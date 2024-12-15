最近潔西麻迷上滑抖音

這間太空總薯就是在抖音上看到的

隔了幾天就帶著女兒來用餐了

從餐廳外觀看是長型的房屋

但走進來的感覺並沒有外觀看起來那麼大

是一間小巧的餐廳

靠窗這邊的座位是多人座位區

裝潢的色調看起來很舒服

坐下來之後用掃碼點餐

現在很多餐廳都使用二維碼點餐

非常方便

桌上的簡單餐具

也有開水

來看看菜單

餐廳的低消是每個人300元

內用都有加收10%服務費

最前面是前10名的餐點

也有多人套餐

4人套餐是2280元

3人套餐1780元

這邊是個人鍋物及烤肉盤

價格是288元到358元左右

銅盤烤肉

必吃餐點推薦與主打餐食

還有點心與飲料

最後有外帶餐點項目

點完餐就送來小菜

在韓國吃飯時

桌上的小菜都是無限續加

這裡也不例外

四樣小菜想要加點就可以跟服務人員要

豆芽菜

這應該是油菜

冷食比較吃不慣

看到這種綠葉蔬菜

都習慣是吃台式熱炒的

韓式泡菜

醃漬洋蔥

四樣小菜的味道都不差

偏清淡一點

女兒點的薯條

這個裝薯條的小鐵籃倒是蠻可愛的

一份99元

旁邊的二種醬料

這是韓式辣味醬料

但完全不辣

可以讓小孩放心吃

蕃茄醬

潔西麻點的餐送來了

這份是私藏韓牛雪花片328元

女兒點的是火焰燒烤豬五花288元

二份餐點除了肉類不一樣之外

其餘都一樣

餐點的三種沾醬

這是韓式沾醬

中間是麻油

右邊有點忘記了

記得是味道比較淡的醬油類

因為餐點的肉類已經有調味

這三種沾醬完全用不上

所以沒記得太多

附餐有美生菜

包肉一起吃很清爽

用韓式碗裝的白飯

肉片已經拌著洋蔥炒好了

味道還不錯

女兒點的草莓優格奶昔150元

她說有點偏甜

但還是有喝完

潔西麻期待的釜山海鮮煎餅188元

煎餅蠻好吃的

外皮煎的酥酥脆脆

沾醬與不沾醬都好吃

餐點將二人桌放得滿滿的

看起來很豐富

其實也吃很飽

飯後甜點是巧克力雪糕

飯後小小一顆雪糕剛剛好

但也是有點偏甜

還好大概只有二口左右

影響不大

餐廳的服務人員很客氣

是潔西麻印象最深的一部份

加入會員結完帳有送海鮮煎餅兌換券

感覺不錯

簡單的食記分享給大家

店家資訊：

太空總薯–韓式2號店Chillpace粉絲頁Facebook

電話：03–5629981

地址：新竹市東區食品路134巷1號

延伸閱讀:

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】喜來登大飯店--盛宴自助餐廳buffet吃到飽－Juicybaby潔西貝比的生活小事｜痞客邦

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】天仁喫茶趣(新竹愛買店)(2024年上半年新菜色)

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】Morimori Yakiniku森森燒肉(竹北店)

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】老井極上燒肉(新竹竹北店)

潔西麻的美食日記─【新竹/芎林】STARBUCKS星巴克(芎林文德門市)

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】客美多咖啡(コメダ珈琲店)(新竹公道店)

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】伊勢路-勝勢日式豬排

潔西麻的美食日記─【新竹/竹東】小鎮的巷弄美食餐廳-->東風南喃 咖啡 甜點

潔西麻的美食日記─【新竹/芎林】新美珍古早味布丁蛋糕

潔西麻的美食日記─【新竹/北區】王子神谷 おうじかみや日式厚鬆餅(新竹城隍店)

潔西麻的美食日記─【新竹/竹東】手工製作花生糯米腸、香腸、鹹豬肉的移動美食-->胖子修行動餐車(不固定地點)

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】煙波大飯店(新竹湖濱館)莫內西餐廳晚餐自助Buffet吃到飽

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】がってん寿司(合點壽司/竹北遠百店)

潔西麻的美食日記─【桃園/中壢區】がってん寿司(合點壽司/桃園華泰店)

潔西麻的美食日記─【新竹/竹東】艾記海南雞飯

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】天仁喫茶趣(新竹愛買店)(2021年上半年新菜色)

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】疫情期間的外帶餐盒-->夏慕尼新香榭鐵板燒(竹北光明店)

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】疫情期間的外帶餐盒-->王品牛排(竹北光明店)

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】疫情期間的外帶餐盒-->くら寿司(KURA SUSHI藏壽司/竹北文興店)

