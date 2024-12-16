會知道山海豆花這個品牌
是我看了鈴木的YouTube頻道
他有一集就是記錄
「在日本開山海豆花的Yoshi桑」
山海豆花
讓純粹食材成為豆花的配角
能感受到山海的溫暖
同時用甜品傳遞幸福的微笑
目前台灣也有好幾家
山海豆花專賣店
山海豆花跟一般
我們傳統的古早味豆花
有極大的不同
有許多滿大膽的
點子跟創意在裡面
我覺得十分值得大家來品嚐
這次來到寧夏夜市旁的山海豆花寧夏店
裝潢為純樸的白色系
讓人感覺很溫馨感～
牆上的攝影作品正是老闆的興趣
也為整家店帶來更多的藝術氣息
我特別喜歡雕刻的桌椅
也具有很大的特色呢
這次我們一共品嚐四種
不同口味的絹豆花
招牌絹豆花
台灣芝麻糊絹豆花
日本海藻火龍果醬絹豆花
日本東京辣味綠島花生酥絹豆花
建議從最清爽的口味開始吃
山海豆花從食材開始都非常的嚴選
因為都希望每個人吃到的每一口豆花與配料
都是最純粹最天然的
招牌絹豆花
嚴選綠島獨特的花生酥＋包心紅豆粉圓
花生酥淡雅香氣不燥
清甜糖香不膩
日本海藻火龍果醬絹豆花
選用日本海藻糖
台灣芝麻糊絹豆花
細膩的芝麻糊結合絹滑豆花
芝麻香濃郁
豆花軟綿
這是豆花與芝麻的完美組合
對於一個芝麻控
我想他是必須品嚐一回的
日本東京辣味綠島花生酥絹豆花
帶有濃郁香辣風味的日式豆花
搭配綠島特產花生酥
綜合了辛香與酥脆
口感層次豐富
"日本東京辣味綠島花生酥絹豆花"
這一款是我最有記憶的
因為Yoshi桑的創意
讓我覺得豆花
不單單只是「甜品」的角色
他同時也能征服想吃鹹的味蕾
店家資訊
山海豆花｜寧夏店｜
MATA Tofu Pudding
台北市大同區民生西路269號
週一到週三11：00-21：00
週四到週五11：00-00：00
週六到週日10：00-00：00