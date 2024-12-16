幾分甜｜記憶中的雞蛋布丁回歸啦，同步加碼好吃到讓人打架的金黃爆米花!

誰的童年沒有吃過這顆蛋！小時候最愛的【幾分甜】終於回來了，除了一次可以shot三顆的雞蛋布丁，還推出好吃到差點讓人吵架的金黃爆米花，無論是送人還是自己吃都超級讚～

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

品牌分享

▼消失好一陣子的伴手禮品牌【幾分甜】，以「新鮮、天然、健康」為宗旨，結合頂級原物料製作而成，帶著當年超人氣的「雞蛋殼布丁」強勢回歸啦。

▼【幾分甜】外盒防撞的包裝設計很貼心，冷藏可以保存五天，無論送禮或自己吃都很適合，還有附湯匙享用超方便！

甜點介紹

雞蛋布丁💰450元/9入裝

▼童年記憶中香濃的招牌「雞蛋布丁」，以雞蛋模樣呈現實在太口愛了吧～

▼以純鮮奶無加一滴水低溫隔水烘烤，綿密細緻的口感就像在吃烤布蕾，還能吃到黑色一點一點的香草籽，超級香!

焦糖爆米花💰250元/桶

▼甜點控不可錯過的焦糖爆米花，每一顆都裹上濃郁的黃金焦糖，帶有獨特的苦甜香氣甜而不膩，讓人一口接一口停不下來~

墨西哥起司爆米花💰250元/桶

▼我私心大愛的墨西哥起司爆米花，帶有濃郁的墨西哥香料風味，搭配濃郁的起司及爆米花酥脆口感，為了搶吃大家差點要吵起來~

幾分甜 食用心得

不管過了多久仍然令人想念，小時候最愛的【幾分甜】，吃起來口感和風味都更加升級，我一個人一次就可以shot三顆，還有超涮嘴的鹹甜金黃爆米花，居然好吃到害大家吵架，果然無論過了多久魅力依然不減!

幾分甜 品牌資訊

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幾分甜 LINE：@334uotxf

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