台北內湖不限時餐廳_Tierra Casa Restaurant─內湖親子友善餐廳，沒有預約吃不到的爆汁嫩雞！聖誕節吃烤雞Ft.駐唱歌手表演，嚴選台灣在地食材，純手工製作溫度料理，堆疊充滿台灣元素的義式料理、法式料理、銅板價甜點肉桂捲、司康，不收服務費，順遊碧湖公園登山步道_附2024新菜單，台北內湖聖誕節餐廳、內湖捷運站美食餐廳、內湖不限時咖啡廳

目錄索引

1. 關於Tierra Casa Restaurant

2. 交通指引_Tierra Casa Restaurant

3. Tierra Casa Restaurant環境開箱

3.1 Tierra Casa Restaurant_接待區

3.2 Tierra Casa Restaurant_製餐區

3.3 Tierra Casa Restaurant_用餐空間

3.4 Tierra Casa Restaurant_親子閱讀空間

3.5 Tierra Casa Restaurant_自助區

4. Tierra Casa Restaurant餐點分享

4.1 主食套餐系列

√ 紅玉紅茶半雞_附麵包、小湯

4.2 麵飯前菜套餐系列

√ 海島綜合海鮮燉飯_附麵包、小湯

4.3 創意料理系列

√ 香料烤南瓜大蝦佐煙燻甜椒醬汁

4.4 歐式麵包系列

√ 肉桂捲

√ 原味司康

√ 風味司康

4.5 單點茶飲系列

√ 蜜香紅茶

5. 消費資訊

5.1 Tierra Casa Restaurant菜單

5.2 2024聖誕節優惠資訊

6. 台北內湖餐廳相關資訊

6.1 品牌資訊

Ⅰ 關於Tierra Casa Restaurant

「台北內湖不限時餐廳_內湖親子友善餐廳」

「台北內湖聖誕節餐廳_內湖捷運站美食餐廳」

「內湖不限時咖啡廳」

Tierra Casa Restaurant在哪裡

Tierra Casa Restaurant位於台北市內湖區金龍路177號，金龍隧道口、近內湖捷運站1號出口、碧湖公園登山步道、湖光市場，附近有公車站、捷運站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場。

Tierra Casa Restaurant環境_餐點特色

「節日聚餐餐廳新選擇_駐唱歌手表演」

「輕工業風格用餐空間_親子友善餐廳_附設親子閱讀區」

「嚴選台灣在地食材，充滿台灣元素的義式料理、法式料理」

交通_停車資訊

大眾運輸：公車_金龍隧道口，走路1分鐘；捷運_內湖捷運站1號出口，走路10分鐘。

機車：附近機車停車格_金龍路。

汽車：附近汽車停車格_金龍路、CITYLINK內湖店停車場，走路8分鐘。

Ⅱ 交通指引_Tierra Casa Restaurant

金龍隧道口、金龍路_內湖捷運站1號出口附近

11月底姊妹聚餐，預訂距離內湖捷運站1號出口不遠的高評價台北內湖不限時餐廳─Tierra Casa Restaurant。

位在金龍隧道口、金龍路上的Tierra Casa Restaurant，周邊有公車站、捷運站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場，好停車、適合安排各類型聚餐活動。

