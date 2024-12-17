高雄人熟悉的老字號 汕頭泉成，高雄第三間街邊店開幕囉!

汕頭泉成沙茶潮鍋-高雄鐵道園區店，就在澄清路上

鄰近文山特區，許多朋友期待的鍋物美食

可吃到經典招牌扁魚鍋搭配優質肉品

麻辣控必點 巴蜀麻辣鍋，鍋底都能無限續加

還有冬季限定最夯的 火焰燒酒雞、火焰燒酒蝦

汕頭泉成-高雄鐵道園區店有一間六人包廂，免低消

很適合商務客、家庭小聚會，早點預約唷!

開幕慶｜活動日期：12/16(一) 至 12/20(五)

中午12:00前入場，或晚間17:00-18:00入場，即享超值升級好禮！

消費滿1,500元以上 點6盤司肉品免費升級為 8盤司

點8盤司肉品免費升級為 10盤司

精緻個人鍋物只要398元起 * 鮮蔬百匯： 多種時令蔬果任選，健康滿分 * 異國冰品： 清涼解膩，甜蜜收尾 * 招牌沙茶醬： 自行調配，創造專屬口味

* 六人小包廂： 舒適空間，聚餐首選！（共126席位）

汕頭泉成沙茶潮鍋-高雄鐵道園區店

位置:高雄市三民區鐵道街282號 (正義車站 旁)

