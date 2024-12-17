高雄人熟悉的老字號 汕頭泉成，高雄第三間街邊店開幕囉!
汕頭泉成沙茶潮鍋-高雄鐵道園區店，就在澄清路上
鄰近文山特區，許多朋友期待的鍋物美食
可吃到經典招牌扁魚鍋搭配優質肉品
麻辣控必點 巴蜀麻辣鍋，鍋底都能無限續加
還有冬季限定最夯的 火焰燒酒雞、火焰燒酒蝦
汕頭泉成-高雄鐵道園區店有一間六人包廂，免低消
很適合商務客、家庭小聚會，早點預約唷!
點8盤司肉品免費升級為 10盤司
* 六人小包廂： 舒適空間，聚餐首選！（共126席位）
汕頭泉成沙茶潮鍋-高雄鐵道園區店
位置:高雄市三民區鐵道街282號 (正義車站 旁)
訂位專線： (07)392-2888
營業時間：週六、週日11:00~22:30 週一~週五 11:30~15:00、17:00~22:30
線上預約： https://reurl.cc/L5MyRe
線上菜單：VIEW
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高雄最有名氣的汕頭泉成沙茶火鍋
創立超過80年以上的好味道
每次推薦外地客來高雄吃鍋一定要吃 汕頭泉成沙茶火鍋
汕頭泉成沙茶潮鍋-高雄鐵道園區店，澄清路與鐵道街交接的三角窗
交通很便利，就在正義車站旁
門口也有菜單 ，亦可參考 線上菜單：VIEW
座位數相當多，加上又在三角窗光線明亮鮮明
聚餐吃火鍋大家都有空，多人用餐、家庭聚會、商務用餐都適合
火鍋控最喜歡的 汕頭泉成沙茶潮鍋
不用奔波到總店，住家附近就可以享用到
像尼力都會跟家人到文山特區吃飯，現在又多了一間 汕頭泉成沙茶潮鍋-高雄鐵道園區店 可選
星野肉肉鍋也在旁邊，吃鍋更多選擇
點完鍋底、肉品，甚至加碼點海鮮拼盤一起享用
其他蔬菜、鍋物料都是自取，無限放題
高達30樣的食材用料可以自己夾、自己挑選
熟客最愛吃季節限定的蔬菜，真的很讚
來汕頭泉成就是吃好一點的肉，配季節性最新鮮的蔬菜來享用
東山白菜、小白菜、紅鳳菜、油菜、山茼蒿、奶油白菜通通有
都是季節性新鮮供應，可以多吃一點
不用擔心夾不到，服務人員都會補食材
這裡還有可愛的鍋物料
小孩看到兔子、企鵝都想吃，媽媽負責吃菜菜
這裡還有熱花茶、茶包、霜淇淋、多種飲品、冰淇淋
多種麵食選用，還有免費白飯
醬料樣式也很多，都保持冰涼狀態、新鮮供應
招牌手作沙茶醬，每次來都要沾
百搭，香濃味道絕對在其他火鍋店吃不到的風味
記得加點雞蛋，搭配招牌沙茶醬，南部最威的沾醬完成
第一家把蛋黃打入沙茶醬的火鍋業者，蛋白可攪拌肉片
再下鍋煮，增加肉片的滑嫩感
第一代的阿公有說改良日式壽喜燒是打整個蛋
首間把蛋黃打入沙茶醬的火鍋業者，蛋白可攪拌肉片，再下鍋煮，增加肉片的滑嫩感
咖啡飲品都不可少
熟食都是自家主廚新鮮烹煮，會不斷變化
讓饕客每次來都能吃到不同口味
豚丼壽喜燒
蒜香辣味滷水（牛）
都可以單吃或者旁邊有白飯，讓吃飯控都可以吃很飽
招牌汕頭扁魚鍋 +38元
