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> 美食 > 台中市西屯區【送禮推薦】台中陳耀訓！台中必吃甜點，伴手禮推薦！奶油製造所，現點現做無防腐劑，冠軍蛋黃酥，銷魂芋頭酥，傳統綠豆栟，每款都經典！…

台中市西屯區【送禮推薦】台中陳耀訓！台中必吃甜點，伴手禮推薦！奶油製造所，現點現做無防腐劑，冠軍蛋黃酥，銷魂芋頭酥，傳統綠豆栟，每款都經典！【宅配美食】

奶油製造所 芋頭酥 蛋黃酥 綠豆柑 more
2024-12-17 00:52:00 文字：～17七公主的小天地～
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～17七公主的小天地～

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真的是吃過鐵定會愛上，甜點控不能錯過的甜點！

奶油製造所

地址：台中市西屯區至善路77號16樓之2

時間：週一至週日 AM09:00-PM09:00

電話：0917-316-194

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奶油製造所採用預約下單後製作，使用法國認證的頂級天然發酵奶油，日本優質麵粉，而且不添加防腐劑，家人能安心吃的高規格製作，到手絕對新鮮好吃！

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工程師蛋黃酥（6入） NT $480

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層層堆疊金黃的外皮，再到綿密細緻的紅豆泥，包裹新鮮圓潤的紅土鹹鴨蛋，入口有外皮的酥脆到內餡綿軟的甜鹹滋味吃上一口令人回味無窮。

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綠豆椪皮兒（6入） NT $390

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薄脆感十足的外皮，有種輕盈入口即化的口感，細膩順滑的綠豆泥，充滿香氣帶著淡淡的豆香味，每一口都讓人意猶未盡。

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芋頭麻吉酥（6入） NT $390

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嚴選台灣優質芋頭，質地柔滑細密，內餡帶著顆粒感，內含Q彈嫩白的麻吉，一口咬下，有著濃郁的芋頭香且有層次感，好哇塞！真讓人戀戀不忘！

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奶油製造所的三種甜點，使用天然食材，優質配料，不加防腐劑，味道甜而不膩，更將日常的疲憊與煩憂融化，讓生活瞬間充滿甜蜜的小確幸。

即日起，7-11小七店到店免運費，讓甜蜜更快速！

 

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奶油製造所

地址：台中市西屯區至善路77號16樓之2

時間：週一至週日 AM09:00-PM09:00

電話：0917-316-194

FBhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100091294727235

IGhttps://www.instagram.com/pe22handmade/reels/

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phone0917-316194
place台中市西屯區至善路77號16樓2室
4.70 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
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