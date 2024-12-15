地址 :111台北市士林區福華路10號
電話:0228368988
營業時間:11:30–15:00、17:00–20:30
<正文開始>
哈搂大家
今天要來和大家分享一間超級無敵厲害的麵店
店名雖然叫擔仔麵
但販賣的品項早就超越了一般傳統麵店
菜單樣式多到眼花撩亂
來看看室內
座位蠻多桌的
室內古色古香的裝潢
隔壁還有一區
<菜單>
<上菜瞜>
雖然座無虛席
還一大堆人在排隊
但是內場很有效率
菜都沒有等多久就上了
苦瓜鹹蛋
苦瓜鹹蛋是我的愛阿
他們家不油不膩
鹹度適中
擔仔意麵
擔仔意麵是招牌當然必點
裡面有蛋 粉肝 瘦肉
高湯有加肉臊料理
鹹甜剛好
地瓜葉
地瓜葉是我的最愛
嫩嫩的 不老又新鮮
佛跳牆
究竟麵店為何有佛跳牆啦
而且料還不少筍絲 白菜 栗子 芋頭 排骨 鳥蛋 魚皮
竟然還有冬粉
湯頭的口感比較偏甜
個人沒有到很愛
蒜泥鮮蝦
這根本海產店吧
蝦殼都幫我們開背好了
蔥加上蒜泥一起調味真的無敵
超讚 蝦大尾也新鮮
生菜蝦鬆
蝦鬆完全是我的愛
除了蝦鬆必有的 蝦子 荸薺
他最最最特別的是
用可樂果取代了傳統的油條超讚
一口下去 口感層次又更加不同了
鮮蝦 可樂果蹦出新滋味 整個大滿足
生菜也很新鮮 大小剛好
吃來非常鮮脆
望月過貓
過貓也是我的愛菜之一
過貓加上蛋黃完全超無敵
拌開後
青菜裹著蛋香 配上了過貓菜的滑嫩
香嫩可口 也是招牌之一
麻辣臭豆腐
它們家臭豆腐也是招牌之一
麻辣鴨血整鹹香開胃
鴨血滑嫩而不老也不腥
豆腐的嫩度也剛好
肥腸也是罪惡又美味阿
<來個小總結>
真的是出乎意料的超美味麵店
根本已經是台菜熱炒海鮮店了八
重點是價格還很親民 難怪生意超好
<資訊欄>
地址 :111台北市士林區福華路10號
電話:0228368988
營業時間:11:30–15:00、17:00–20:30
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