Ⅲ Tierra Casa Restaurant環境開箱

餐廳門口

聚餐當天搭乘捷運文湖線到內湖捷運站下車後，從1號出口走路10分鐘以內即抵達位於台北市內湖區金龍路177號的Tierra Casa Restaurant。

■ Tierra Casa Restaurant_接待區

付款方式

在Tierra Casa Restaurant用餐、外帶吐司、甜點、飲料，可使用現金、LinePay付款。

■ Tierra Casa Restaurant_製餐區

半開放式製餐區

從點餐區、可以看到半開放式製餐區環境維持得相當整潔，可以放心地享受料理好味。

專業烘焙師_每天製作吐司、歐式麵包

每日吐司

每天製作的吐司口味，可以打電話詢問 → 再前往購買。

每日甜點櫃

每天由專業烘焙師以台灣小麥粉、台灣第一家奶油夢工廠-19號無鹽發酵奶油等各種台灣在地元素製作的甜點，都會放在甜點櫃中展示、附上價格參考。

布朗尼

■ Tierra Casa Restaurant_用餐空間

用餐空間

在半開放式製餐區旁規畫自助區 → 用餐區，與後方的親子閱讀區。

2人桌、4人桌

輕工業風格空間，規劃2人桌、4人桌為主的用餐座位。

6人桌

2人以上用餐，建議提早1天預訂。

窗邊吧檯式長桌

一個人走進 Tierra Casa Restaurant吃飯，可以選擇此區用餐，自在地享用現做美味。

■ Tierra Casa Restaurant_親子閱讀空間

用餐空間後方的區域，規劃親子閱讀空間。

親子閱讀區

選購主題多樣化的兒童讀物，很適合帶著小朋友們一起走進Tierra Casa Restaurant用餐、享受餐後閱讀的共讀時光。

■ Tierra Casa Restaurant_自助區

自助區

兒童專用餐具、餐具、醬料、飲用水、紙巾，都可以在自助區取用。

兒童餐具

兒童圍兜

Ⅳ Tierra Casa Restaurant餐點分享

這餐點了：

√ 紅玉紅茶半雞_附麵包、小湯

√ 海島綜合海鮮燉飯_附麵包、小湯

√ 香料烤南瓜大蝦佐煙燻甜椒醬汁

√ 肉桂捲

√ 原味司康

√ 風味司康

√ 蜜香紅茶

■ 主食套餐系列

√ 紅玉紅茶半雞_附麵包、小湯 820元

需提早至少一天預訂！

以養殖過程中，從出生到斬殺全程無用藥、只吃紅玉紅茶飼料的白肉雞為主角，搭配自製烤雞青醬呈現的紅玉紅茶半雞。

大份量烤雞

吃快樂長大的烤雞，即使只有半隻雞，看起來也很有份量，一份大約可供2~4人分食。

戴上手扒雞手套開吃，先從大雞腿分解，分離後看到鎖在雞肉裡的滿滿肉汁，有夠吸引人！

雞肉口感是軟嫩有彈性、沒有乾柴感的，可以細嚐滿滿肉汁在嘴裡散開的肉鮮味、完全沒有雞腥味，列入回訪Tierra Casa Restaurant一定要吃的餐。

套餐_附湯

這碗不是南瓜濃湯，是蔬菜濃湯！

以紅蘿蔔、紅黃甜椒、洋蔥、番茄、西芹等台灣產綠色蔬菜為主元素，輕調味堆疊的醇厚濃湯，喝得到多種蔬果的自然甜，整體鹹度中等。

套餐_附麵包

這盤是兩份套餐的麵包量，會有吐司跟歐式麵包，搭配自製柚子蘋果醬。

歐式麵包、吐司直接吃是可以咀嚼到麵香的，搭配一點柚子蘋果醬增加香氣層次也好吃~

■ 麵飯前菜套餐系列

√ 海島綜合海鮮燉飯_附麵包、小湯 880元

海鮮控超愛這盤！

以台灣海鮮：澎湖透抽、宜蘭白鬚蝦、胭脂蝦、石佢(澎湖野生小章魚)為主角，搭配以雲林越光米製作的燉飯，每一口都可以吃到特選優質海鮮的自然海味。

臺灣花蓮產的花蓮26號燉飯米料理後的口感是軟Q、吃得到米心的，吸附了多種海鮮的自然海味，香氣層次豐富、不膩口。

■ 創意料理系列

√ 香料烤南瓜大蝦佐煙燻甜椒醬汁 420元

這南瓜很厲害！

台灣產南瓜，搭配胭脂蝦、甜蝦等海鮮呈現的香料烤南瓜大蝦，淋上自製的煙燻甜椒醬汁提香，可以吃到軟綿南瓜的自然香甜、鮮甜感再上一級的海鮮好滋味。

■ 歐式麵包系列

√ 肉桂捲 80元

沒有肉桂淋醬的手工肉桂捲，一樣可以吃到飽滿的肉桂香氣，口感是軟綿有嚼勁、不乾硬的。

√ 原味司康 60元

√ 風味司康 70元

可以吃到獨特胡椒香、奶香，跟有柑橘檸檬豐富水果香氣的風味司康。

■ 單點茶飲系列

√ 蜜香紅茶 150元

嚴選產自南投日月潭的蜜香紅茶。

沖泡出來的茶湯是呈現自然艷紅、明亮的，入口會喝到蠻明顯的蜜甜味，在嘴裡久久不散的茶香。

Ⅴ 消費資訊

√ 用餐日期：2024/11/27(三)

√ 付款方式：現金、LinePay

√ 無低消、不收服務費、不限時

■ Tierra Casa Restaurant菜單

Tierra Casa Restaurant 2024新菜單，來源：Tierra Casa Restaurant FB粉絲頁，2024/12/09

Tierra Casa Restaurant 2024新菜單，來源：Tierra Casa Restaurant FB粉絲頁，2024/12/09

Tierra Casa Restaurant 2024新菜單，來源：Tierra Casa Restaurant FB粉絲頁，2024/12/09

Tierra Casa Restaurant 2024新菜單，來源：Tierra Casa Restaurant FB粉絲頁，2024/12/09

Tierra Casa Restaurant 2024新菜單，來源：Tierra Casa Restaurant FB粉絲頁，2024/12/09

Tierra Casa Restaurant 2024新菜單，來源：Tierra Casa Restaurant FB粉絲頁，2024/12/09

■ 2024聖誕節優惠資訊

√ 2024聖誕節限定套餐_聖誕烤雞大餐1880元，2024/12/20~22供應，需提早至少1天預訂。

√ 2024聖誕節限定折扣，全飲品8折，詳細內容可參考 Tierra Casa Restaurant FB粉絲頁

Tierra Casa Restaurant 2024聖誕節優惠資訊，來源：Tierra Casa Restaurant FB粉絲頁，2024/12/09

Ⅵ 台北內湖餐廳相關資訊

Tierra Casa Restaurant

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設施：兒童座椅、兒童圍兜、洗手間

⏰ 營業時間

一~日 12：00~21：00 (週二、三公休)

📍 地址：台北市內湖區金龍路177號

📞 電話：02 2794 1193



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■ 品牌資訊

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