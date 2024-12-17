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這家新開火鍋店也很猛！26種蔬食自助吧，居然有鳥蛋肉燥，蒸籠點心，雞蛋，統一布丁，中華愛玉任你吃，饗點鍋員林店

2024-12-17 14:47:00 文字：nana
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趁著試營運期間來嚐鮮，現場人潮絡繹不絕，大家都是為了蔬菜自助吧而來，特別是蔬菜多達26種，來這裡吃尚讚，更佛是雞蛋、統一布丁、中華愛玉通通讓你甲免驚，重點最低消費388元起就能吃。饗點鍋無論是單人獨享鍋，或是想吃高檔18盎司極寵和牛套餐、雙龍霸王海陸拼盤，在這邊都能滿足您口腹之慾。

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來自宜蘭超人氣的饗點鍋終於來彰化員林開店啦！店址就離員林火車站不遠，從車站走過來只要4分鐘。這裡很好停車，而且一桌折抵一小時停車費。

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獨棟式建築，招牌是以白色設計，整體看起來很有質感，廢話不多說跟著我們腳步來去一探究竟。

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雙腳踏進店面，迎面而來的裝潢給人一種舒服感覺，尤其是側邊採用落地窗設計，加上竹吊燈點綴，使整個空間看起來特別明亮。

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特別規劃單人座位，即便一個人來用餐也不尷尬，若人數比較多也有4~6人桌座位，更棒是4人座位都有特別設計高背板，用餐時不會和隔壁桌對到眼，彼此保有隱私感覺，重點動線不擁擠都很有空間。

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這區有點像半包廂感覺，座位有兩張四人桌，若家庭聚餐需要自己空間就很適合預訂。

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提供多款葉菜類給消費者無限享用，像是奶油白菜、大白菜、高麗菜、青江菜、菇類、山苦瓜、絲瓜、南瓜等應有盡有，都是平常喜歡吃的葉菜類，不僅蔬菜新鮮好吃，還有鳥蛋和鴨血，以及少數幾款丸子鍋料類、油條、豆皮，說真的現在火鍋業非常競爭，沒有蔬菜自助吧就輸人一截。

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光是貴桑桑的奶油白菜和大白菜、鳥蛋就吃了好幾回合，真的要夾好夾滿才夠本耶！

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千萬不要讓小朋友看到，因為跳跳糖絕對會讓小朋友失心瘋。不僅跳跳糖特別，居然有巧克力餅乾、菜脯餅、玉米濃湯棒…等多種餅乾任君挑選，而且飲料品項有綠茶、果汁、咖啡、冰沙、奶茶、薏仁等都是無限喝到飽。

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我沒看錯吧？火鍋店居然還出現蒸籠點心，像是芋泥包、奶皇包、銀絲卷乎你甲尬爽～

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什麼！肉燥裡面竟然藏鳥蛋，愛吃蛋阿文完全沒有手下留情，直接撈三顆走，而且肉燥是撈的到料，不是單純只有肉汁，看我們手上這碗就知道真材實料吧～

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雞蛋價格不便宜，大多鍋物店都是要單點，沒想到饗點鍋竟然提供生鮮雞蛋任你吃，簡直是雞蛋控的天堂。另外王子麵、鍋燒意麵、韓國拉麵、冬粉等通通有。醬料區還多了香菜與洋蔥丁。

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這裡飯後甜食自助吧實在太讚了！居然吃得到中華甜愛玉、統一布丁、豆花、藍莓大理石、提拉米蘇、布蕾派、黑糖紅豆涼圓、水果、可口可樂等，每樣成本都不低，店家完全不怕你吃，小孩才要做選擇，通通給它來兩輪。

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杜老爺冰淇淋有四種口味，可搭配甜筒餅乾、OREO碎片、棉花糖一起吃。冰棒則有紅豆牛奶冰棒、花生冰棒、椰奶香芋冰棒。

 
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麻辣牛奶

麻辣牛奶是饗點鍋招牌，喝起來麻香帶勁，尾韻還多了牛奶香氣，辣度更不會嗆辣，層次感挺豐富，重點涮肉超涮嘴～

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椰子雞湯

饗點鍋的椰子雞湯也很特別，尤其是裡面加了滿滿椰子片，以及紅棗和枸杞，湯頭嚐起來有椰子淡淡清甜香，而我喜歡把海鮮放到椰子雞湯裡煮，整個鮮味大爆表，對了～椰子片是無法煮到融化，撈料時會撈到大量椰子片XD~

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胡椒雞湯鍋

胡椒雞湯鍋也很受歡迎，我喜歡剛剛好的胡椒香，喝起來溫潤微辣不會太嗆，重點用來涮肉超對味。

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雙龍霸王海陸拼盤2,888元

雙龍霸王海陸拼盤超級浮誇，尤其是整盤份量讓我們三個人驚呆了，澎拜又豐富海鮮根本是痛風餐啦！這道餐點內容物有貝里斯龍蝦2尾、北海道生食級干貝、特選鮭魚、大文蛤、黑虎草蝦、鮮甜白蝦，給得料毫不手軟，重點還有本產精選培根豬，7盎司美國低脂板腱牛，紐西蘭羊咪咩肉品三選一，這麼浮誇海陸餐真的是滿足口腹之慾。

