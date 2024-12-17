餐廳：燒肉風間

地址：台中市南屯區公益路二段171-1號

電話：04 2328 1855

營業時間：11:30~16:00，17:30~00:00(假日無中間休息)

官網：https://www.kazama.com.tw/

《台中西屯》HI燒肉!油膩大叔の燒肉店│必吃炭火內臟燒肉還有壽星肉肉蛋糕

《台中西區》菜豚屋VEGETEGIYA│來自京都由日本人開的韓國燒肉生菜包肉專賣店

《台南中西區》日本再生酒場│秒飛日本串燒店必點五本盛的內臟燒烤職人

《台中西區》燒肉本氣│米其林俺達肉屋平價版二店日式燒肉之老饕必吃內臟燒烤

《台中西區》吃過就回不去了之日本和牛專門店─俺達の肉屋

《南投埔里》燒肉MEN│很牛系列一個人也能吃的埔里最強燒肉

《台中南屯》燒肉中山Zonzen│台中最難訂的頂級和牛燒肉店

台中一直都是燒肉店的聚集地，每個品牌各有千秋和擁護者，像是屋馬、茶六、老井、森森到燒肉中山、本氣燒肉，或是高級點的俺達肉屋和板前脂等等，而這次要分享的是在公益路上的另一個知名燒肉品牌「燒肉風間」。

燒肉風間的公益店也是它們的本店，今年重新裝潢後再營業，打造全新的時尚暗色系風格，而且居然是和知名的本事空間設計合作，難怪空間設計特別吸引我的目光。

燒肉風間今年的菜單價格有些漲了，以雙人餐來說純豬肉的就要2480+10%，和牛(含豬、雞)2980+10%，高級和牛+伊比利豬+牛排3680+10%，純和牛4580+10%，我們點的是2980的雙人套餐，最後結帳大概是3500左右。

前菜部分有一份泡菜和一份沙拉，沙拉可以選醬，凱薩、胡麻和柚子醋三選一，沙拉算是正常表現，但對於為什麼選用泡菜而不是醃漬蘿蔔之類的日系路線比較覺得可惜。

一開始上桌的就是這份套餐的主角，包含了四款肉，分別是A5和牛霜降、A5和牛後腹肉、A5和牛赤身和安格斯大腹牛小排，中間的四塊厚切是牛小排，這個會由工作人員幫忙烤，和牛的部分則是自己操作，油花較多的霜降搭配油脂較少的赤身以及肥而不膩的後腹肉，雖然都是和牛卻有不同的特色與口感。

安格斯大腹牛小排，這款肉品是由工作人員代烤，看得出來需要烤比較久，完成之後還會幫我們剪成小塊盛盤，烤的熟度剛剛好，一圈的褐色表層與內裡的粉色相當漂亮，我這次用餐完一直覺得好像感覺少了什麼，後來回想才覺得，畢竟是和牛套餐，即便是自己烤我想也希望店家能針對不同部位的肉品做一些說明和介紹，不管是烤法或口感都能呈現店家的專業度和對和牛的講究。

伏見稻禾之秘─豐收果物和牛肋條，是說這和我在燒肉中山吃到的「醉翁之意」(松坂雞+鳳梨)有那麼個八成像，雖然我不知道這個發想起源是哪裡，總之這道是先用醬醃過的牛肋條、甜椒與鳳梨，可能是有了前例所以沒有太讓我感到驚喜的地方。

風間熟食─奶油白酒蛤蜊，這道熟食料理倒是讓我特別喜歡，白酒蛤蜊很常見，加入奶油的濃厚香氣再帶點微辣的調味，很讓人停不下口。

雞腿排和豬肩肉，雞腿排也是烤製比較麻煩耗時的，不過這兩道肉品相對來說就比較沒什麼特別之處。

山藥/櫛瓜野菜雙拼，蔬菜類比較多倒是值得稱讚的地方，櫛瓜就是蔬菜裡的牛排，而烤山藥則是比較偏生的爽脆口感。

湯鍋選了風間家─辣豆腐海鮮鍋，雖然看起來紅通通但其實辣度還蠻溫和的，而且還有一顆碩大的牡蠣。

米食類的日本A5和牛│雲丹│舒肥蛋拌飯(+199元)，這道是加了海膽的溫泉蛋拌飯，上面還有兩塊大塊的和牛，算是海陸雙拼的高級拌飯，不過這碗一直到最後才上有點錯過了最佳的品嘗時機，這個階段已經飽到沒能吃完，如果能在上完和牛的時候來應該會更好的品嘗。

