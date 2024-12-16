台北內湖不限時餐廳_Tierra Casa Restaurant─內湖親子友善餐廳，沒有預約吃不到的爆汁嫩雞！聖誕節吃烤雞Ft.駐唱歌手表演，嚴選台灣在地食材，純手工製作溫度料理，堆疊充滿台灣元素的義式料理、法式料理、銅板價甜點肉桂捲、司康，不收服務費，順遊碧湖公園登山步道_附2024新菜單，台北內湖聖誕節餐廳、內湖捷運站美食餐廳、內湖不限時咖啡廳
目錄索引
2. 交通指引_Tierra Casa Restaurant
3.1 Tierra Casa Restaurant_接待區
3.2 Tierra Casa Restaurant_製餐區
3.3 Tierra Casa Restaurant_用餐空間
3.4 Tierra Casa Restaurant_親子閱讀空間
3.5 Tierra Casa Restaurant_自助區
4.1 主食套餐系列
√ 紅玉紅茶半雞_附麵包、小湯
4.2 麵飯前菜套餐系列
√ 海島綜合海鮮燉飯_附麵包、小湯
4.3 創意料理系列
√ 香料烤南瓜大蝦佐煙燻甜椒醬汁
4.4 歐式麵包系列
√ 肉桂捲
√ 原味司康
√ 風味司康
4.5 單點茶飲系列
√ 蜜香紅茶
5. 消費資訊
5.2 2024聖誕節優惠資訊
6. 台北內湖餐廳相關資訊
6.1 品牌資訊
「台北內湖不限時餐廳_內湖親子友善餐廳」
「台北內湖聖誕節餐廳_內湖捷運站美食餐廳」
「內湖不限時咖啡廳」
Tierra Casa Restaurant在哪裡
Tierra Casa Restaurant位於台北市內湖區金龍路177號，金龍隧道口、近內湖捷運站1號出口、碧湖公園登山步道、湖光市場，附近有公車站、捷運站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場。
Tierra Casa Restaurant環境_餐點特色
「節日聚餐餐廳新選擇_駐唱歌手表演」
「輕工業風格用餐空間_親子友善餐廳_附設親子閱讀區」
「嚴選台灣在地食材，充滿台灣元素的義式料理、法式料理」
交通_停車資訊
大眾運輸：公車_金龍隧道口，走路1分鐘；捷運_內湖捷運站1號出口，走路10分鐘。
機車：附近機車停車格_金龍路。
汽車：附近汽車停車格_金龍路、CITYLINK內湖店停車場，走路8分鐘。
金龍隧道口、金龍路_內湖捷運站1號出口附近
11月底姊妹聚餐，預訂距離內湖捷運站1號出口不遠的高評價台北內湖不限時餐廳─Tierra Casa Restaurant。
位在金龍隧道口、金龍路上的Tierra Casa Restaurant，周邊有公車站、捷運站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場，好停車、適合安排各類型聚餐活動。
餐廳門口
聚餐當天搭乘捷運文湖線到內湖捷運站下車後，從1號出口走路10分鐘以內即抵達位於台北市內湖區金龍路177號的Tierra Casa Restaurant。
付款方式
在Tierra Casa Restaurant用餐、外帶吐司、甜點、飲料，可使用現金、LinePay付款。
半開放式製餐區
從點餐區、可以看到半開放式製餐區環境維持得相當整潔，可以放心地享受料理好味。
專業烘焙師_每天製作吐司、歐式麵包
每日吐司
每天製作的吐司口味，可以打電話詢問 → 再前往購買。
每日甜點櫃
每天由專業烘焙師以台灣小麥粉、台灣第一家奶油夢工廠-19號無鹽發酵奶油等各種台灣在地元素製作的甜點，都會放在甜點櫃中展示、附上價格參考。
布朗尼
用餐空間
在半開放式製餐區旁規畫自助區 → 用餐區，與後方的親子閱讀區。
2人桌、4人桌
輕工業風格空間，規劃2人桌、4人桌為主的用餐座位。
6人桌
2人以上用餐，建議提早1天預訂。
窗邊吧檯式長桌
一個人走進Tierra Casa Restaurant吃飯，可以選擇此區用餐，自在地享用現做美味。
■ Tierra Casa Restaurant_親子閱讀空間
用餐空間後方的區域，規劃親子閱讀空間。
親子閱讀區
選購主題多樣化的兒童讀物，很適合帶著小朋友們一起走進Tierra Casa Restaurant用餐、享受餐後閱讀的共讀時光。
自助區
