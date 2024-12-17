市面上很多賣百元的烤玉米，位於中原夜市的「嵩烤玉米」一律只要80元！

玉米品種有糯米玉米和黃玉米可以選擇~

老闆說他們都是選用品質較好且大小一致的玉米，均一價只要80元

如果因為氣候因素，導致供貨不穩，只能拿到較小條玉米的話，會以50元賣給客人喔。

而且烤玉米採先蒸後烤的方式製作，較能保留水份，吃起來玉米粒也比較完整

喜歡吃烤玉米的朋友，快跟著小米一起去看看吧。

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👉嵩烤玉米位置及停車方式

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嵩烤玉米位於日新路，越晚人潮越多！

開車的朋友可以把車停在中原國小地下停車場，走過來約3分鐘路程

👉嵩烤玉米環境介紹

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玉米有糯米玉米和黃玉米可以選擇，1支80元、2支150元、3支200元

在中原夜市以這個Size來說，應該是最便宜了吧

老闆娘會先將玉米蒸熟，接著刷上兩種醬料後火烤，最後撒上調味粉~

這樣玉米較能保留水份，吃起來玉米粒比較完整、口感也不會乾乾的

結帳後會拿到號碼牌，可以先逛一逛再回來拿烤玉米

👉嵩烤玉米用餐心得分享

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剛烤好的玉米連竹籤拿起來會燙燙的，大家要小心不要被燙到了

烤醬帶有淡淡的中藥香~

烤玉米採先蒸後烤的方式製作，較能保留水份，吃起來玉米粒也比較完整

而且烤得剛剛好，不會過久，玉米吃起來有濕潤的口感。

第一次吃的朋友建議吃原味，有獨門烤醬偏鹹香帶中藥的甜味

糯米玉米屬於Q軟帶嚼勁的口感~

黃玉米較甜，口感也較軟。

除了原味，還有海苔、辣味、香蒜等不同風味可以選擇

糯米玉米搭配原味或辣味都不錯，辣味可以選小辣、中辣或大辣。

黃玉米我們搭配的是梅子口味，老闆娘會撒上梅粉~

酸甜的梅粉跟玉米甜味、鹹香烤醬結合有多層次的享受

黃玉米搭配鹹甜的香蒜也不錯~

以上是我們的心得分享，愛吃烤玉米的朋友，推薦中原夜市嵩烤玉米，有大支又香的烤玉米喔

👉嵩烤玉米營業時間地址

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🌟店家資訊：嵩烤玉米

🏠地址：桃園市中壢區日新路94號

⏰營業時間：13:30–23:30

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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