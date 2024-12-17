真的是吃過鐵定會愛上，甜點控不能錯過的甜點！

奶油製造所

地址：台中市西屯區至善路77號16樓之2

時間：週一至週日 AM09:00-PM09:00

電話：0917-316-194

奶油製造所採用預約下單後製作，使用法國認證的頂級天然發酵奶油，日本優質麵粉，而且不添加防腐劑，家人能安心吃的高規格製作，到手絕對新鮮好吃！

工程師蛋黃酥（6入） NT $480

層層堆疊金黃的外皮，再到綿密細緻的紅豆泥，包裹新鮮圓潤的紅土鹹鴨蛋，入口有外皮的酥脆到內餡綿軟的甜鹹滋味，吃上一口令人回味無窮。

綠豆椪皮兒（6入） NT $390

薄脆感十足的外皮，有種輕盈入口即化的口感，細膩順滑的綠豆泥，充滿香氣帶著淡淡的豆香味，每一口都讓人意猶未盡。

芋頭麻吉酥（6入） NT $390

嚴選台灣優質芋頭，質地柔滑細密，內餡帶著顆粒感，內含Q彈嫩白的麻吉，一口咬下，有著濃郁的芋頭香且有層次感，好哇塞！真讓人戀戀不忘！

奶油製造所的三種甜點，使用天然食材，優質配料，不加防腐劑，味道甜而不膩，更將日常的疲憊與煩憂融化，讓生活瞬間充滿甜蜜的小確幸。

即日起，7-11小七店到店免運費，讓甜蜜更快速！

奶油製造所

地址：台中市西屯區至善路77號16樓之2

時間：週一至週日 AM09:00-PM09:00

電話：0917-316-194

FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=100091294727235

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