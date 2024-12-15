新北市觀旅局繼微笑山線、青春山海線後，再度推出全新「漫遊山海線」，邀請一起來搭乘鐵路、公車、自行車等綠色運輸工具，展開一趟低碳且愜意的山海之旅！這條獨特的路線串聯牡丹、雙溪、貢寮等地區，讓遊客能輕鬆遊覽山海美景，體驗不一樣的新北風光。接下來，就與大家分享這些地區中有什麼壯麗的自然景觀與景點吧！

漫遊山海線遊程建議：

遇見雞母嶺一日遊。

遇見雞母嶺半日遊➔十三層親水公園➔雙溪落羽松秘境➔魚行驛站➔貢寮環保公園➔貢寮老街。

景點介紹𝟭 遇見雞母嶺

雞母嶺，是新北市貢寮區中擁有200多年歷史的山村。據說，百年前這裡雉雞成群，母雉的叫聲彷彿在呼喚小雞，故當地居民以閩南語稱之，雉雞也成為當時食物來源之一。

早年的生活困苦，使得先民們在此地開墾出200甲的水梯田。隨著時代變遷，山林地形影響下，耕作成本比平地農田更昂貴，人口開始外流，水梯田也逐漸被放棄。直到居住於此的蕭學苑 蕭大哥，不忍看見往日美景消失無蹤，憑藉著一己之力並得到政府幫助，讓水梯田重見天日，成為雞母嶺最具代表性的景觀。

雞母嶺所提供的體驗，皆是在地日常生活。想要來一場山村生活體驗，可以向「遇見雞母嶺」預約半天或一天的套裝行程。一年四季皆可體驗的內容包括：水梯藝術、山村美食、走讀古道、種稻體驗、食農教育、鮮採手作、山村輕食、農耕體驗、賞花季、自然生態及山村參訪等。透過輕旅行與生活體驗，讓遊客了解到農事也是一種生活美學。

遇見雞母嶺

地址：新北市貢寮區雞母嶺街11號（按我導航）

預約：蕭學苑FB 或 yuanwake@gmail.com

僅接受家庭聚會（8人成團）、團體（15人以上）預約參訪，未對外開放。

遇見雞母嶺半日遊程－走讀古道

踏上雞母嶺古道，彷彿走進時光隧道。這條在清朝時期即已開闢的古道，曾是連接台北與宜蘭的重要交通要道，見證了先民的智慧與汗水。如今，我們踏上1608公尺的看海步道，沿途看著蕭大哥復育水梯田及周邊景致的努力成果。最後，站在水梯田上，望向那被霧雨遮掩了海的容顏，透過蕭大哥生動的描述，讓我們彷彿看見晴朗日子裡，雞母嶺那壯麗的山海景觀。

▲遇見雞母嶺的創辦人為蕭學苑 蕭大哥。

▲踏上雞母嶺古道，尋找歷史交會點的淡蘭古道北路。

遇見雞母嶺半日遊程－山村美食

在享用山村美食之前，必須親身參與，這才更能體會其中的樂趣。將57號地瓜置於筆筒樹磨具上，隨著雙手各自發力，黃澄澄的地瓜泥如瀑布般傾瀉而出，香甜的氣息撲鼻而來。待到地瓜泥滿溢出碗，便迫不及待地將其倒入熱鍋，期待著香噴噴的地瓜餅出爐。

在蕭大哥的悉心指導下，將鍋子架上爐火，待鍋身燒熱後，倒入適量的油。油花四濺中，挖一大勺香濃的地瓜泥倒入鍋中，滋滋作響的聲音令人食指大動。澱粉是個很容易熟的材料，所以在地瓜泥遇熱變熟後就得立刻翻面，不然易煎焦。因冷鍋鏟不能直接碰生地瓜泥，否則容易黏鍋，必須從熟了的底部下鏟、翻面並壓成餅狀。餅不能壓得太扁，否則容易斷裂。煎地瓜餅所花時間不多，很快食物的香氣便瀰漫在遮雨篷內，我們也吃得格外香甜！

