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台中市南屯區

吃到飽 海鮮 泰國蝦 冬季進補 more
2024-12-16 20:21:00 文字：利歐娜樂生活 Leona Fun Life
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台中吃到飽推薦潮港城太陽百匯鮪魚生魚片養生湯牛排釜山海鮮季page1.jpg

台中吃到飽推薦！
潮港城太陽百匯絕對是海鮮愛好者的天堂！
坐落於台中，
樓下就是魚市場，
每日新鮮漁獲直送，
讓您品嚐到最新鮮的海鮮料理。
不僅如此，
太陽百匯更提供多元化的中日台港異國美食，
超過百道的餐點任您挑選，
絕對能滿足您的味蕾。
接收更多有趣的生活資訊也可以東山路一畝石鍋新開幕，必吃爆炒石頭鍋、麻香燒酒鍋 ，鮮蔬食材喔~~

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台中吃到飽推薦 潮港城太陽百匯 位置

潮港城坐落於環中路四段的台中魚市場內，
地理位置優越，
鄰近南屯交流道及74快速道路，
無論從太平或其他地區開車前往都相當便捷。
園區內備有寬敞的室內外停車場，
停車無虞。
此外潮港城前方廣場可容納遊覽車，
是許多公司行號舉辦活動、餐敘、尾牙、春酒的首選。

台中人氣吃到飽推薦-潮港城太陽百匯：海鮮控的天堂！冬令進補、

台中吃到飽推薦 潮港城太陽百匯 價目表

目前潮港城太陽百匯的價格在$788-$968間，
1、65歲(含)以上樂齡，依各時段定價享8折優惠
2、7歲(含)以上至未滿13歲之兒童，依各時段定價享5折優惠
3、4歲(含)以上至未滿7歲之兒童酌收清潔費$350，免服務費
4、未滿4歲之幼童免費
*以上價位及身分優惠價，需依各餐別原訂價另加10%服務費*

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台中吃到飽推薦 潮港城太陽百匯 用餐攻略

潮港城太陽百匯釜山海鮮季持續進行中！
不僅有這麼氣派的拍照背板，
期間限定鐵板海鮮料理、各類韓式美食，
不吃就太對不起自己了！

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來吃到飽一定都想要吃得超值、回本，
或是一定要把喜歡的食物都吃一遍，
所以入口處這張地圖要認真看一下。
韓式辣椒蟹、部隊鍋、辣炒春雞、紫菜捲、辣蘿蔔等韓式料理種類很多，
在台中就能盡享韓式美味阿!!

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雖然有450個座位，
但因為潮港城太陽百匯真的很受歡迎，
建議一定要提前預約，
週五晚上或假日非常強烈建議要早點報到，
因為我跟家人周五晚上就是掐著剛好的時間來，
結果停車要停得比較遠啊!!

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台中吃到飽推薦 潮港城太陽百匯 冬令進補

天氣轉涼，太陽百匯特別推出「冬令進補」期間限定菜單，
嚴選新鮮食材，慢火熬煮出五款暖心暖胃的湯品，
絕對能讓您暖呼呼過冬！
還有主廚特製兩大特色風味泰國蝦，
通通讓大家吃到飽~
真的讓人太心動了!!

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【精燉藥膳排骨】

天氣一冷，
藥膳排骨湯的店家就開始大排長龍，
有時候會覺得吃完一份還意猶未盡，

主廚以精選何首烏、當歸、青耆、熟地等多味藥材慢火熬煮，
搭配鮮嫩多汁的豬枝骨，
湯頭濃郁香醇，
排骨燉得軟爛，
吃起排骨肉來可是一點也不費力。

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【人蔘雞湯】

將雞肉與人蔘、紅棗、枸杞、糯米一同燉煮，
讓雞肉的鮮美與中藥材的香氣完美融合。

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金黃透亮的湯頭香氣濃郁，
人蔘的獨特香氣入喉猶如絲絨般滑順，
這真的讓我忍不住要喝上兩碗。

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【薑母鴨湯】

冬天當然少不了薑母鴨阿!!
薑的辛辣與鴨肉的鮮美交融，
搭配米血、玉米、鴨肉丸子、角螺等豐富配料，
慢火燉煮出的湯頭，
微微的辛辣氣息，
一喝下去身體瞬間暖和了起來!!
而我的重點是鴨肉丸子，
吃薑母鴨我可以不吃鴨肉，
但一定要吃到鴨肉丸子，
鴨肉丸子自由，
可以爽爽吃的感覺真的太幸福了!!

