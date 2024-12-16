2024-12-15

最近我們到野柳玩時，發現了一間超厲害的萬里海鮮餐廳，這間「鮮滿樓海鮮料理」真的是讓人驚豔！海鮮新鮮到讓你一吃就想再來，還有那個招牌萬里蟹、大龍蝦，根本是吃貨的天堂！如果你也喜歡新鮮海鮮，那就跟我一起來看看這間餐廳的魅力吧。

⏏文章摘要

鮮滿樓海鮮料理在哪裡？

地址：新北市萬里區港東路153號

營業時間：11:00-19:30

電話：02-24926180

鮮滿樓海鮮料理位於新北市萬里區港東路153號，地點超級方便，離著名的野柳漁港很近，開車來很容易就能找到。而且這附近的風景也很迷人，吃完海鮮還可以悠閒地散步逛逛漁港，絕對是新北人聚餐的完美行程。

鮮滿樓環境介紹

走進鮮滿樓，第一個映入眼簾的就是門口那一區超新鮮的現撈海鮮展示台。各種現撈的海鮮琳瑯滿目，讓人光是看著就食指大動。萬里最有名的萬里蟹、大龍蝦，還有帝王蟹，都在這裡等著你挑選！這裡的用餐環境也很寬敞，擁有一二樓的超大用餐區域，還有私人包廂，非常適合家庭聚餐或團體聚會，年節團圓來這享受這一桌的海味美食，真的是超級有氣氛！

對了店內還另一個亮點，就是設有超大聚餐包廂，可容納將近20人，非常適合家庭聚會、公司尾牙，甚至朋友生日派對喔~

鮮滿樓菜單介紹

鮮滿樓菜單價格非常透明，除了現撈海鮮的單一價格，老闆還會當場為你秤重，讓你完全放心每一道海鮮的價錢。來野柳吃萬里蟹絕對不可以錯過的餐廳，店內的海鮮除了新鮮外，還可以吃到當季各種新鮮的美味海鮮，現在就讓我們帶大家去看看店內的特色海鮮美食吧~

※鮮滿樓菜單價格皆有時效性，請以官方資訊為主!

綜合刺身

鮮滿樓的招牌生魚片組合超級新鮮，拼盤裡會有3種用當季魚類製作的生魚片，每一片都切得超級厚。肉質跟鮮度都超級鮮美，吃上一口你絕對會被這份新鮮的海味驚豔到喔~

萬里蟹(三點蟹)

來到野柳萬里怎麼可以錯過萬里蟹呢？鮮滿樓一隻只要280的三點蟹簡直是必吃推薦！的滿滿的蟹膏，肉質鮮嫩多汁，吃一口就讓你滿足到不行。而且這裡的蟹不僅好吃，還是正宗的當季萬里蟹，搭配上便宜的價格，大家來這吃海鮮絕對是有保證的好選擇喔~

龍蝦粄條

這道龍蝦粄條，主角就是那肥美的龍蝦肉！每一尾小龍蝦都超大隻，蝦肉鮮嫩多汁，彈性十足，吃上一口，讓你感受到滿滿的海味。搭配上客家風味的粄條，口感滑順又不失嚼勁，兩者的結合簡直是絕配！龍蝦肉的鮮美與粄條的Q彈，每一口都讓人欲罷不能，吃過的人都會忍不住再點一份。

酒蒸大蛤

這道酒蒸大蛤味道清新，酒香與蛤蜊的鮮美相互交織，帶來非常獨特的滋味。大蛤蜊的肉質鮮嫩，搭配酒的香氣，又是道絕美的海味美食，海鮮愛好者一定要試試喔~

芋絲櫻花蝦

如果你愛吃下飯菜，那這道芋絲櫻花蝦一定要點！美味的櫻花蝦與酥脆芋絲搭配，鹹甜交織的美味簡直是絕配，單吃或是當小零嘴都非常美味的好選擇。

不是臭豆腐

這道「不是臭豆腐」名子雖然名字有點搞笑，但味道絕對讓你驚艷。它是用臭豆腐酥炸後製成的腐皮，在搭配上店家特製的泡菜口感酥脆香Q，外脆內嫩，吃上一口絕對停不下來。

吃到飽附餐

對了! 雖然鮮滿樓是一間海鮮餐廳，但他們的免費附餐也一點不馬虎！店內提供的白飯和滷肉，簡直是令人意外的美味。白飯粒粒分明，口感香軟，搭配上滷肉的醇厚味道，吃上一口，完全不輸那些主菜！尤其是在享受海鮮大餐的同時，這樣的配餐不僅能平衡口味，還能讓你在品嚐海鮮的過程中多了一份溫暖的家常味，吃到飽的白飯更是能讓你吃得過癮，滿足每一個胃口。

酒水飲料

在鮮滿樓，除了海鮮和附餐，還有多種飲品和酒水可以加點，讓你的用餐體驗更加豐富。最特別的是，這裡竟然提供大苑子的飲料！如果你像我一樣愛喝大苑子的茶飲，那就太幸運了，這裡有他們經典的各式茶飲，從茶品到水果茶，選擇多到讓你眼花撩亂。搭配上新鮮的海鮮，喝上一口清爽的飲料，真的是絕妙的享受，非常適合作為結尾的美食小確幸~

2025萬里海鮮餐廳推薦

這次的用餐經驗真的是超級滿足！海鮮新鮮又美味，每一道菜都能吃到大海的味道，餐廳的服務也很好，老闆親自介紹菜單，讓人覺得很有親切感。最讓我驚訝的還是他們的價格，雖然這些海鮮吃起來非常奢華，但價格相對合理，完全值得這一頓大餐。如果你在2025年來到萬里玩，鮮滿樓絕對是你不能錯過的2025萬里海鮮餐廳推薦！這裡的海鮮絕對新鮮，環境又適合聚餐，無論是家庭聚會還是朋友聚餐，都是超級棒的選擇。

鮮滿樓海鮮料理訂位資訊

粉專：鮮滿樓海鮮料理

地址：新北市萬里區港東路153號

營業時間：11:00-19:30

電話：02-24926180