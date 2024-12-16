



台中吃到飽推薦！

潮港城太陽百匯絕對是海鮮愛好者的天堂！

坐落於台中，

樓下就是魚市場，

每日新鮮漁獲直送，

讓您品嚐到最新鮮的海鮮料理。

不僅如此，

太陽百匯更提供多元化的中日台港異國美食，

超過百道的餐點任您挑選，

絕對能滿足您的味蕾。

接收更多有趣的生活資訊也可以 喔~~

台中吃到飽推薦 潮港城太陽百匯 位置

潮港城坐落於環中路四段的台中魚市場內，

地理位置優越，

鄰近南屯交流道及74快速道路，

無論從太平或其他地區開車前往都相當便捷。

園區內備有寬敞的室內外停車場，

停車無虞。

此外潮港城前方廣場可容納遊覽車，

是許多公司行號舉辦活動、餐敘、尾牙、春酒的首選。

台中吃到飽推薦 潮港城太陽百匯 價目表

目前潮港城太陽百匯的價格在$788-$968間，

1、65歲(含)以上樂齡，依各時段定價享8折優惠

2、7歲(含)以上至未滿13歲之兒童，依各時段定價享5折優惠

3、4歲(含)以上至未滿7歲之兒童酌收清潔費$350，免服務費

4、未滿4歲之幼童免費

*以上價位及身分優惠價，需依各餐別原訂價另加10%服務費*

台中吃到飽推薦 潮港城太陽百匯 用餐攻略

潮港城太陽百匯釜山海鮮季持續進行中！

不僅有這麼氣派的拍照背板，

期間限定鐵板海鮮料理、各類韓式美食，

不吃就太對不起自己了！

來吃到飽一定都想要吃得超值、回本，

或是一定要把喜歡的食物都吃一遍，

所以入口處這張地圖要認真看一下。

韓式辣椒蟹、部隊鍋、辣炒春雞、紫菜捲、辣蘿蔔等韓式料理種類很多，

在台中就能盡享韓式美味阿!!

雖然有450個座位，

但因為潮港城太陽百匯真的很受歡迎，

建議一定要提前預約，

週五晚上或假日非常強烈建議要早點報到，

因為我跟家人周五晚上就是掐著剛好的時間來，

結果停車要停得比較遠啊!!

台中吃到飽推薦 潮港城太陽百匯 冬令進補

天氣轉涼，太陽百匯特別推出「冬令進補」期間限定菜單，

嚴選新鮮食材，慢火熬煮出五款暖心暖胃的湯品，

絕對能讓您暖呼呼過冬！

還有主廚特製兩大特色風味泰國蝦，

通通讓大家吃到飽~

真的讓人太心動了!!

【精燉藥膳排骨】

天氣一冷，

藥膳排骨湯的店家就開始大排長龍，

有時候會覺得吃完一份還意猶未盡，



主廚以精選何首烏、當歸、青耆、熟地等多味藥材慢火熬煮，

搭配鮮嫩多汁的豬枝骨，

湯頭濃郁香醇，

排骨燉得軟爛，

吃起排骨肉來可是一點也不費力。

【人蔘雞湯】

將雞肉與人蔘、紅棗、枸杞、糯米一同燉煮，

讓雞肉的鮮美與中藥材的香氣完美融合。

金黃透亮的湯頭香氣濃郁，

人蔘的獨特香氣入喉猶如絲絨般滑順，

這真的讓我忍不住要喝上兩碗。

【薑母鴨湯】

冬天當然少不了薑母鴨阿!!

薑的辛辣與鴨肉的鮮美交融，

搭配米血、玉米、鴨肉丸子、角螺等豐富配料，

慢火燉煮出的湯頭，

微微的辛辣氣息，

一喝下去身體瞬間暖和了起來!!

而我的重點是鴨肉丸子，

吃薑母鴨我可以不吃鴨肉，

但一定要吃到鴨肉丸子，

鴨肉丸子自由，

可以爽爽吃的感覺真的太幸福了!!

【麻辣鍋】

花椒的麻感與辣椒的溫辣交織在一起，

擁有麻辣鍋迷人的香氣，

開胃的辣度，

讓人欲罷不能。

【剝皮辣椒雞湯】

看到剝皮辣椒雞湯真的讓我眼睛一亮，

我個人非常喜歡吃剝皮辣椒，

當然也很愛剝皮辣椒雞湯。

一湯匙下去，

就可以撈到飽滿完整的剝皮辣椒，

真的讓人心花開阿~

雞湯溫潤的香氣中，

一絲帶著醬香的辣度竄出，

搭配老薑的辛香，

在五道湯品中算是味道比較簡單的，

但就是這微微的層次感，

讓我很著迷阿~

【牛肉湯】

雖然說是常駐型餐點，

但我每次來一定都要喝上一碗，

這現沖的牛肉湯。



鮮嫩的牛肉片以熬煮多時的蔬菜牛骨高湯現沖，

熱呼呼的濃郁湯頭，

喚醒牛肉本身的鮮甜。



搭配著薑絲微微的辛香感，

喝起來清甜不膩。

【泰國蝦】

期間限定的泰國蝦有兩種不同的風味，

金沙奶油泰國蝦和黑胡椒乾燒泰國蝦，

不分平假日、不分餐期，

全時段都有提供。



將鹹蛋黃與無鹽奶油一同翻炒，

製成香氣四溢的金沙醬，

裹在碩大的泰國蝦上，

鹹香滋味在口中爆開。

選新鮮泰國蝦，

搭配現磨黑胡椒、白胡椒與海鹽，

以乾燒的方式烹製，

讓蝦殼微焦、香氣四溢，

蝦肉鮮嫩多汁。

每一尾泰國蝦都很大隻，

肉質也很緊實，

兩種風味我都喜歡阿!!

