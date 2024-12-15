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潔西麻的美食日記─【新竹/東區】太空總薯-韓式2號店Chillspace

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2024-12-15 21:22:00 文字：潔西貝比的生活小事
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潔西貝比的生活小事

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【新竹/東區】太空總薯-韓式2號店Chillspace

最近潔西麻迷上滑抖音

這間太空總薯就是在抖音上看到的

隔了幾天就帶著女兒來用餐了

【新竹/東區】太空總薯-韓式2號店Chillspace

從餐廳外觀看是長型的房屋

但走進來的感覺並沒有外觀看起來那麼大

是一間小巧的餐廳

【新竹/東區】太空總薯-韓式2號店Chillspace

靠窗這邊的座位是多人座位區

裝潢的色調看起來很舒服

【新竹/東區】太空總薯-韓式2號店Chillspace

坐下來之後用掃碼點餐

現在很多餐廳都使用二維碼點餐

非常方便

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桌上的簡單餐具

【新竹/東區】太空總薯-韓式2號店Chillspace

也有開水

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來看看菜單

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餐廳的低消是每個人300元

內用都有加收10%服務費

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最前面是前10名的餐點

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也有多人套餐

4人套餐是2280元

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3人套餐1780元

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這邊是個人鍋物及烤肉盤

價格是288元到358元左右

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銅盤烤肉

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必吃餐點推薦與主打餐食

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還有點心與飲料

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最後有外帶餐點項目

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點完餐就送來小菜

在韓國吃飯時

桌上的小菜都是無限續加

這裡也不例外

四樣小菜想要加點就可以跟服務人員要

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豆芽菜

【新竹/東區】太空總薯-韓式2號店Chillspace

這應該是油菜

冷食比較吃不慣

看到這種綠葉蔬菜

都習慣是吃台式熱炒的

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韓式泡菜

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醃漬洋蔥

四樣小菜的味道都不差

偏清淡一點

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女兒點的薯條

這個裝薯條的小鐵籃倒是蠻可愛的

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一份99元

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旁邊的二種醬料

這是韓式辣味醬料

但完全不辣

可以讓小孩放心吃

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蕃茄醬

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潔西麻點的餐送來了

這份是私藏韓牛雪花片328元

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女兒點的是火焰燒烤豬五花288元

二份餐點除了肉類不一樣之外

其餘都一樣

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餐點的三種沾醬

這是韓式沾醬

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中間是麻油

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右邊有點忘記了

記得是味道比較淡的醬油類

因為餐點的肉類已經有調味

這三種沾醬完全用不上

所以沒記得太多

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附餐有美生菜

包肉一起吃很清爽

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用韓式碗裝的白飯

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肉片已經拌著洋蔥炒好了

味道還不錯

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女兒點的草莓優格奶昔150元

她說有點偏甜

但還是有喝完

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潔西麻期待的釜山海鮮煎餅188元

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煎餅蠻好吃的

外皮煎的酥酥脆脆

沾醬與不沾醬都好吃

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餐點將二人桌放得滿滿的

看起來很豐富

其實也吃很飽

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飯後甜點是巧克力雪糕

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飯後小小一顆雪糕剛剛好

但也是有點偏甜

還好大概只有二口左右

影響不大

餐廳的服務人員很客氣

是潔西麻印象最深的一部份

加入會員結完帳有送海鮮煎餅兌換券

感覺不錯

簡單的食記分享給大家

 

店家資訊：

太空總薯–韓式2號店Chillpace粉絲頁Facebook

電話：03–5629981

地址：新竹市東區食品路134巷1號

 

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新竹美食 新竹韓式料理 新竹動物園附近美食餐廳
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