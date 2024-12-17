如果你正在尋找一個兼具放鬆與玩樂的渡假勝地，「南方莊園渡假飯店」是你的理想選擇！作為桃園中壢唯一的溫泉飯店，這裡不僅提供舒適的客房內泡湯體驗，還擁有高檔溫泉SPA服務，讓您徹底放鬆身心。飯店內更設有縮小版遊樂園與多樣化水上設施，讓大人小孩都能玩得盡興。無論是全家旅遊還是情侶放鬆，南方莊園都是桃園旅遊的完美住宿地點。趕快跟著旅咖的腳步，一起探索南方莊園的精彩吧！

南方莊園渡假飯店｜交通資訊

來桃園一定要試試的溫泉飯店，非「南方莊園渡假飯店」莫屬！這間飯店就位在桃園市中壢區樹籽路8號，地點超好找，只要在 Google Map 搜尋「南方莊園渡假飯店」就能輕鬆導航到達。

平日住宿優惠$5,999，享房型升等家庭房 或 雙人下午茶

活動日期：2024/12/16-2025/1/15

入住日期：2024/12/16-2025/12/31

訂房：南方莊園渡假飯店

南方莊園渡假飯店｜停車資訊

開車來「南方莊園渡假飯店」完全不用擔心停車問題！飯店對面有一大片停車空間，車位超多，停車超方便。

南方莊園渡假飯店｜環境介紹

一走進「南方莊園渡假飯店」，超吸睛的獅身人面像就會出現在眼前，好像在熱情歡迎每位旅客！很多小朋友都超愛跟它拍照，感覺超有趣～記得打卡留念喔！

飯店大廳超好拍照，抬頭一看就有超美的裝置藝術！這裡還有超多設施可以玩，真的很建議提早來入住，先把設施玩透透，再回房間放鬆泡湯，這樣才能玩得過癮又盡興～別錯過任何精彩喔！

另外，飯店裡還有伴手禮店可以逛逛！

館內還有超多有趣的活動可以參加！大廳會有詳細的活動時間表，建議先看一下安排，挑選自己感興趣的活動，準時參加，才不會錯過精彩內容喔！

南方莊園渡假飯店｜家庭客房

南方莊園是由國內知名設計師打造的，整體風格充滿南歐的自然與輕鬆感，還帶有濃厚的文化氣息，真的超有度假氛圍！飯店規劃了111間溫泉湯屋客房，無論是想放鬆泡湯還是享受舒適的住宿環境，這裡都非常適合，是個讓人待著就不想走的地方～

這次旅咖住的是家庭客房，空間真的超寬敞，有15坪大，房間裡還有兩張中床，床鋪又大又舒服，睡起來超級放鬆～不管是帶小孩一起住，還是朋友同行，都有足夠的空間可以放行李、休息，真的很適合全家出遊或多人入住！

最棒的是，房間裡還有自己的泡湯池！如果覺得去飯店的裸湯區不太自在，那就在房間裡好好享受私密的泡湯時光吧～這裡的溫泉是碳酸氫鈉泉，也就是大家熟知的「美人湯」，泡完皮膚滑溜滑溜，真的超舒服，完全是身心靈的放鬆時刻！

房間裡還準備了超貼心的飲品和小點心！有四瓶飲料可以選擇，還有迎賓餅乾，肚子餓的時候拿來墊墊肚子剛剛好～另外還有茶包和咖啡可以隨時沖泡，無論是早晨提神還是晚上放鬆，都超方便！

浴室的設計真的很貼心，採用了乾濕分離，洗澡和上廁所完全不會互相影響，使用起來超方便！而且馬桶還是TOTO的免治馬桶，感覺特別高級又舒適，讓人忍不住多坐一會兒～洗浴用品也準備得很齊全，像是沐浴乳、潤髮乳和洗髮乳通通都有，不用自己帶，直接入住就能安心享受。

房間提供的備品真的很齊全，什麼都幫你準備好了！不過，旅咖習慣自己帶備品出門，這樣更環保，也順便愛地球～

最貼心的是，還特別準備了小朋友專用的牙刷和牙膏！帶孩子一起入住完全不用擔心小朋友的用品，飯店都幫你想好了，真的超暖心～小朋友看到還會很開心。

另外，飯店還有提供館內專用的衣服，可以直接穿著去泡湯，超方便！不用自己準備，也不用擔心衣服弄濕或不方便行動，穿著輕鬆自在。

房間裡還貼心準備了私人保險箱，貴重物品可以安心放進去，讓你住得更放心！另外，還有舒適的室內拖鞋可以穿，細節做得很周到。最驚喜的是，居然還提供了一台Dyson吹風機，吹頭髮不僅快速又舒服，瞬間感覺高級感加倍！

房間裡還有一面超大的連身鏡，出門前可以照一下全身，確認穿搭是不是完美！

南方莊園渡假飯店｜飯店設施

5公頃綠地

飯店還有超大的5公頃草皮，超適合全家來這裡跑跑跳跳、盡情放電！你可以帶著風箏來放，感受微風和陽光，也可以帶小朋友的玩具來這裡玩，像是球類或飛盤，保證孩子玩得不亦樂乎～草地的空間超大，不管是大人放鬆還是小朋友奔跑，都非常適合。