每次來我都會先點汕頭扁魚鍋，熟悉的湯頭吃不膩
帶有懷舊古早味，涮肉、涮菜、涮海鮮都對味
巴蜀麻辣鍋 +98元
重口味都選巴蜀麻辣鍋，可以免費鍋底無限續加
巴蜀麻辣鍋湯底油膩，整個香麻夠味
覺得太辣可加豚骨湯稍微調合即可
剝皮辣椒鍋 + 98元
天氣都是點燒酒雞或者剝皮辣椒鍋
我個人超愛這款剝皮辣椒鍋 ，帶有甘甜與尾韻辣度
充滿懷舊古早味雞湯的風味，湯頭香甜好喝
汕頭泉成的肉品都是精選過的，品質也相當優秀
可以很優雅的享受個人鍋，點不同肉品來分享吃
極品松阪豬（8盎司）
黑牛肋眼（10盎司）
黑牛板腱（10盎司）
肉都是現點現切，帶有厚度也蠻大塊的
涮完不擔心縮小無口感唷！
黑牛板腱是我愛的肉肉部位
口感比較豐富，而且牛肉味道格外的濃厚
我喜歡7～8分熟度，過熟口感會比較不好咀嚼
帶有粉嫩色澤口感最好，爆出汕頭扁魚香氣
保有牛肉本身濃郁度
黑牛肋眼油花很豐富
差不多手長大小
牛肉都不要太熟，口感軟嫩帶出油花香氣
極品松阪豬
油花很均勻，無腥味的極品松阪豬
口感帶有嫩與脆度，涮完麻辣鍋帶出尾韻辣度
家人聚餐、商務聚會，可以加點海鮮拼盤，海陸一次滿足
極品海鮮總匯
潮鯛魚、海鱸魚、沙巴魚、無毒白蝦、鮮甜蛤蠣、孔雀蛤、帶殼大生蠔、彈牙小章魚
想要吃好一點、霸氣一點，還有龍蝦海鮮可選
海鮮我們都會最後熬煮，才不會破壞了湯頭的風味
還可以一次享受優質肉品、海鮮美食
巴蜀麻辣鍋別忘了可以續加鍋底，痛快吃
加碼推薦，天氣冷、冬天最熱賣 火焰燒酒雞、火焰燒酒蝦
火焰燒酒蝦 +健康沙朗牛（8盎司）
少人用餐就點個人鍋，冬季限定 火焰燒酒蝦、火焰燒酒雞
只有街邊店可以吃到唷!!!非常獨家~非常誘人
還可以享受現場爆香、點火的熱呼呼火焰秀
有蝦子、雞肉兩款口味，熬煮出的湯頭滋味不同
使用大量的麻油下去煸老薑
光是現場爆香，讓旁邊的民眾都聞到香氣了
絕對要點啊!!真的很好吃~而且還加入一整罐料理米酒下去燃燒、熬煮，酒香氣味瀰漫
使用的蝦子也是挑選過，很大尾釋放出新鮮滋味
火焰燒燒酒雞+松阪豬（8盎司）
燒酒雞使用雞腿肉，都會有服務人員貼心服務煸炒、點火、加大骨湯
光是火焰要燃燒2分鐘，寒冷的天氣力馬都溫暖了
整個會讓料理米酒點火燃燒，再加入大骨湯
飯後還有薯片、冰淇淋、霜淇淋可享用
吃完冰淇淋才有happy ending
湯底都是自行拿取添加
點巴蜀麻辣鍋的鍋底（麻辣鴨血、麻辣豆腐）直接跟服務人員告至 續加即可
約起來吃鍋囉！
汕頭泉成沙茶潮鍋-高雄鐵道園區店，高雄第三間街邊店
有一間六人包廂，一人只要一鍋低消即可
想要有隱密性用餐，可以先預約唷!
壽星優惠
當日壽星享四人同行、壽星半價
當月壽星贈鮮甜蛤蠣乙份
推薦評論 贈送鮮甜蛤蠣乙份
汕頭泉成沙茶潮鍋-高雄鐵道園區店
位置:高雄市三民區鐵道街282號 (正義車站 旁)
訂位專線： (07)392-2888
營業時間：週六、週日11:00~22:30 週一~週五 11:30~15:00、17:00~22:30
線上預約： https://reurl.cc/L5MyRe
線上菜單：VIEW
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