台中吃到飽推薦 潮港城太陽百匯 必吃推薦

【蟹蟹有你】

喜歡吃海鮮的朋友一定會衝蟹蟹有你這個螃蟹、鮮蝦專區。

紅通通的螃蟹堆的跟小山一樣，

光是看著就覺得心情愉悅。

不過螃蟹剝起來比較費時，

所以建議可以先吃其他喜歡的餐點，

最後再來品嘗螃蟹的美味。

鮮蝦也是大家喜歡的熱門餐點。

日本料理區也是非常熱門的區域，

現切的生魚片、壽司、日式小菜、茶碗蒸和土瓶蒸都是大家的心頭好。

【鮭魚生魚片】

大家都喜歡的鮭魚生魚片，

和精彩的現場切片秀也是一大亮點。

整尾鮭魚經過師傅精湛的刀工，

成為餐桌上一片片橘紅色的美味。

現場還有多種不同的生魚片可以搭配，

讓大家隨心所欲的搭配。

竹筴魚生魚片上佐著點點蔥花。

新鮮鮭魚切片保有魚肉嫩滑與鮮美，

色澤鮮亮、口感細膩，

帶有自然的魚香和微甜。

【海鱺生魚片】

海鱺生魚片的Q彈口感，

鮮甜的滋味在舌尖綻放，

是生魚片愛好者不能錯過的。

除了基本的芥末與醬油，

還有五味醬、水果醋、和風醬可以搭配喔!

【茶碗蒸和土瓶蒸】

小朋友很喜歡的茶碗蒸和土瓶蒸，

光是茶碗蒸，

Q比一個人就可以吃掉2-3碗了阿!

【鮮魚專區】

每日從魚市場直送的新鮮時魚，

以蒸的方式鎖住魚肉的鮮甜，

每一口都吃得到海洋的鮮味。

冬香海上鮮、鼓汁海上鮮、甘露海上鮮，

三種不同的風味，

讓大家品嘗到尚青的美味。

【日式炸蝦】

這一攤在炸物專區非常的熱門，

大家都在翹首以盼熱騰騰日式炸大蝦出爐阿~

鮮飽滿的大蝦每隻都有15公分的個頭，

裹上金黃酥脆的外衣，

看起來就非常的誘人。

金黃酥脆的外皮包裹著鮮嫩多汁的蝦肉，

咬下去的那一瞬間，

外酥內嫩的口感在口中爆發，

佐上醬汁、蒜泥，

更是美味阿~

【韓式炸雞】

韓式炸雞麵衣酥脆，

肉質鮮嫩多汁，

可以自行搭配韓式辣醬或是芝士醬。

芝士醬味道渾厚，

不敢吃辣的朋友可以試試看喔!

【焦糖葡萄柚】

話說我是第一次吃到這樣的葡萄柚，

有種驚為天人的感覺。

可以先夾個幾片在盤子裡，

吃大餐中間可以來一片，

果香能清新味蕾，

後續享受美食更加分!

【牛排】

牛排控一定會衝的!!

太陽百匯提供美國板腱牛排和香煎嫩豬排，

醬汁部分可以搭配黑胡椒醬、獵人醬汁蘑菇醬，

還可以搭配辣椒醬、蒜蓉醬、A1牛排醬和主廚特調，

軟嫩多汁的牛排，

真的搭什麼醬都好吃!

【麻藥溏心蛋】

我叫Sean吃這一道，

他覺得很浪費胃的空間，

但這一道麻藥溏心蛋真的很厲害，

比普通的溏心蛋味道更有層次，

真的吃完會上癮捏~

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【冰糖紅棗銀耳湯】

讓同行友人大驚豔的甜湯，

料多又實在，

已經吃得很飽了，

還是忍不住多喝一碗。

【生啤/紅酒暢飲】

生啤酒新鮮的口感和綿密的泡泡，

口感真的很棒。

搭配風味清爽的柏克金，

大口吃肉、吃海鮮都不會膩。

*喝酒不開車、開車不喝酒*

不喜歡啤酒的氣泡感也沒關係!!

紅葡萄酒也是無限暢飲!!

*喝酒不開車、開車不喝酒*

美酒美食，

加上選擇超豐富，

難怪這麼受大家的青睞阿!!

太陽百匯的餐點種類之豐富，

簡直讓人眼花繚亂！

從精緻的中式料理到異國風味的佳餚，

應有盡有。

不僅是台中吃到飽的經典選擇，

更是海鮮控的天堂！

樓下就是魚市場，

當日新鮮直送的海鮮，

讓你品嚐到最鮮美的滋味。

除了經典的鮭魚生魚片、蒸時魚、炸蝦，

還有期間限定的釜山海鮮季，多款韓式風味料理等你來嚐鮮！

台中吃到飽推薦 潮港城太陽百匯 店家資訊

地址：台中市南屯區環中路四段2號（2樓）

訂位專線：04-23863322

ＦＢ：https://www.facebook.com/ckcfood/

ＩＧ：https://www.instagram.com/buffet_ckc/

官網：https://www.ckcgroup.com.tw/service-detail/ckc_food_buffet/

Google地標：太陽百匯（潮港城國際美食館）

https://maps.app.goo.gl/qhfT8eT2nyKZoTFM8

營業時間：

週一至週五11:30–13:40, 17:30–20:40

週六日11:15–13:15, 14:00–16:00, 17:30–20:40



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**都看到最底端了，認真閱讀的孩子真真的值得獎勵!!祈願大家事事平安、貴人運滿滿*