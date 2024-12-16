會知道山海豆花這個品牌

是我看了鈴木的YouTube頻道

他有一集就是記錄

「在日本開山海豆花的Yoshi桑」

山海豆花

發掘山與海之中的美好



讓純粹食材成為豆花的配角

期待顧客享用後



能感受到山海的溫暖



同時用甜品傳遞幸福的微笑

點我看短片介紹

目前台灣也有好幾家

山海豆花專賣店

山海豆花跟一般

我們傳統的古早味豆花

有極大的不同

有許多滿大膽的

點子跟創意在裡面

我覺得十分值得大家來品嚐

這次來到寧夏夜市旁的山海豆花寧夏店

裝潢為純樸的白色系

讓人感覺很溫馨感～

牆上的攝影作品正是老闆的興趣

也為整家店帶來更多的藝術氣息

我特別喜歡雕刻的桌椅

也具有很大的特色呢

這次我們一共品嚐四種

不同口味的絹豆花

招牌絹豆花

台灣芝麻糊絹豆花

日本海藻火龍果醬絹豆花

日本東京辣味綠島花生酥絹豆花

建議從最清爽的口味開始吃

山海豆花從食材開始都非常的嚴選

因為都希望每個人吃到的每一口豆花與配料

都是最純粹最天然的

招牌絹豆花

嚴選綠島獨特的花生酥＋包心紅豆粉圓

花生酥淡雅香氣不燥

清甜糖香不膩

有著酥香的土地味 包心紅豆粉圓吃起來Ｑ彈不會過甜 想品嚐最純粹的豆香與口感 建議你可以先從這基本款入門 不管是哪個年齡層都很適合享用

日本海藻火龍果醬絹豆花

選用日本海藻糖

甜而不膩、口感豐富 平常就喜歡吃火龍果的我 看到有這一款、 入馬點起來～～ 如果想吃一款很清爽 真的可以選擇這個 吃起來就是非常無負擔的感覺～

台灣芝麻糊絹豆花

細膩的芝麻糊結合絹滑豆花

芝麻香濃郁

豆花軟綿

這是豆花與芝麻的完美組合

對於一個芝麻控

我想他是必須品嚐一回的

日本東京辣味綠島花生酥絹豆花

帶有濃郁香辣風味的日式豆花

搭配綠島特產花生酥

綜合了辛香與酥脆

口感層次豐富

"日本東京辣味綠島花生酥絹豆花"

這一款是我最有記憶的

因為Yoshi桑的創意

讓我覺得豆花

不單單只是「甜品」的角色

他同時也能征服想吃鹹的味蕾

店家資訊

山海豆花｜寧夏店｜

MATA Tofu Pudding

台北市大同區民生西路269號

週一到週三11：00-21：00

週四到週五11：00-00：00

週六到週日10：00-00：00

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