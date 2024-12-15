許久沒有回任教 30 年的學校看看了，今天正逢校慶，特地過來湊湊熱鬧，順便看望老同事。老朋友見面當然相聚甚歡，閒聊時好幾位老師不約而同，推薦大安區有一家居酒屋-「調味品串酒坊」，據說非常厲害！這些相處多年的老朋友，早就摸清我的喜好，既然異口同聲說讚，我沒道理懷疑。等到夜幕低垂，便辭別老友，拉著老婆，直奔餐廳而來。

餐廳位於忠孝東路三段的巷弄內，緊臨瑠公圳公園，鬧中取靜，環境相當清幽；離 SOGO 百貨公司復興店、捷運忠孝復興站，僅有一箭之遙，交通四通八達。搭捷運、坐公車，或是自行開車前來，都非常方便。

餐廳室外區，溫暖的暈黃燈光從天花板上灑落，幾株聖誕紅與漂亮的聖誕樹，把餐廳妝點得喜氣洋洋。兩、三張桌子，十幾個座位，對於喜歡無拘無束品酒聊天的朋友，就是舒壓的天堂。

室內裝潢是木質調仿舊風格，與工業風的鐵件混搭；鐵架上最引人注目的是琳瑯滿目的酒瓶，畢竟在屬性上，這就是一間餐酒館。空氣中飄蕩著輕柔的音樂，若有似無，輕輕地撫慰來客的心靈。內部空間看似不大，但容納 30 人以上，應該不成問題。

牆上的投影布幕，正放映進行中的球賽，整體的的氛圍，就是要讓你一進店，休閒模式就自動開啟。打開餐廳官網，輕易就找到不久前，世界 12 強棒球賽進行時，店內人聲鼎沸、熱血沸騰的景象。不難想見，當中華隊奪得世界冠軍的那一刻，歡呼聲必然響徹餐廳的每一個角落，這就是運動餐酒館最吸引人的地方。

自己一個人在家看球賽，跟一群興趣相投的朋友一起看球賽，兩者的感受截然不同。如果你也喜歡大家一起大口吃肉、大口喝酒、大聲嘶吼的爽快感，別忘了打開手機的行事曆，記下明年 2 月就要開打的 2026 年經典賽資格賽，事先訂好桌位，再來熱血一次吧！

牆壁上「幸運彩球」的看板引起我的興趣，詢問之下才知道，現在只要在店內消費，不限金額都可得到一次摸彩的機會，獎品看起來相當有誠意！有興趣的朋友，千萬不要錯失良機。

開放式廚房，爐具乾乾淨淨，連碗盤特別都用布蓋著，細節一點都不馬虎，我就喜歡這種衛生的店家，吃起美食格外安心。雖然只有兩位廚師搭配兩位服務員，但是手腳俐落，出菜的速度相當快。

居酒屋除了餐點要好吃，＂酒＂當然也是一大賣點，冰櫃裡的酒種類眾多，琳瑯滿目。

⛔友情提醒：喝酒不開車，開車不喝酒！未滿18歲，請勿飲酒！⛔

酒單也應有盡有，各種紅、白酒、威士忌、清酒、梅酒、燒酒，以及最適合炒熱氣氛的精釀啤酒，任君挑選。好消息！現在有「精釀啤酒喝滿 3 杯抽獎免單」的快閃活動，喜歡精釀啤酒的朋友，敬請把握機會。

⛔友情提醒：喝酒不開車，開車不喝酒！未滿18歲，請勿飲酒！⛔

喝酒可以助興，舒緩身心，一天辛勞的工作之後，揪幾個好朋友，喝酒吃美食，不但可以消除疲勞，還可以增進感情，人生一樂也！但喝酒最重要的是要適量，微醺即可，切不可喝到爛醉，謹記：「喝酒不開車，開車不喝酒」的原則。若是事先預知必會喝酒，來回最好搭乘公共交通工具；若是開車前來，卻臨時起意，或不得不喝，也要記得使用「酒後代駕」服務，保障自己和他人的生命安全！

我們剛坐下，服務生立刻送上一碟漬蘿蔔，附加兩杯 shot ，當場嚇了我一大跳，難道現在餐酒館的老闆，都是這麼熱情的嗎？可是我今天開車來，不能喝酒啊！服務生看出我的窘態，連忙解釋：「這是老闆招待，免費的稀釋梅酒，濃度很低。」