B1溫泉水療中心

想去享受SPA的話，記得先到B1的南方聯誼會換衣服喔！到時候別忘了帶著房卡或證件，這樣才能換取更衣室的鑰匙。

室內的溫水游泳池超大，游起來完全不擁擠！最棒的是不用擔心水會冷，因為是溫水設計，整個游起來又暖又舒服，特別適合放鬆身心～不管是大人還是小朋友都可以玩得很開心。

這裡還有專門給小朋友玩的釣魚遊戲，超可愛又有趣！小朋友玩得超投入，不僅能練手眼協調，還能玩得超開心，家長在旁邊看著也覺得超療癒～超適合帶孩子來體驗！

南方莊園有全國最大的室內溫水水療池，真的超壯觀！裡面還提供多達20種不同的水療設施可以體驗，每一種都超舒壓，讓人泡得不想起來。不管是放鬆肌肉還是純粹享受，都超值得一試。

這裡還有像百戰百勝那種水上氣墊船可以玩，超好玩！小朋友玩得超開心，一玩就是停不下來～最棒的是，讓孩子在這裡盡情消耗體力，爸媽也可以輕鬆一點，真的很推薦帶小朋友來玩！

這裡還特別為小小孩準備了專屬的兒童戲水池！水深只有60公分，安全又放心，小朋友玩起來超開心～戲水池裡還有5種可愛又有趣的兒童戲水設施，讓孩子玩到不想上岸，真的超適合親子同樂！

另外，戶外還有泡湯池可以享受！超貼心的是，提供了兩種不同的水溫，想泡熱一點還是溫一點都可以自由選擇～一邊泡湯一邊感受戶外的空氣，真的超放鬆，絕對不能錯過！

1F休閒中心

1樓的休閒中心設施超豐富，有專門給小朋友玩的兒童遊戲室，大人們可以放心讓孩子玩得開心～還有健身房，想運動的隨時都能去揮灑汗水！另外，還有休閒娛樂室可以打發時間，不管是全家一起玩還是自己放鬆都超適合，真的什麼都有！

1F Dino親子館

除了兒童戲水池，最能讓小朋友嗨翻天的就是這個超熱門的Dino親子館啦！館內超豐富，小朋友最愛的情境車道場，還特別設計了草坪涵洞，讓孩子們開車過山洞，玩得超開心～

還有適合幼稚園和國小低年級的小朋友的複合式遊戲球池以及溜滑梯。

更提供人工草坪讓他們盡情放電！

另外還有手腳並用的Dino攀岩場，遊戲種類超多元，讓小朋友玩到捨不得離開，家長看了也超放心。

拓印DIY

我們還參加了一個拓印DIY，本來以為看起來很簡單，結果一動手才發現其實沒那麼容易！過程還是挺有趣的，動手做的感覺讓人特別有成就感，小朋友也玩得超投入～雖然不簡單，但完成作品後真的超有滿足感！這是季節性活動，每年會做更換喔。

探索古文明旅程

在這裡還可以展開一場超有趣的古文明探索旅程！不僅能體驗闖關遊戲，還可以穿上超帥的考古學者裝備，搭配探險帽，瞬間變身小小探險家～邊玩邊學習古文明的知識，過程充滿挑戰又充滿樂趣，小朋友玩得超投入，大人也可以一起參與，親子同樂超加分！

探索之旅設有五個超有趣的關卡等著你來挑戰！有挖考古、拼拼圖、尋找圖樣、拆鎖解謎，還有射箭挑戰，每一關都超好玩！不僅能動腦還能動手，過程充滿驚喜和成就感，絕對讓小朋友玩得不亦樂乎，大人也能一起享受闖關的樂趣！

小朋友闖關完成後，只要收集到五張貼紙，就可以去扭蛋啦！每次轉到的驚喜都不一樣，小朋友看到扭蛋機都興奮得不得了，超有成就感又超開心～這是季節性活動，每年會做更換喔。

南方莊園賓果遊戲

除了白天可以玩到瘋，南方莊園晚上也超熱鬧！每晚8點半準時登場的賓果遊戲，真的嗨翻全場！第一名的獎品居然是4碗泡麵，平常看起來超平凡的東西，在這裡卻變得超稀有，大家都搶著想拿到，氣氛熱鬧到爆！

這場遊戲不只是為了獎品，最有趣的是參與的過程，大家一起笑、一起喊，真的超開心～飯店真的很會營造氣氛，讓每個人都玩得超盡興，留下滿滿的回憶！

南方莊園渡假飯店｜晚餐

在南方莊園渡假飯店用餐有兩種選擇，可以吃自助餐或桌菜，選擇超彈性！這次我們想體驗不一樣的，所以選擇在南方餐廳享用桌菜。這次的桌菜一共有10道菜，每一道都精緻又美味，吃得超滿足！用餐過程既豐富又有氛圍，真的很推薦～

南方珍寶開味盤(五香醬牛腱\紹興醉雞\寒天雲川耳)