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【麻辣鍋】

花椒的麻感與辣椒的溫辣交織在一起，
擁有麻辣鍋迷人的香氣，
開胃的辣度，
讓人欲罷不能。

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【剝皮辣椒雞湯】

看到剝皮辣椒雞湯真的讓我眼睛一亮，
我個人非常喜歡吃剝皮辣椒，
當然也很愛剝皮辣椒雞湯。

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一湯匙下去，
就可以撈到飽滿完整的剝皮辣椒，
真的讓人心花開阿~
雞湯溫潤的香氣中，
一絲帶著醬香的辣度竄出，
搭配老薑的辛香，
在五道湯品中算是味道比較簡單的，
但就是這微微的層次感，
讓我很著迷阿~

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【牛肉湯】

雖然說是常駐型餐點，
但我每次來一定都要喝上一碗，
這現沖的牛肉湯。
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鮮嫩的牛肉片以熬煮多時的蔬菜牛骨高湯現沖，
熱呼呼的濃郁湯頭，
喚醒牛肉本身的鮮甜。
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搭配著薑絲微微的辛香感，
喝起來清甜不膩。

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【泰國蝦】

期間限定的泰國蝦有兩種不同的風味，
金沙奶油泰國蝦和黑胡椒乾燒泰國蝦，
不分平假日、不分餐期，
全時段都有提供。

將鹹蛋黃與無鹽奶油一同翻炒，
製成香氣四溢的金沙醬，
裹在碩大的泰國蝦上，
鹹香滋味在口中爆開。

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選新鮮泰國蝦，
搭配現磨黑胡椒、白胡椒與海鹽，
以乾燒的方式烹製，
讓蝦殼微焦、香氣四溢，
蝦肉鮮嫩多汁。

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每一尾泰國蝦都很大隻，
肉質也很緊實，
兩種風味我都喜歡阿!!

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台中吃到飽推薦 潮港城太陽百匯 必吃推薦

【蟹蟹有你】

喜歡吃海鮮的朋友一定會衝蟹蟹有你這個螃蟹、鮮蝦專區。

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紅通通的螃蟹堆的跟小山一樣，
光是看著就覺得心情愉悅。
不過螃蟹剝起來比較費時，
所以建議可以先吃其他喜歡的餐點，
最後再來品嘗螃蟹的美味。

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鮮蝦也是大家喜歡的熱門餐點。

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日本料理區也是非常熱門的區域，
現切的生魚片、壽司、日式小菜、茶碗蒸和土瓶蒸都是大家的心頭好。

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【鮭魚生魚片】

大家都喜歡的鮭魚生魚片，
和精彩的現場切片秀也是一大亮點。
整尾鮭魚經過師傅精湛的刀工，
成為餐桌上一片片橘紅色的美味。

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現場還有多種不同的生魚片可以搭配，
讓大家隨心所欲的搭配。

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竹筴魚生魚片上佐著點點蔥花。

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新鮮鮭魚切片保有魚肉嫩滑與鮮美，
色澤鮮亮、口感細膩，
帶有自然的魚香和微甜。

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【海鱺生魚片】

海鱺生魚片的Q彈口感，
鮮甜的滋味在舌尖綻放，
是生魚片愛好者不能錯過的。

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除了基本的芥末與醬油，
還有五味醬、水果醋、和風醬可以搭配喔!