我小心抿了一口，果然酒精濃度微乎其微，只餘梅酒的獨特甜香。即便如此，我也不敢多喝，老婆倒是喝得很開心，兩杯直接 shot ，面不改色。

酒可以不喝，漬蘿蔔不能不吃，因為不吃絕對會後悔！漬蘿蔔不只脆得不像話，而且一咬就噴汁，酸甜開胃的汁液，就像沒有關的水龍頭，瘋狂的灑在味蕾上，把我的饞蟲全都喚醒了，肚子立馬餓得可以吃得下一頭牛似的，難道這就是老闆的陽謀？

既然肚子餓了，那就趕快點餐吧！想吃巧，超級大串串肯定要來幾串；想吃飽，炒飯可以來一盤；若是想要喝喝酒、聊聊天，熱炒、炸物最適配。

老婆喝了老闆送的濃醇梅酒 shot 杯，覺得不過癮，再叫一杯＂水蜜桃沙瓦 ( NT$160/杯 )＂來解渴。沒想到，竟然直接動用超大啤酒杯，好豪邁！沙瓦酒精度低，水蜜桃味非常濃郁，我坐在對面都聞得到。老婆說喝起來的感覺，跟水蜜桃果汁差不多，甜甜的滋味，加了冰塊更好喝！我點的是無酒精的＂蘋果汁 ( NT$120/杯 )，也是很大一杯，喝得出來很純粹。

第一道菜是＂中卷界的 LV ( NT$ 520 )＂，真的不是叫假的，足足 30 公分以上的身長，很驚人！

師傅的烤功很厲害，這麼長的中卷烤得很均勻，淡淡的粉紅卷身，很漂亮；焦而不黑的烙痕，賞心悅目。

中卷界的 LV 當然不能只有個頭大，品質才是重點。光看這條中卷的厚度，就是我前所未見的誇張；問題是這麼厚，會不會很難咬斷呢？顯然是我多慮了，肉質出乎意料的軟嫩，一咬就斷，仿若沒有纖維一般，這不科學啊！和我腦海中，中卷纖維韌，容易卡牙的印象完全不同。而且不只軟嫩，還很有彈性，肉質鮮甜飽水，香氣迷人！要我說，這絕對是中卷界的天花板，只要吃過，就一定不會忘記！

＂中卷界的 LV＂讓我重新認識中卷的美味，＂雞皮串串 ( NT$110/2串 ) ＂則是我人生中，第一次嚐試單獨吃雞皮。小時候我不敢吃雞皮，長大後慢慢愛上了炸雞的雞皮，但是對於烤肉攤上的雞皮烤串，仍然敬謝不敏。這次拗不過老婆的威脅利誘，第一次嘗試吃雞皮串串，原本只是想虛應故事，隨便吃一口交差，沒想到這一口，就讓我發現新大陸！

這串＂雞皮串串＂也太好吃了吧！香氣撲鼻，焦糖化的酥脆表皮，咬下去的口感，就像咬碎薄片焦糖一般，在耳骨裡發出輕響。鹹甜的醬汁和油滑的雞皮，在咀嚼中完美的融合，滿口生香，絲毫不覺油膩。就這樣，我一口接一口，不知不覺間整串雞皮已然下肚，仍然意猶未盡。

既然挑戰＂雞皮串串＂大成功，那就再接再厲挑戰＂QQ 雞心大串串 ( NT$115/1串 ) ＂吧！比起吃雞皮，對我來說，吃雞心更像是一種全新的探險，畢竟這是我第一次吃雞的內臟。

雞心是血液最多的地方，而血則是很多肉類腥味的來源，這也是我最害怕的地方。還好這串雞心清理的非常乾淨，吃起來毫無腥味，滑嫩的質地，Q 勁十足，大量的醬汁和芝麻，讓每次咀嚼都充滿豐富的滋味。若是你也和我一樣，從未探索過雞內臟的美味，不妨試試，也許你會愛上它獨特的風味。

櫛瓜營養豐富，有「減肥聖品」的美譽，烤過之後口感爽脆，同時保有大量水分。鹽烤櫛瓜大串串 ( NT$115/1串 ) , 脆嫩多汁，味道清甜。在吃完重口味烤串之後，來一串，可以清除口中餘味，準備迎接下一道美食。

炒飯是國民美食，但加了高級食材松露、甘貝之後，就變成令人趨之若鶩的珍饈美味。這份＂松露干貝炒飯 ( NT$350 ) ＂真的是香死人不償命， 一端上來，濃郁至極的松露香氣，就拼命往鼻腔鑽，口水於是像泉水一般，拚命流淌。