兒童專用餐具、餐具、醬料、飲用水、紙巾，都可以在自助區取用。
兒童餐具
兒童圍兜
這餐點了：
√ 紅玉紅茶半雞_附麵包、小湯
√ 海島綜合海鮮燉飯_附麵包、小湯
√ 香料烤南瓜大蝦佐煙燻甜椒醬汁
√ 肉桂捲
√ 原味司康
√ 風味司康
√ 蜜香紅茶
■ 主食套餐系列
√ 紅玉紅茶半雞_附麵包、小湯 820元
需提早至少一天預訂！
以養殖過程中，從出生到斬殺全程無用藥、只吃紅玉紅茶飼料的白肉雞為主角，搭配自製烤雞青醬呈現的紅玉紅茶半雞。
大份量烤雞
吃快樂長大的烤雞，即使只有半隻雞，看起來也很有份量，一份大約可供2~4人分食。
戴上手扒雞手套開吃，先從大雞腿分解，分離後看到鎖在雞肉裡的滿滿肉汁，有夠吸引人！
雞肉口感是軟嫩有彈性、沒有乾柴感的，可以細嚐滿滿肉汁在嘴裡散開的肉鮮味、完全沒有雞腥味，列入回訪Tierra Casa Restaurant一定要吃的餐。
套餐_附湯
這碗不是南瓜濃湯，是蔬菜濃湯！
以紅蘿蔔、紅黃甜椒、洋蔥、番茄、西芹等台灣產綠色蔬菜為主元素，輕調味堆疊的醇厚濃湯，喝得到多種蔬果的自然甜，整體鹹度中等。
套餐_附麵包
這盤是兩份套餐的麵包量，會有吐司跟歐式麵包，搭配自製柚子蘋果醬。
歐式麵包、吐司直接吃是可以咀嚼到麵香的，搭配一點柚子蘋果醬增加香氣層次也好吃~
■ 麵飯前菜套餐系列
√ 海島綜合海鮮燉飯_附麵包、小湯 880元
海鮮控超愛這盤！
以台灣海鮮：澎湖透抽、宜蘭白鬚蝦、胭脂蝦、石佢(澎湖野生小章魚)為主角，搭配以雲林越光米製作的燉飯，每一口都可以吃到特選優質海鮮的自然海味。
臺灣花蓮產的花蓮26號燉飯米料理後的口感是軟Q、吃得到米心的，吸附了多種海鮮的自然海味，香氣層次豐富、不膩口。
■ 創意料理系列
√ 香料烤南瓜大蝦佐煙燻甜椒醬汁 420元
這南瓜很厲害！
台灣產南瓜，搭配胭脂蝦、甜蝦等海鮮呈現的香料烤南瓜大蝦，淋上自製的煙燻甜椒醬汁提香，可以吃到軟綿南瓜的自然香甜、鮮甜感再上一級的海鮮好滋味。
■ 歐式麵包系列
√ 肉桂捲 80元
沒有肉桂淋醬的手工肉桂捲，一樣可以吃到飽滿的肉桂香氣，口感是軟綿有嚼勁、不乾硬的。
√ 原味司康 60元
√ 風味司康 70元
可以吃到獨特胡椒香、奶香，跟有柑橘檸檬豐富水果香氣的風味司康。
■ 單點茶飲系列
√ 蜜香紅茶 150元
嚴選產自南投日月潭的蜜香紅茶。
沖泡出來的茶湯是呈現自然艷紅、明亮的，入口會喝到蠻明顯的蜜甜味，在嘴裡久久不散的茶香。
Ⅴ 消費資訊
√ 用餐日期：2024/11/27(三)
√ 付款方式：現金、LinePay
√ 無低消、不收服務費、不限時
Tierra Casa Restaurant 2024新菜單，來源：Tierra Casa Restaurant FB粉絲頁，2024/12/09
Tierra Casa Restaurant 2024新菜單，來源：Tierra Casa Restaurant FB粉絲頁，2024/12/09
Tierra Casa Restaurant 2024新菜單，來源：Tierra Casa Restaurant FB粉絲頁，2024/12/09
Tierra Casa Restaurant 2024新菜單，來源：Tierra Casa Restaurant FB粉絲頁，2024/12/09
Tierra Casa Restaurant 2024新菜單，來源：Tierra Casa Restaurant FB粉絲頁，2024/12/09
Tierra Casa Restaurant 2024新菜單，來源：Tierra Casa Restaurant FB粉絲頁，2024/12/09
√ 2024聖誕節限定套餐_聖誕烤雞大餐1880元，2024/12/20~22供應，需提早至少1天預訂。
√ 2024聖誕節限定折扣，全飲品8折，詳細內容可參考Tierra Casa Restaurant FB粉絲頁
Tierra Casa Restaurant 2024聖誕節優惠資訊，來源：Tierra Casa Restaurant FB粉絲頁，2024/12/09
Tierra Casa Restaurant
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設施：兒童座椅、兒童圍兜、洗手間
⏰ 營業時間
一~日 12：00~21：00 (週二、三公休)
📍 地址：台北市內湖區金龍路177號
📞 電話：02 2794 1193
■ 品牌資訊