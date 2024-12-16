其實對於松菸並不陌生，一年間總是因為工作而到松菸無數次的我，移動的動線卻總是「停車場」和「會場」之間。

現在想來，只知道這邊有個商場，但卻從沒有在此停留的我，就像是總入寶山但卻從不取一文那般的可惜呀！

感謝成真咖啡這回的邀約，讓我對於松菸又有了個美好的回憶!!

文章目錄



成真咖啡 Come True CAFÉ 松菸店

地址： 110 台北市信義區菸廠路 88 號 B1F

電話： 02 6604 1680

營業時間： 10:00~22:00( 無公休 )

彩虹飯供應時間 11:00~14:00 17:00~21:00

主餐供應時間 17:00~21:00

全時段供應調酒 (喝酒不開車)

全品項外帶九折

拍攝器材： Z9 24~70 f 2.8

交通及松菸

成真咖啡松菸店位於松山文創園區(簡稱松菸)內的松菸誠品B1，搭乘大眾交通工具可以到捷運國父紀念館站經大巨蛋再走過來（徒步約13分鐘）或是可以自己開車停至松菸誠品的地下停車場(平日40元/時，假日為60元/時)，交通還算方便。

不過都到了松菸，晴兒是會建議大家還是可以順便逛逛拍拍照，這裡真的很適合拍照，拍累了再到成真咖啡喝個咖啡歇歇腿（笑）

▼成真咖啡位於B1一角

▼很有設計感的櫃台 大家可以先在桌上點餐再到櫃台結帳

▼櫃台邊也有很多咖啡 且都貼心的附有相關說明

座位分為店內區及店外走廊區，各有不同的氛圍，店內是比較熱鬧一點，店外的走廊區是比較獨立一些，而且雖然它的位置是B1，但因為設計的闗係，走廊區的位置還有大面的落地窗，可以看看店外的風景聊事非（笑）

▼店內區

▼店外走廊區 其實非常安靜 ，而且非常明亮

充滿人文主義的成真咖啡

其實如果不了解成真咖啡，大概也會以為這就是一家普通的咖啡店，然後大不了就是比較重視咖啡的烘培和出處!?

但如果去他們的官網看一下，就可以發現這是一家很不一樣的咖啡店，它是一家一邊作生意一邊做公益的咖啡廳唷!!

▼成真咖啡官網







讓我們來看看他們的想法和記錄吧！

- 咖啡生豆採 直接貿易，讓產區農民有更好收入

- 銷售由 冠軍團隊 所打造的咖啡

- 獲利 𝟱𝟬% 捐助 非洲潔淨水計畫

- 回饋非洲使當地人有清潔乾淨的水喝

而這也不只是口號，人家真的有落實在做，截至目前為止已經透過世界展望會協助非洲建成22座水井了。

看的出店主想藉著這樣的商業模式，創造出一個解決社會環境的問題的公益平台。（用力拍手）

若想了解更多，可以到成真咖啡的官網來看看。

成真餐食

雖說是做公益 但餐和咖啡還是要好吃啦~晴兒還是很務實的!!(笑)

就讓我們一起來看看成真咖啡的餐食表現如何~～



Tapas 辣起司薯瓣 180元

Tapas是西班牙文,是小點心的意思，而這一道晴兒個人非常推薦，辣起司醬非常出色，淋在炸的酥脆的馬鈴薯上，我一個人就可以吃掉一份。

▼太邪惡太邪惡了～（但手還是用力的把醬倒下來是怎樣 XD)

日式蒲燒鰻魚 350元

一開始會覺得蒲燒鰻魚和草莓搭嗎?？

的確是一入口會讓人有點驚嚇的味道!!因為真的很少見到在PIZZA上會有鰻魚味呀~

但在店員說明下加上芝麻葉一起捲起來再入口，蒲燒鰻魚和草莓竟然莫名的非常協調?

是會讓人一直吃下去的料理。



戰斧豬助排 550元

這個豬肋排完全擊中晴兒的心，試想誰能拒絕外表這麼美麗的豬助排啦~～

這道是松菸限定的主餐，每天晚上5點到9點才有販售，刷上照燒醬微甜醬汁的豬助排，真的讓人一口接一口停不下來，什麼形象都不管、先吃了再說～

而且不得不提到的是它還有很多烤過的蔬菜當配菜，包含有馬洋薯泥、杏鮑菇、青花菜、玉米筍、櫛瓜及小蕃茄，這點應該也是姐妹們會很喜歡的一個點，味道非常清甜，調味偏簡單、但非常好吃的一品。

杜鵑 230元

這杯咖啡可是大有來頭，發明者是2010年首位獲得國際義式咖啡大賽的台灣冠軍—莊宏彰大師的作品，由下往上分別是水蜜桃果泥、洛神及濃縮咖啡,喝的時間要加以攪拌；晴兒戲稱是一口下去可以喝到人生的滋味，酸甜苦味均有～非常特殊的味道（笑)

▼喝之前要先攪拌唷

花樣瑰蜜 230元

是北部門店限定的創意咖啡，非常有顏值的一款，可以先欣賞一下再由店員協助將底下的乾冰點燃，接著就會冒出大量乾冰，效果十足。

但乾冰在蓋子提掀開後就會很快散開，所以要捉緊時間快點拍唷～

這品的特別之處是附了一朵來自南投、可食用的有機玫瑰，咖啡香中也帶著很濃的玫瑰香氣，除了視覺外也滿足了嗅覺的一品。

裡頭除了義式咖啡外還有荔枝及玫瑰奶霜及微量威士忌，喝起來充滿玫瑰香氣及荔枝甜蜜的滋味，個人覺得這個很適合女生；咖啡裡的玫瑰可以沾取店家自製的覆盆莓醬食用,覆盆莓醬特別好吃，如果是和閨蜜前去的朋友真的可以一試。

總體而言，今天搭配的用餐內容比較是下午茶式的餐點，如果是肚子不太餓是夠了；但如果是要用餐的話，它也有健康的彩虹飯（11:00~14:00 17:00~21:00供應)或是義大利麵(全天供應)可以享用 ，價位大概都落在350元左右；如果是晚上的話還有提供主餐可以選用唷～

結語

雖然成真咖啡的售價不是很便宜，但以餐點的水準及這個地區的平均價位再加上可以不限時的聊天，晴兒是覺得可以了啦~XD

而且成真咖啡的收益還有50%會作為公益使用，想到這邊晴兒已經想好今年可以買成真咖啡的禮盒來送禮了!!

除了咖啡之外，店家其還有全天候供應的調酒以及晚上5點到9點提供的主餐系列；下班後如果要和朋友們來頓好的，這邊也是不錯的選擇唷～～



各種優惠：

平日用餐（點義大利麵／彩虹飯／早午餐）加199即享舒芙蕾及一杯飲料/咖啡

▼平日用餐

▼週三晚 調酒買一送一(限松菸店)

▼Menu

若喜歡這篇文章，歡迎分享給朋友 ^^

現在就加入 粉絲團 一起吃喝玩樂、討論歐巴