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】鬍鬚張魯肉飯(新竹關新店)

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】大河屋 燒肉丼 串燒(新竹巨城店)

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】台湾スシロー(Sushiro壽司郎/新竹慈雲路店)

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】國賓大飯店-->八方燴西餐廳晚餐Buffet吃到飽(2020年菜色)

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】キムカツ晴木千層豬排(新竹巨城店)

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】くら寿司(KURA SUSHI藏壽司/竹北文興店)

潔西麻的美食日記─【台中/梧棲】MITSUI OUTLET PARK 台中港-->くら寿司KURA SUSHI (藏壽司 台中港三井OUTLET店)

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】Magic Touch 点爭鮮(竹北店)

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】來嚐2020年上半年新菜色-->天仁喫茶趣(新竹愛買店)

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】石記魚丸

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】石二鍋(新竹林森店)

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】田季發爺燒肉吃到飽(竹北店)

潔西麻的美食日記─【愛評體驗券】【新竹/竹北】千葉火鍋吃到飽(竹北尊爵館)

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】我家牛排(竹北店)

【新竹/橫山】數訪大嬸婆的家手工窯烤麵包-->大山背樂善堂-->聯安古橋(糯米橋)-->南寮漁港-->賞蟹步道

【新竹/新埔】2019新埔花鳥溫泉季-->雲夢山丘

潔西麻的美食日記─【新竹/竹東】包Sir水餃-->二訪北埔六塘休閒谷落羽松-->合興愛情車站

潔西麻的美食日記─【苗栗/南庄】Sud Vista蘇維拉莊園餐廳

【苗栗/南庄】Sud Vista蘇維拉莊園(園區景觀/蘑菇屋/樹屋/森林溜滑梯)

【苗栗/南庄】台3線省道101公里處的水中唯美落羽松

【新竹/北埔】六塘休閒谷的美麗落羽松

【新竹/竹北】小學堂飄移卡丁車(竹北館/6+plaza)

【新竹/橫山】大山背半日小旅行(上)-->豐鄉瀑布-->顯伯公百年古廟-->騎龍古道口

【新竹/橫山】大山背樂善堂

潔西麻的美食日記─【新竹/橫山】二訪大嬸婆的家手工窯烤麵包

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】白色小舖Bazar Blanc

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】來品嚐新菜色-->喫茶趣(新竹愛買店)

【新竹/橫山】大山背小健行-->樂善堂-->大嬸婆的家手工窯烤麵包

潔西麻的美食日記─【新竹/湖口】拍夕陽與夜景的絕佳地點-->夏季三角景觀咖啡廳

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】久違的鬆餅下午茶-->喫茶趣(新竹愛買店)

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】肉多多火鍋(新竹竹科店)

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】爭鮮迴轉壽司(新竹愛買店)

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】公學新城旁的在地眷村美食-->山東家味麵食館

潔西麻的美食日記─【新竹/香山區】鷹王肉圓

潔西麻的美食日記─【新竹/湖口】湖口火車站的週邊銅板美食-->老五鹹粥

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】VANESSA Continental Cuisine 凡妮莎南歐花園餐廳

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】湯頭濃郁好喝的藥燉排骨v.s藥燉土虱-->排骨奶奶(竹北博愛店)

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】重慶孫子文牛肉麵(高翠店)

潔西麻也來玩烘培─【新竹/東區】zoha' 烘焙空間-->學做鄉村核桃塔(製作過程完整分享)

潔西麻的美食日記─【新竹/東區】數訪五花馬水餃館(建中店)

潔西麻也來玩烘培─【新竹/東區】zoha' 烘焙空間-->第一次做蛋糕就上手-->6吋草莓可可夾心蛋糕

潔西麻也來玩烘培─【新竹/東區】zoha' 烘焙空間-->全程DIY自己動手做蛋糕-->8吋香蕉戚風蛋糕

潔西麻也來玩烘培─【新竹/竹北】艾佳食品烘培教室的烘培課(親子系列)-->糖霜檸檬杯子蛋糕

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】2訪+3訪AMICI PASTA & PIZZA艾蜜奇義大利坊(竹北店)

潔西麻的美食日記─【試吃體驗】【新竹/竹北】經典的義式美味-->Tino's Pizza Cafe 堤諾比薩(竹北文田店)

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】AMICI PASTA & PIZZA艾蜜奇義大利坊(竹北店)

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】香帥蛋糕(竹北店)

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】春上布丁蛋糕

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】厚切牛排

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】BRAVO普拉伯義大利坊(竹北文興店)

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】金石堂書局隔壁的百分百100%大腸麵線+豆花甜品店

潔西麻的美食日記─【新竹/竹北】鬼椒一番鍋 (竹北店)