五香醬牛腱口感紮實有彈性，滷汁入味，五香香氣濃郁又不搶味，咀嚼時越吃越香，讓人一片接一片停不下來！

紹興醉雞肉質滑嫩，帶著濃郁的紹興酒香，入口微甜又帶點酒香的醇厚，清爽又回味無窮！

涼拌黑木耳口感脆爽Q彈，帶著微酸微甜的調味，清爽開胃，越吃越涮嘴！

紅藜麥果律鮮蝦球

紅藜麥果律鮮蝦球口感鮮嫩Q彈，搭配紅毛丹的清甜多汁和紅藜麥的微微咬感，酸甜爽口，層次豐富！

金沙豆腐&洛神酸甜咕咾肉

金沙豆腐外酥內嫩，鹹香濃郁，咬下去帶著濃厚的鹹蛋黃香氣，滑口又入味，這道很下飯！

洛神酸甜咕咾肉外酥內嫩，搭配洛神的酸甜清香，口感爽脆多汁，甜而不膩，超開胃！

砂鍋獅子頭&上海菜飯

砂鍋獅子頭超大顆，口感軟嫩多汁，肉香濃郁，搭配濃郁湯汁，入口即化，溫潤又滿足！

上海菜飯份量超足，米飯軟Q又帶著菜的清香，鹹香剛剛好，每一口都超有家常味，超滿足！

蒜炒花椰菜

蒜炒花椰菜脆脆的，帶著濃濃蒜香，清爽又入味，超好吃！

成都水煮牛

成都水煮牛肉口感滑嫩鮮香，看起來就超辣，喜歡吃辣的絕對不能錯過，是真的越吃越辣，但也越吃越過癮！

鳳梨米豆蒸鱸魚菲力

鳳梨米豆蒸鱸魚菲力，鱸魚肉質細嫩，搭配鳳梨的微酸清甜，口感清爽又多層次，鮮美可口！

砂鍋津白雞

砂鍋津白雞湯頭鮮甜濃郁，雞肉軟嫩入味，每一口都超滿足！

南方手作美雙點(手工蘿蔔糕/上海蔥油餅)

手工蘿蔔糕外酥內軟，蘿蔔香氣十足，上海蔥油餅層次分明，外脆內香，咬起來超滿足！這頓桌菜真的超豐盛，分量又多，吃到最後大家都飽到撐了！

寶島時令鮮果盤

最後還有好吃又新鮮的水果壓軸，甜美清爽，為這頓豐盛的大餐畫下完美的句點！

南方莊園渡假飯店｜早餐

用餐環境

隔天早餐要先到一樓，再搭另一台電梯上去。用餐環境整體還不錯，空間蠻寬敞的，但桌子和桌子之間稍微靠得有點近。不過整體來說還是可以接受，吃得挺舒服的～

菜色

小朋友最愛的麥片種類超多，愷愷一來就眼睛發亮，立馬選了巧克力麥片開心開吃。

早餐怎麼能少了白粥和配菜呢！熱騰騰的白粥，加上各種配菜，隨便搭都超對味。

也有西式麵包可以選擇，搭配手工自製果醬超美味！

點心也超多可以選擇，記得吃完一定要來吃點心喔。

飯後水果有火龍果、香蕉、西瓜、芭樂以及橘子可以選擇。

沙拉區的選擇真的超豐富！有各種新鮮蔬菜，想怎麼搭配都可以，吃起來清爽又健康！

早餐還有現煮的南風鮮肉餛飩湯和古早味客家鴨肉麵可以選，真的超誘人！餛飩湯湯頭清爽，餛飩皮薄餡多；客家鴨肉麵帶著濃濃的古早味，每一口都很有家鄉的感覺。醬料還可以自己搭配，想吃什麼味道隨心調。

熱食的選擇也超多，，想吃什麼都能找到！不管是喜歡中式還是西式，都能滿足你的胃口。早餐真的超豐盛，保證讓你吃得超飽！

早餐常吃的荷包蛋、蛋餅、蘿蔔糕等，通通都有。

飲料吧的選擇真的是超多！你可以享受到現煮的咖啡，還有各種現泡茶，像是綠茶、紅茶等，口感都很棒！如果想來點清爽的，柳橙汁也是不錯的選擇。

這樣的早餐是不是超豐盛！從熱食、白粥配菜、現煮湯品到新鮮沙拉，還有小朋友愛的麥片和甜點，選擇真的多到讓人眼花撩亂～每一道都想試，吃到最後真的完全飽到撐。

南方莊園渡假飯店｜入住心得

入住南方莊園渡假飯店真的超放鬆！從舒適的房間到豐富的設施，小朋友玩得開心，大人也能好好放鬆。餐點超豐盛，早餐和桌菜都讓人吃得超滿足。晚上還有熱鬧的賓果遊戲，遊客笑聲不斷，回憶滿滿。這裡真的是親子同遊的絕佳選擇，期待下次再來！

南方莊園渡假飯店｜相關優惠活動

平日住宿優惠$5,999，享房型升等家庭房 或 雙人下午茶

活動日期：2024/12/16-2025/1/15

入住日期：2024/12/16-2025/12/31

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