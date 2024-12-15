「十八居酒棧」位在捷運國父紀念館站，步行約五分鐘的距離，門外有戶外座位區，癮君子很適合坐這裡～

坐在在戶外喝一杯心情超放鬆的啦！

店裡用餐時間幾乎高堂滿座，建議前往要提早預約訂位

一側是靠近主廚料理區的單向吧台，另一側則是可對坐的吧台

透過手機掃描桌上QR Code進行點餐，相當方便！

塌塌米矮桌區的氛圍很Chill我很喜歡！還有電視轉播運動賽事～

樓下有隱密性較高的包廂區，可以包場唱歌，很適合公司行號聚餐或是作為派對場地～

「蒜香毛豆」 含有豐富蛋白質及膳食纖維，有黑胡椒及濃郁蒜香，吃起來很唰嘴！

「健力士黑啤Guinness」是愛爾蘭經典黑啤酒，上層泡沫綿密細緻，酒氣不會過於強烈，喝起來冰涼順口

「侍」調酒，以大五郎清酒為基底，搭配酸甜萊姆汁，酒精濃度不會太重，走一個爽口路線，是會受女性歡迎的酒～

「鮭魚刺身」鮭魚生魚片色澤亮麗，帶有細緻白色的油脂

大小厚薄度切的剛好，吃起來有冰涼感，鮮度無可挑剔～

「蟹膏干貝魚子醬」一口入魂！完全是一顆鮮味炸彈～

超巨大干貝有著奶白色澤，經過微微炙燒依舊緊實柔軟鮮味滿分

包進濃郁蟹膏和細緻蟹肉棒，最後點綴珍貴烏魚子醬和金箔

搭配大片脆口海苔吃，層次感超級豐富，奢華的美味令人陶醉！

「蔥鹽雞腿」雞皮烤得很酥脆，雞肉超很有厚的啦！

肉質嫩軟不柴，搭配鹹香蔥鹽很有味兒～烤串表現是有水準的～

「明太子雞柳」雞肉嫩軟多汁程度有驚豔到我！！！

鹹香滑潤的明太子醬擠得厚厚一層，絲毫不膩口～

雞柳串就算放到冷掉再吃還是超嫩～～～～

「橙醋大根泥豬五花」烤串烤功很厲害！表面烤的酥酥恰恰

豬肉肥而不膩，滲透出油脂香氣，搭配蘿蔔泥很解膩～

綠色蔥花切得細緻，點綴起來視覺加分！私心推薦必點～

「辣炒牛筋」牛筋是連肉帶筋的那種，口感軟嫩彈牙

大火炒過後有醬香和蒜頭香，還帶有一點微微辣度～

底層高麗菜絲鋪底，增添爽口度，整體比較重口味，適合當下酒菜！

「季節炒食蔬」有幾個品項可選擇，我挑選脆嫩清爽的娃娃菜

搭配洋蔥絲、蒜頭、兩種菇類拌炒，這道料理簡單味美又健康

「香蒜爆炒鹹酥雞」雞肉外皮有香酥口感，肉質鮮嫩！

加入大量蒜頭及洋蔥提味，香氣濃郁，鹹香開胃～

「酒蒸蛤蜊」是用整碗酒燒出來的！酒氣和甜味明顯～

蛤蜊沙吐的很乾淨，蛤蜊肉個頭很大，吃起來鮮美無比

湯的部分也是滿滿精華，通通被我一滴不剩喝完啦！

「北海道花魚一夜干」又稱花鯛，富含豐富營養價值

烤魚烤色漂亮，魚肉味道清甜，含油量適中，不會一夾就散掉

不用佐椒鹽單吃就很夠味，吃的時候要小心細刺～

「散壽司盒飯」就像一個裝滿寶藏的藏寶盒，給人滿滿視覺衝擊！

醋飯調味比例剛好，不會搶過其他食材鋒頭，配料總類超豐富

有新鮮鮭魚、鮪魚、旗魚生魚片、軟嫩干貝、日本馬糞海膽

晶瑩剔透的鮭魚卵、薄脆小黃瓜、蟹肉棒以及玉子燒

每一口都是幸福美妙的滋味，愛吃海鮮的饕客推薦必吃～～

不在菜單裡的隱藏版「鰻魚飯」，美味程度不輸給知名鰻魚專賣店

鰻魚色澤誘人，醬汁味道甜鹹，撒上黑白芝麻提香，點綴金箔增添貴氣感，

鰻魚肉口感細緻伴隨自然油脂香，有小小細刺吃的時候要小心～

醃蘿蔔呈現浪漫粉色，醃製得剛好很解膩，搭配黃色蛋絲很加分！

飯後甜點絕對要來一串傳統日式甜點「日本團子」

經典三色團子（粉、白、綠），外型圓滾可愛～

口感軟糯Ｑ彈，搭配甜而不膩的紅豆泥，妙哉！

十八居酒棧

電話：02 27780998

地址：106台北市大安區忠孝東路四段248巷17號

營業時間：週一至週日18:00–02:00

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