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店家有事先將貝里斯龍蝦去殼，上桌時直接放入湯頭裡滾熟後，輕咬一口，嗯～～龍蝦肉質Ｑ彈脆口，整個鮮味在口腔裡奔跑，越咬越幸福。

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黑虎草蝦塊頭比較大尾，蝦肉咬起來Ｑ中帶鮮脆，嘴裡還不斷散發鮮甜味，光是黑虎草蝦就吃得好盡興。再來是鮮甜白蝦也不錯，肉質Ｑ彈好去殼。

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北海道生食級干貝比五十元硬幣還要大，待煮幾分熟後一口咬下，干貝飽滿肥厚的口感在舌尖迴盪，咀嚼時還散發著鮮甜滋味。

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特選鮭魚切得很有厚度，放到湯頭裡滾熟後，魚肉咬起來細嫩又鮮甜。再來是蛤蠣量有嚇到我，饗點鍋竟然直接給一碗，而且倒進椰子雞湯裡煮，整個湯頭都是蛤蠣的鮮甜味，讓人吃得有夠過癮。

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雙龍霸王海陸拼盤有提供肉品三選一，我們選擇是7盎司美國低脂板腱牛，他們肉品都是用原塊肉，並非組合肉，而且都是現點現切，肉的品質一吃就能感受到，你瞧～眼前紅潤帶油花的低脂板腱牛看起來就是迷人，放進湯鍋裡涮五分熟度入口，口感Ｑ彈柔嫩，吃到後面也不會太油膩，重點七盎司的肉量吃得好爽快。

 

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18盎司極寵和牛套餐1,688元

無肉不歡怎能錯過浮誇系階梯式的18盎司極寵和牛套餐！服務人員端上桌，被眼前18盎司的牛肉超吸睛，讓人不自覺拿起手機猛拍，尤其是肉量真的很誇張，不僅肉量十足，還吃得到A5日本和牛上腿肉蓋肉、Choice安格斯牛小排、Prime頂級肩小排、Prime美國霜降肩背牛、Choice低脂板腱牛等肉品，每款油花超罪惡～

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第一口就是要留給A5日本和牛上腿肉蓋肉。這款擁有粉嫩嫩色澤，上面油花分布均勻，光看就覺得美味，我們涮至3~5分，柔嫩多汁口感讓人意猶未盡。

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Choice低脂板腱牛中間筋絡豐富，單側帶有油花，吃起來彈牙帶勁，咀嚼時不會乾柴，帶有少許肉汁。

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選用運動量較大的Prime美國霜降肩背牛部位，油花分布均勻，肉質軟嫩中帶有嚼勁口感，鮮甜濃郁滋味讓人越吃越涮嘴。

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Prime頂級肩小排式我的菜，涮約4~5秒入口，嫩中帶有粗曠的咬感，多油多筋的特性拿捏剛剛好。

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好吃到停不下來的Choice安格斯牛小排更是深得我心，尤其是大理石油花分布均勻，那種紅潤帶白的色澤，下鍋涮三秒入口，可以感受到入口即化的鮮嫩感以及滿滿肉汁。

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員林最近瘋狂開新店，踩店速度都快跟不上。這天看到社友PO立馬跑來吃，沒想到他們家自助吧Hen不錯，你也知道現在菜價這麼貴，來火鍋店吃自助吧最划算，因為菜種類多樣化又新鮮，還有多款麵食、滷肉飯、飲料、冰淇淋可享用，最特別是居然有統一布丁、中華愛玉、港點心，以及雞蛋任你吃到爽，光是這幾樣就很吸引人，不僅自助吧深得我心，連肉品和海鮮也好吃，很推薦大家可以來嚐鮮。

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員林饗點鍋饗點鍋 彰化員林店

地址:彰化縣員林市中山路二段73號

營業時間:11:00~22:00

電話:04-832 3456

IG:饗點鍋 彰化員林店

備註:可以攜帶毛小孩，需牽繩或寵物推車

停車資訊:隔壁有兩個收費停車場

 

 

饗點鍋 台中文心店

饗點鍋 羅東店

  • 地址：宜蘭縣羅東鎮中山路三段228號
  • 營業時間： 平日12:00-14:30 / 17:00-22：00
    假日12：00-22：00（全時段）
  • 電話：03 955 6551

饗點鍋 五結店

  • 地址：宜蘭縣五結鄉五結路三段346號
  • 營業時間： 假日all day 12:00-21:00
    平日晚餐時段 17:00-21:00
    （週六及連續假日延長營業至22:00）
  • 電話：03 960 3008
  • 粉絲專頁：饗點鍋粉絲頁

 

 

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