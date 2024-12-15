新店美食、聚餐推薦-宸軒園粵菜海鮮(中興店)

菜色選擇多樣豐富，適合三五好友、家人歡慶聚餐~

宸軒園是新店知名的在地美食，這次我造訪的是：宸軒園粵菜海鮮(中興店)

MRT-新店區公所站 1號出口右轉、步行約8分鐘路程，門口就有公車站牌(8/647/綠3)、附近也有一些停車格。

對面就是獅子山，爬山運動後，直接過來用餐也很方便喔！

用餐空間共有兩層樓，一樓的座位包含2人桌、4人桌，8人圓桌、10人圓桌和一個獨立小包廂，滿足各種用餐需求~

大片玻璃窗設計讓室內採光更加明亮，等候餐點時也能看看街頭景色。

地下室約有6~8桌大圓桌提供桌菜宴席服務，適合小公司舉辦尾牙/春酒、大家族聚餐。

除了宴客辦桌，宸軒園也有提供外燴服務喔！！

請洽 宸軒園粵菜海鮮FB 預訂。

菜色包含：經典肉品、特色海鮮、蔬食豆腐、素食、火鍋、港式特色煲仔、港式茶飲小點和主食，

選擇非常多樣豐富！！

價格也很平易近人，看到那一整排的港點我都想要來一點呀呀呀～！！！

當紅炸子雞

外皮香酥脆口的脆皮雞，撒上宸軒園獨家香料，一口咬下喀滋作響～

雞肉吃起來口感軟嫩不乾柴～～～

麻辣水煮松阪豬

脆口彈嫩的松阪豬是我最愛的豬肉部位呀~

加上麻香微辣的滋味真讓人口水直流、一口接一口！

金沙子排

你知道鹹蛋黃這個東西呀~一入菜就能讓人多吃好幾碗！

鹹香酥脆的口感真的不要太涮嘴！！

果律鮮蝦球

愛吃蝦子的朋友必點！！

飽滿大顆的蝦仁看起來就超好吃！一上桌就秒殺！！

沙茶鮮蝦粉絲煲

鮮蝦擺滿砂鍋、底下的粉絲吸滿湯汁Q彈入味～

點個粉絲煲來代替主食也很不錯呢！

鹹魚雞粒豆腐煲

港式料理中各種特色煲仔，這裡通通有！

鹹魚雞粒豆腐煲也是經典又下飯！

乾炒牛肉河粉

滑嫩Ｑ彈好入口的河粉應該是大人小孩都喜歡的，另外還有豬肉、海鮮口味可以選擇喔！

XO醬海鮮公仔麵

微辣的XO醬跟海鮮真的超絕配！

加上青江菜、胡蘿蔔、木耳和洋蔥等蔬菜，這公仔麵真的太豐盛啦！！

避風塘肋排

豬肋排火候掌控得宜，肉質軟嫩不柴口，就是啃起來比較豪邁～ 初次約會咱還是別點吧！

避風塘口味微辣超涮嘴呀！！

說宸軒園是被港式點心耽誤的粵菜餐廳都不為過！

菜單上那一整排的港式小點我都想點一輪呀！！！ 可惜點菜主控權不在我....

魚子燒賣(4入)、經典牛肉球(3入)、脆皮海鮮捲(2入)、黃金流沙球(3入)、水晶蝦餃皇(3入)、爆漿芝麻球(3入)

晶瑩剔透的水晶蝦餃皇，皮Ｑ、蝦飽滿～

炸得酥脆的脆皮海鮮捲也豪好吃～

看著別人碗裡爆漿流沙的誘人畫面，我內心淚流滿面....

藥膳羊肉爐

料好實在滿滿一大鍋的羊肉爐一上桌立刻沖淡了我的悲傷～

在這冷颼颼的天氣裡有什麼比一碗熱呼呼的羊肉爐更撫慰人心的呢？！

店員倒入羊肉湯的畫面超療癒，瞬間引來大家圍觀搶拍～

燉得軟爛的帶皮羊肉超好吃～

還有豆腐、豆皮、炸芋頭、木耳、杏鮑菇、鴻喜菇、白菜、枸杞、白果、粉絲等豐盛配料！

這鍋冬季限定，大家不要錯過囉！！

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年菜現正開放預約中，目前除夕夜內用已全滿！！

其他時段可洽 官方line id：@708wtaxh 訂位。

過年想要吃好料，不管內用、外帶，還是宅配都快快訂起來吧！

宸軒園-粵菜海鮮（中興店）

11:00–14:30、17:00–21:00（週一公休）

02-2915-6006

新北市新店區中興路一段141號

Google地圖

宸軒園-港式粉.飯.麵（安民店）

11:00-14:30、17:00-21:00

02-8666-0286

新北市新店區安民街86號

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