咖啡奶油閃電泡芙，底部是巧克力口味的閃電泡芙，搭配咖啡奶醬再撒上可可粉，整體組成其實有點類似提拉米蘇的感覺，口味還蠻不錯的。

大人風味焦糖布丁(+49元)，這個由蛋形容器裝盛的布丁是我朋友吃的，是有含酒的大人風味。

整個套餐吃下來兩個人花了大概3500左右，套餐的型式和燒肉中山的配置接近，副餐的內容略多一些，但大多是比較意料之內的餐點，和牛能從外觀看出肉的品質還不錯，可是既然在這個價位就會希望細節處的處理能更精緻一點，像是和牛的盛盤能更乾淨些或再多一點設計，針對和牛的燒烤方式以及品嘗特點有些介紹，加上和牛還是自己烤就更覺得少了些儀式感，同時有點讓我意外的是肉品居然大多都是調味過的，吃法和沾醬也比較單一，以及主打的關西流都不是太讓人明白，以至於我個人的感覺是裝潢變漂亮了，價格也跟著水漲船高，但料理的精緻度卻沒能和以前的菜單一樣那麼有魅力。

台中小旅行推薦：

《台中北區》平祿壽司│全台唯一分店│來自日本仙台的最強平價迴轉壽司

《台中西區》小野食堂│老宅裡溫暖人心的日式飯糰餐與鳥巢咖哩飯

《台中西屯》Giocoso pasta│被網美店盛名給掩蓋了料理光芒的超美味義式餐廳

《台中南屯》花毛かき氷喫茶│黎明新村小農友善日系文青風剉冰店/漬物/發酵食

《台中東區》第四市場│日治時代舊市場裡吃熱壓吐司再來點老台中的東泉辣椒醬

《台中南屯》Delys & Sens感官餐廳│有帥氣外國主廚的創意料理廚房

《台中東區》富興工廠1962xCuppa FS Cafe│車站旁60年老工廠化身文青新聚落

《台中西屯》良心製菓│日系喫茶店│榻榻米上的日式烤糰子與京都午後陽光

《台中西區》toku toku-matcha & coffee走進京都巷弄裡能吃到最中餅的抹茶專賣店

《台中烏日》穿過綠色隧道之最美無人秘境●知高圳步道與雪蓮步道

《台中南屯》超接地氣能夠吃到台灣傳統手路菜的有春茶館(大墩店)

《台中西區》Sami卅麵│勤美商圈模範市場旁新開幕的台中最美麵店

《台中南屯》布村早茶Brekky of Brissy│餐車起家的漢堡與餐盒專門店

《台中西區》老陳L'espace│小巧可愛白色清新風格小圓法漢堡專賣店

《台中東區》ttk│吃得到牛肉湯的唯美風格巷弄隱密早午餐店

《台中南屯》Mapper cafe│清新溫泉與望高寮附近有早午餐甜點的咖啡專門店

《台中西區》金苑茶餐廳│勤美誠品旁的平價版金悅軒打造摩登文青風港式飲茶

《台中西區》壱絕咖哩│每日限量80份的模範街新開幕摩登風格咖哩店

《台中西屯》初魚鮨│高級日式料理│新光三越初魚鐵板料亭無菜單料理

《台中西屯》韓大王馬鈴薯豬骨湯│逢甲一個人也能吃的韓國美食馬鈴薯排骨湯

《台中西屯》SKYLARK洋食芳鄰│中科生活圈的麵包無限續老牌洋食館

《台中中區》富吉珈琲Fuji Cafe│台中火車站商圈日系禪風咖啡館

《台中西區》製餃研所dumpling lab│草悟商圈綠光計劃裡的煎餃專門店