林區芝山站「士林廣澤擔仔麵」超越傳統麵店的超多生菜蝦鬆

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蝦鬆完全是我的愛[台北小吃]士林區芝山站「士林廣澤擔仔麵」超越傳統麵店的超多

除了蝦鬆必有的 蝦子 荸薺 

[台北小吃]士林區芝山站「士林廣澤擔仔麵」超越傳統麵店的超多最最最特別的是

可樂果取代了傳統的油條超讚[台北小吃]士林區芝山站「士林廣澤擔仔麵」超越傳統麵店的超多

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一口下去 口感[台北小吃]士林區芝山站「士林廣澤擔仔麵」超越傳統麵店的超多層次又更加不同了

鮮蝦 可樂果蹦出新滋味 整個大滿足[台北小吃]士林區芝山站「士林廣澤擔仔麵」超越傳統麵店的超多

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生菜也很新鮮 大小剛好

吃來非常鮮脆[台北小吃]士林區芝山站「士林廣澤擔仔麵」超越傳統麵店的超多

 

[台北小吃]士林區芝山站「士林廣澤擔仔麵」超越傳統麵店的超多望月過貓

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過貓也是我的愛菜之一

[台北小吃]士林區芝山站「士林廣澤擔仔麵」超越傳統麵店的超多過貓加上蛋黃完全超無敵

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拌開後

青菜[台北小吃]士林區芝山站「士林廣澤擔仔麵」超越傳統麵店的超多裹著蛋香 配上了過貓菜的滑嫩

香嫩可口 也是招牌之一[台北小吃]士林區芝山站「士林廣澤擔仔麵」超越傳統麵店的超多

 

[台北小吃]士林區芝山站「士林廣澤擔仔麵」超越傳統麵店的超多麻辣臭豆腐

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它們家臭豆腐也是招牌之一

麻辣鴨血整鹹香開胃

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鴨血滑嫩而不老也不腥

豆腐的嫩度也剛好[台北小吃]士林區芝山站「士林廣澤擔仔麵」超越傳統麵店的超多 

肥腸也是罪惡又美味阿[台北小吃]士林區芝山站「士林廣澤擔仔麵」超越傳統麵店的超多

<來個小總結>

真的是出乎意料的超美味麵店

根本已經是台菜熱炒海鮮店了八

重點是價格還很親民 難怪生意超好

 

<資訊欄>

士林廣澤擔仔麵

地址 :111台北市士林區福華路10號

電話:0228368988

營業時間:11:30–15:00、17:00–20:30

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廣澤擔仔麵

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美味度
3.88
服務品質
3.63
裝潢氣氛
3.63
CP值
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