訂位專線： (07)392-2888

營業時間：週六、週日11:00~22:30 週一~週五 11:30~15:00、17:00~22:30

線上預約： https://reurl.cc/L5MyRe

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高雄最有名氣的汕頭泉成沙茶火鍋

創立超過80年以上的好味道

每次推薦外地客來高雄吃鍋一定要吃 汕頭泉成沙茶火鍋

汕頭泉成沙茶潮鍋-高雄鐵道園區店，澄清路與鐵道街交接的三角窗

交通很便利，就在正義車站旁

門口也有菜單 ，亦可參考 線上菜單：VIEW



座位數相當多，加上又在三角窗光線明亮鮮明

聚餐吃火鍋大家都有空，多人用餐、家庭聚會、商務用餐都適合

火鍋控最喜歡的 汕頭泉成沙茶潮鍋

不用奔波到總店，住家附近就可以享用到

像尼力都會跟家人到文山特區吃飯，現在又多了一間 汕頭泉成沙茶潮鍋-高雄鐵道園區店 可選

星野肉肉鍋也在旁邊，吃鍋更多選擇

點完鍋底、肉品，甚至加碼點海鮮拼盤一起享用

其他蔬菜、鍋物料都是自取，無限放題

高達30樣的食材用料可以自己夾、自己挑選

熟客最愛吃季節限定的蔬菜，真的很讚

來汕頭泉成就是吃好一點的肉，配季節性最新鮮的蔬菜來享用

東山白菜、小白菜、紅鳳菜、油菜、山茼蒿、奶油白菜通通有

都是季節性新鮮供應，可以多吃一點

不用擔心夾不到，服務人員都會補食材

這裡還有可愛的鍋物料

小孩看到兔子、企鵝都想吃，媽媽負責吃菜菜

這裡還有熱花茶、茶包、霜淇淋、多種飲品、冰淇淋

多種麵食選用，還有免費白飯

醬料樣式也很多，都保持冰涼狀態、新鮮供應

招牌手作沙茶醬，每次來都要沾

百搭，香濃味道絕對在其他火鍋店吃不到的風味

記得加點雞蛋，搭配招牌沙茶醬，南部最威的沾醬完成

第一家把蛋黃打入沙茶醬的火鍋業者，蛋白可攪拌肉片

再下鍋煮，增加肉片的滑嫩感

第一代的阿公有說改良日式壽喜燒是打整個蛋

首間把蛋黃打入沙茶醬的火鍋業者，蛋白可攪拌肉片，再下鍋煮，增加肉片的滑嫩感

咖啡飲品都不可少

熟食都是自家主廚新鮮烹煮，會不斷變化

讓饕客每次來都能吃到不同口味

豚丼壽喜燒

蒜香辣味滷水（牛）

都可以單吃或者旁邊有白飯，讓吃飯控都可以吃很飽

招牌汕頭扁魚鍋 +38元

每次來我都會先點汕頭扁魚鍋，熟悉的湯頭吃不膩

帶有懷舊古早味，涮肉、涮菜、涮海鮮都對味

巴蜀麻辣鍋 +98元

重口味都選巴蜀麻辣鍋，可以免費鍋底無限續加

巴蜀麻辣鍋湯底油膩，整個香麻夠味

覺得太辣可加豚骨湯稍微調合即可

剝皮辣椒鍋 + 98元

天氣都是點燒酒雞或者剝皮辣椒鍋

我個人超愛這款剝皮辣椒鍋 ，帶有甘甜與尾韻辣度

充滿懷舊古早味雞湯的風味，湯頭香甜好喝

汕頭泉成的肉品都是精選過的，品質也相當優秀

可以很優雅的享受個人鍋，點不同肉品來分享吃

極品松阪豬（8盎司）

黑牛肋眼（10盎司）

黑牛板腱（10盎司）

肉都是現點現切，帶有厚度也蠻大塊的

涮完不擔心縮小無口感唷！

黑牛板腱是我愛的肉肉部位

口感比較豐富，而且牛肉味道格外的濃厚

我喜歡7～8分熟度，過熟口感會比較不好咀嚼

帶有粉嫩色澤口感最好，爆出汕頭扁魚香氣

保有牛肉本身濃郁度

黑牛肋眼油花很豐富

差不多手長大小

牛肉都不要太熟，口感軟嫩帶出油花香氣

極品松阪豬

油花很均勻，無腥味的極品松阪豬

口感帶有嫩與脆度，涮完麻辣鍋帶出尾韻辣度

家人聚餐、商務聚會，可以加點海鮮拼盤，海陸一次滿足

極品海鮮總匯

潮鯛魚、海鱸魚、沙巴魚、無毒白蝦、鮮甜蛤蠣、孔雀蛤、帶殼大生蠔、彈牙小章魚

想要吃好一點、霸氣一點，還有龍蝦海鮮可選

海鮮我們都會最後熬煮，才不會破壞了湯頭的風味

還可以一次享受優質肉品、海鮮美食

巴蜀麻辣鍋別忘了可以續加鍋底，痛快吃

加碼推薦，天氣冷、冬天最熱賣 火焰燒酒雞、火焰燒酒蝦

火焰燒酒蝦 +健康沙朗牛（8盎司）

少人用餐就點個人鍋，冬季限定 火焰燒酒蝦、火焰燒酒雞

只有街邊店可以吃到唷!!!非常獨家~非常誘人

還可以享受現場爆香、點火的熱呼呼火焰秀

有蝦子、雞肉兩款口味，熬煮出的湯頭滋味不同

使用大量的麻油下去煸老薑

光是現場爆香，讓旁邊的民眾都聞到香氣了

絕對要點啊!!真的很好吃~而且還加入一整罐料理米酒下去燃燒、熬煮，酒香氣味瀰漫

使用的蝦子也是挑選過，很大尾釋放出新鮮滋味

火焰燒燒酒雞+松阪豬（8盎司）

燒酒雞使用雞腿肉，都會有服務人員貼心服務煸炒、點火、加大骨湯

光是火焰要燃燒2分鐘，寒冷的天氣力馬都溫暖了

整個會讓料理米酒點火燃燒，再加入大骨湯

飯後還有薯片、冰淇淋、霜淇淋可享用

吃完冰淇淋才有happy ending

湯底都是自行拿取添加

點巴蜀麻辣鍋的鍋底（麻辣鴨血、麻辣豆腐）直接跟服務人員告至 續加即可

約起來吃鍋囉！

汕頭泉成沙茶潮鍋-高雄鐵道園區店，高雄第三間街邊店

有一間六人包廂，一人只要一鍋低消即可

想要有隱密性用餐，可以先預約唷!

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汕頭泉成沙茶潮鍋-高雄鐵道園區店

位置:高雄市三民區鐵道街282號 (正義車站 旁)

訂位專線： (07)392-2888

營業時間：週六、週日11:00~22:30 週一~週五 11:30~15:00、17:00~22:30

線上預約： https://reurl.cc/L5MyRe

線上菜單：VIEW

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