松露甘貝炒飯厲害的不只是香氣，裡面還藏著整整三顆生食級甘貝，和無數的蘑菇，隨便一舀都是滿滿的料。粒粒分明的炒飯，鍋氣十足，每顆米都均勻的裹滿松露，就好像是不用錢似的，豪奢得叫人咋舌。生食級的干貝，口感真的不是蓋的，內行人絕對吃得出來，集軟、嫩、鮮、甜於一身，和松露搭配演出，相得益彰。這碗炒飯，深得香、鬆、彈、潤的精髓，好吃得令人擊節讚嘆！

每次吃燒烤，總免不了點個明太子加持的菜色來嚐嚐，因為我喜歡它的口感，這次點的＂明太子嫩嫩雞腿排 ( NT$290 ) ＂，分量很夠又好吃，C/P 值爆表。

一整塊雞腿排上，鋪上一層厚厚的明太子醬，炙燒後的金黃色澤，引人垂涎，散發的奶香更是迷人。夾起一塊放入口中咀嚼，明太子在口中嗶嗶啵啵，炸出一波波鮮鹹滋味，搭配軟嫩香甜的雞腿，海陸交織的美味，在味蕾上演出令人回味無窮的交響曲。

吃過無數的軟殼蟹，用的幾乎都是避風塘的作法，這道＂飄香一口軟殼蝦 ( NT$480 ) ＂，再度刷新我的三觀。不但食材不同，作法、吃法也不同。聽說這個軟殼蝦，可是老闆特別挑選，經過無數次的試驗，才成功找到的品種，整隻都可下肚，絕對是懶人最愛。

這道菜的沾醬很特別，類似番茄炒蛋的作法，只是少了番茄，多了咖哩，讓我立刻想起泰國建興酒家的咖哩螃蟹，只是辣度明顯少了許多。軟殼蝦看起來與一般的鮮蝦無異，連夜市標榜全隻可食的懶人蝦，都有刮嘴的硬殼，這些軟殼蝦比懶人蝦大多了，我有點懷疑，真的可以連殼完全吃下肚嗎？與其懷疑，不如實際試吃便知。

這道菜的吃法很自由，可以將蛋液直接淋在軟殼蝦上，用筷子夾著吃；也可以用筷子夾起，蘸著蛋液吃。我實驗的結果，最推薦的吃法是直接用手拿著，再用湯匙舀一些蛋液，放在懶人蝦上一起吃。

至於滋味如何？我只能說：「吃過就回不去了！」一來，軟殼蟹幾乎只能吃氣味，蟹肉少得可憐，但是軟殼蝦裡面，卻是滿滿的鮮甜蝦肉，兩者的爽度，真有天壤之別。二來，軟殼蟹的避風塘作法，必須趁熱吃，冷了便覺油膩，但是這道軟殼蝦，即使放冷，也一樣乾爽不油。三來，軟殼蟹的避風塘作法，單吃太鹹，只適合配飯，軟殼蝦則是單吃、配酒兩相宜。綜合以上三點，結論就是＂飄香一口軟殼蝦＂大勝＂避風塘軟殼蟹＂，唯一的缺點就是...只有這裡吃得到。

＂牛奶花生麻糬 ( NT$80 ) ＂聽說是店家親自手作，比一般麻糬更加軟糯 Q 彈，奶味十足，和香濃花生粉一起品嚐，整體甜度不高，非常好吃！

誰說不會喝酒的人，不適合吃居酒屋？「調味品串酒坊」的酒香，菜更香！我人生中好幾個第一次，都獻給了它：第一次吃雞皮串烤，第一次吃雞心串烤，還有第一次吃軟殼蝦，幾乎道道都讓我驚艷！加上氣氛好、服務佳，交通又方便，可以說是目前為止，讓我最想立刻回訪的居酒屋。不僅適合上班族揪團來喝點小酒，放鬆身心；或是喜好運動酒吧的朋友，過來享受閒適的氛圍；當然也適合一家大小，過來品嚐串烤職人的精湛手藝。

🎀調味品串酒坊

🏡地址：台北市忠孝東路三段 251 巷 13 弄 6 號

🕐營業時間：17:30-01:00

☎️聯絡電話：0928-233-583

👉IG：https://www.instagram.com/condiment_taipei/

👉FB：https://www.facebook.com/waitingbistro