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【茶碗蒸和土瓶蒸】

小朋友很喜歡的茶碗蒸和土瓶蒸，
光是茶碗蒸，
Q比一個人就可以吃掉2-3碗了阿!

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【鮮魚專區】

每日從魚市場直送的新鮮時魚，
以蒸的方式鎖住魚肉的鮮甜，
每一口都吃得到海洋的鮮味。

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冬香海上鮮、鼓汁海上鮮、甘露海上鮮，
三種不同的風味，
讓大家品嘗到尚青的美味。

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【日式炸蝦】

這一攤在炸物專區非常的熱門，
大家都在翹首以盼熱騰騰日式炸大蝦出爐阿~

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鮮飽滿的大蝦每隻都有15公分的個頭，
裹上金黃酥脆的外衣，
看起來就非常的誘人。

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金黃酥脆的外皮包裹著鮮嫩多汁的蝦肉，
咬下去的那一瞬間，
外酥內嫩的口感在口中爆發，
佐上醬汁、蒜泥，
更是美味阿~

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【韓式炸雞】

韓式炸雞麵衣酥脆，
肉質鮮嫩多汁，
可以自行搭配韓式辣醬或是芝士醬。
芝士醬味道渾厚，
不敢吃辣的朋友可以試試看喔!

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【焦糖葡萄柚】

話說我是第一次吃到這樣的葡萄柚，
有種驚為天人的感覺。
可以先夾個幾片在盤子裡，
吃大餐中間可以來一片，
果香能清新味蕾，
後續享受美食更加分!

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【牛排】

牛排控一定會衝的!!
太陽百匯提供美國板腱牛排和香煎嫩豬排，
醬汁部分可以搭配黑胡椒醬、獵人醬汁蘑菇醬，
還可以搭配辣椒醬、蒜蓉醬、A1牛排醬和主廚特調，
軟嫩多汁的牛排，
真的搭什麼醬都好吃!

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【麻藥溏心蛋】

我叫Sean吃這一道，
他覺得很浪費胃的空間，
但這一道麻藥溏心蛋真的很厲害，
比普通的溏心蛋味道更有層次，
真的吃完會上癮捏~

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【冰糖紅棗銀耳湯】

讓同行友人大驚豔的甜湯，
料多又實在，
已經吃得很飽了，
還是忍不住多喝一碗。

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【生啤/紅酒暢飲】

生啤酒新鮮的口感和綿密的泡泡，
口感真的很棒。
搭配風味清爽的柏克金，
大口吃肉、吃海鮮都不會膩。
*喝酒不開車、開車不喝酒*

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不喜歡啤酒的氣泡感也沒關係!!
紅葡萄酒也是無限暢飲!!
*喝酒不開車、開車不喝酒*

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美酒美食，
加上選擇超豐富，
難怪這麼受大家的青睞阿!!

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太陽百匯的餐點種類之豐富，
簡直讓人眼花繚亂！
從精緻的中式料理到異國風味的佳餚，
應有盡有。
不僅是台中吃到飽的經典選擇，
更是海鮮控的天堂！
樓下就是魚市場，
當日新鮮直送的海鮮，
讓你品嚐到最鮮美的滋味。
除了經典的鮭魚生魚片、蒸時魚、炸蝦，
還有期間限定的釜山海鮮季，多款韓式風味料理等你來嚐鮮！

台中吃到飽推薦 潮港城太陽百匯 店家資訊

地址：台中市南屯區環中路四段2號（2樓）
訂位專線：04-23863322
ＦＢ：https://www.facebook.com/ckcfood/
ＩＧ：https://www.instagram.com/buffet_ckc/
官網：https://www.ckcgroup.com.tw/service-detail/ckc_food_buffet/
Google地標：太陽百匯（潮港城國際美食館）
https://maps.app.goo.gl/qhfT8eT2nyKZoTFM8
營業時間：
週一至週五11:30–13:40, 17:30–20:40
週六日11:15–13:15, 14:00–16:00, 17:30–20:40

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