▲以筆桐樹製作的磨具。

▲想要吃到香甜的地瓜餅得親自體驗。

遇見雞母嶺半日遊程－雞母嶺割稻飯

當日的午餐是雞母嶺割稻飯。從雞母嶺水梯田孕育出的「台南11號」米，米粒飽滿，煮熟後香氣撲鼻，每一口都Q彈有勁，讓人回味無窮。一桌家常菜，道道經典。

肥瘦相間的滷肉，滷得軟嫩入味，香氣四溢；紅蘿蔔甜美多汁，讓人回味無窮。清蒸的台灣鯛，肉質細緻鮮嫩，每一口都充滿大海的鮮甜。最令人驚豔的，莫過於滷製了七七四十九小時的豆干，濃郁的醬香徹底滲透豆干的每一吋，讓人欲罷不能。雨聲伴隨著我們的食慾，我們一邊品嚐著美味佳餚，一邊享受著這份寧靜。當最後一粒米被送入口中時，我們才意猶未盡地放下碗筷。這頓割稻飯，不僅飽足了我們的胃，更溫暖了我們的心。

▲個人最愛的台灣鯛。

▲滷肉的紅蘿蔔很好吃。

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景點介紹𝟮 牡丹十三層親水公園（三貂親水公園）

十三層親水公園，又名三貂親水公園，位於新北市雙溪區牡丹溪中游。這個名字的由來，並非如許多人所誤會的與金瓜石十三層遺址有關，而是取其周圍山巒疊翠，層層相疊之意。公園地處淡蘭古道北路，是健行者們在飽覽古道風光後，休憩納涼的絕佳去處。

往北，可順道造訪歷史悠久的貂山古道、燦光寮古道，感受昔日礦工的生活痕跡；往南，則可循著金字碑古道，探訪臺灣總兵劉明燈留下的歷史遺跡。

這座於2005年闢建的親水公園，以豐富的水域生態為特色。清澈的溪水中，棲息著苦花、溪哥、石賓等多種魚類，岸邊則生長著茂密的水生植物，為各種鳥類提供了棲息地。夏日炎炎，不妨來到這裡，將雙腳浸入冰涼的溪水中，感受大自然的清涼。

▲公園內設置能遮日、遮陽的涼亭，也能在大樹下乘涼。

▲當日是雨天來訪，牡丹溪的溪水暴漲到把能下水的路都淹沒了，只能站在涼亭外感受一下。

景點介紹𝟯 雙溪落羽松秘境

「落羽松秘境」是新北市雙溪區一處新興的秘境，位於雙溪火車站與牡丹火車站之間。這片原是宜蘭線鐵道改線後閒置的土地，如今已蛻變為一處充滿詩意的自然景觀。

春天，落羽松嫩芽初放，一片清新綠意；夏天，枝葉繁茂，提供涼爽的樹蔭；秋天，金黃和火紅的葉片染紅了整片天空，彷彿一幅油畫；冬天，落葉紛飛，光禿的枝幹在藍天白雲的映襯下，展現出獨特的蕭瑟之美。

除了欣賞落羽松四季變幻的色彩，這裡最特別的是能近距離感受火車呼嘯而過的震撼。漫步在友善步道上，一邊欣賞落羽松的風姿，一邊聆聽火車鳴笛的聲音，絕對是一場視聽饗宴。

▲落羽松與火車的合影，可在落羽松秘境中達成。

▲新興景點，所以人潮稀少，容易捕捉到自己要的畫面。

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景點介紹𝟰 雙溪老街

全台的老街有一個共同點，那就是早年因靠近碼頭而繁榮一時，直到河水淤積或交通方式改變，老街逐漸沒落。有些老街因地方推廣觀光而重整，重新吸引遊客光臨；也有些老街，因人口外流，至今仍寂靜無聲，只有歲月在那些老舊的房舍上刻劃出痕跡。

雙溪老街，一條遠離喧囂已久的恬淡老街，沒有任何近年商業化的痕跡，將過去的原貌保留至今，那種靜謐的美好，只有親自走入這條老街才能體會。

在老街街口，有一座全台唯一主祀文天祥、陸秀夫和張世傑的三忠廟，已有百年歷史。廟宇前的停車場，更有三公之神像。朋友向我介紹著老廟及三公的歷史，問我「不認識他們嗎？」我只能尷尬地回答，「對不起，小女讀書少，只認識文天祥呀！」

雙溪老街位於長安街上，最知名的景點包括擁有百年歷史的林益和中藥店、周家古厝及昔日的渡船頭。這裡的老房子仍保留著早年用石頭堆疊而成的樣式。走到雙溪渡船頭，除了感受往日人潮擁擠與嶄新的石頭房舍，還能欣賞平林溪與牡丹溪匯流成雙溪的壯麗景象。

