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台北市士林區台北美食 | 士林串燒 士林火鍋 士林夜市必吃美食推薦。劍潭捷運站＆士林捷運站。士林串燒火鍋。士林夜市火鍋

台北美食 | 士林串燒 士林火鍋 士林夜市必吃美食推薦。劍潭
2024-12-17 10:35:00 文字：rachelxnina
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rachelxnina

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我又來了！念念不忘的美味「士林串燒」冬天推出暖呼呼火鍋啦～

在士林夜市平價、美味、有位置坐的美食，我首推「士林串燒」

食材新鮮好吃、選擇多元、服務人員都很親切

夏天有冷氣、冬天有火鍋，用餐環境乾淨、有廁所

來看看詳細美食開箱心得～～～

 

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想吃什麼自己夾！食物種類超級多

可以碳烤或當作火鍋料歐

火鍋超大鍋的，裡面本身就有不少料

日式海鮮鍋、漢方麻辣鍋、藥膳食補鍋

蔬菜、肉片、豆腐、丸子、鑫鑫腸....

還可以用99元加價兩隻龍蝦

冷冷的冬天來一碗熱熱的湯好滿足

 

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「士林串燒」的價位我覺得很平價誒

可以不看價格想吃什麼就拿的那種

而且選擇超多，一串一串的非常好入口

 

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酒水的部分選擇也很多，冰櫃中想喝什麼自己拿

 

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也有推出各式調酒唷，一杯量蠻大的

下面照片的就是調酒唷～

左邊是荔枝沙瓦、右邊是蔓越莓荔枝調酒

 

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下圖左一是威士忌可樂、左二是野格炸彈

好大杯的調酒CP值很高

 

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現做的飲料更大杯，一杯40元，選擇超多！

這裡還有生啤酒唷～～～

 

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超超推薦「士林串燒」的各種肉串

很大一顆的肉串，有時候一口還塞不下

豬五花蔥肉串、豬五花番茄串、、豬五花金針菇串，每一種都好吃

 

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我個人也好愛下面這個培根麻糬串

喜歡麻糬的千萬不要錯過

 

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雞腿肉串、雞腿捲，吃起來也都好嫩

下圖這個是雞腿捲，烤得恰到好處

 

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還有還有，這道火侯拿捏的功力超好的豬五花三層肉

而且，這麽大一份才120元！！！

豬肉烤得外酥內嫩，又沒豬臭味，超好吃～

這盤一上我們幾乎秒殺，然後下一輪直接夾了兩塊！

 

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別以為只有肉類「士林串燒」也有許多蔬菜

拿了秋葵、四季豆、茄子、糯米椒、青椒、玉米、杏包菇、香菇....

每一樣都很新鮮香甜，都推推

一口肉一口蔬菜，口味中和不容易膩

 

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再來是我最愛的烤魷魚

一樣是吃了兩輪的好滋味

大隻的魷魚Ｑ彈新鮮、魷魚腳也好好吃

 

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「士林串燒」還有法寶可以增添風味

青花椒粉、辣椒粉、胡椒粉

 

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「士林串燒」店面非常大

半戶外、室內都有非常多座位

一大群人來也不怕沒空間

在夜市也能好好坐下來吃飯聊天

 

室內裝潢很日系，還有浪漫氣氛燈

店內環境整潔乾淨，地板也沒有黏膩

在環境衛生方面覺得很不錯

 

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除了一樣在水準之上的各式串燒

新推出的火鍋也俗又大碗，好吃推推

大家有來士林記得來這裡坐坐呀！

 

店名：士林串燒-士林店

營業時間：每天 17:00–00:30

地址：111台北市士林區文林路101巷1號 

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士林串燒

phone0909-555595
place台北市士林區文林路101巷1號
4.81 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.83
服務品質
4.78
裝潢氣氛
4.70
CP值
4.83
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