雙溪老街 地址：新北市雙溪區泰昌街與長安街交叉口（ 按我導航 ）

▲林和益中藥店。

▲周家古厝已佈滿青苔。

▲昔日的渡船頭處，已崩塌的石頭屋。

▲平林溪（右）與牡丹溪（左）匯流成雙溪。

景點介紹𝟱 魚行驛站

時光荏苒，魚行驛站見證了雙溪地區的滄桑巨變。昔日，這裡曾是魚行煤礦場棄煤渣之地，黑色煤渣堆積如山。而煤礦的興衰，不僅改變了當地居民的生活，也深刻地影響了這片土地。經過多年的歲月洗禮與規劃改善，煤渣堆成的山丘漸漸平緩，取而代之的是一片綠意盎然的休憩空間。曾經的棄煤場，如今搖身一變，成為遠眺群山、欣賞河景的絕佳去處。

站在福德祠前的眺望平台上，遠眺蜿蜒的雙溪，看見火車奔馳著越過雙溪區，往隧道前進。而置於驛站中間的小小的土地公廟，是當地居民的信仰中心。

▲眺望平台上能見遠方山巒。

▲福德祠雖迷你，卻是當地人的信仰中心。

▲這座涼亭可以看見蜿蜒的雙溪河，與行駛而過的列車。

▲冬天的雙溪河與列車駛出隧道。

▲雙溪河上，有許多白鷺鷥。

景點介紹𝟲 貢寮環保公園

貢寮環保公園這座佔地4.5公頃的綠色寶庫，是貢寮區內最大的公園。園內最引人注目的是那數百棵隨四季變換色彩的落羽松。春天，嫩綠的新葉如同一抹清新綠意，為大地帶來生機；秋天，金黃色的落羽松林如同一條金色的河流，蜿蜒在綠地之間；而冬季，泛紅的落羽松則像是一團燃燒的火焰，溫暖著這片土地。

除了落羽松，公園內還設有廣闊的草坪、蜿蜒的步道、生態豐富的池塘以及籃球場等設施。沿著步道漫步，微風輕拂，空氣中夾雜著泥土和綠草的清新，讓人心曠神怡。從公園遠眺，可以看見遠處的貢寮大橋，橋身在藍天白雲的映襯下格外顯眼，成為公園的一大特色。

貢寮環保公園 時間：24H 電話：02－24941601＃250 地址：新北市貢寮區長泰路14號（ 按我導航 ）

▲▲跟朋友還在研究為什麼這張排椅裝設在這，下一秒換個角度看，是一種萬物凋零的美。

▲有陽光的貢寮環保公園會讓落羽松變得更美！

▲剩餘的葉片被陽光照的發亮。

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景點介紹𝟳 貢寮老街

貢寮的舊稱為「槓仔寮」，源自凱達格蘭族的語言，意為「陷阱附近搭建的草寮」。因此，在貢寮老街的入口處設置了以山豬為圖樣的牌樓，以象徵原住民在此地的文化。在清朝時期，貢寮老街是淡蘭古道北路的重要據點，當時客商雲集，店舖林立。隨著時代變遷，老街雖然失去了昔日的繁華，但仍保留了傳統的紅磚瓦屋建築風貌。

如今，為了讓更多人了解貢寮的在地文化，地方創生計劃讓貢寮老街注入了新的活力。有機書店、咖啡店、文創空間等，都是讓旅客了解當地生活的好去處。

位於貢寮老街的雨布丁咖啡，是由文藝創作者兼豐珠中學老師袁依婕女士經營。這位身兼數職仍甘之如饴的老闆，透過這家咖啡店將藝術、文化與在地生活結合在一起，為地方創生盡一份心力。

雖然咖啡店的建築是一棟老宅，但從外觀上可以感受到老闆的用心。生動的貓咪彩繪、遮雨棚的裝飾和植栽點綴，讓這條老舊氛圍的街道充滿了活力與趣味。雨布丁咖啡不僅是咖啡廳，還是一家有機書店，提供各類書籍，讓喜愛閱讀的人能在這裡找到屬於自己的那本書。以73貢學堂之名，這裡還定期舉辦手作課程，體現了袁依婕女士活絡在地文化和促進交流的努力。這麼棒的咖啡廳，怎麼可以到現在才知道呢？

▲貢寮老街一角。

▲以前為林榮豐米店，現今為有機書店。

▲雨布丁咖啡的外觀。

▲雨布丁咖啡室內一角。

▲雨布丁提供的咖啡甜點。

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不論是想在古道上尋找歷史印記，還是希望在親水公園中享受夏日清涼，或是漫步於落羽松林間，感受季節變幻，漫遊山海線都能滿足旅人們的需求。貢寮環保公園、落羽松秘境的落羽松變幻，雙溪老街的靜謐，以及魚行驛站的歷史變遷，每一處都充滿著故事與美景，等待著旅人們去探索。