如果你來到士林夜市，一定不能錯過這間在士林夜市的人氣串燒店，

Ruby第一次的美味食記，Ruby和朋友也已經來過好幾次，

每次來用餐都覺得CP值超高，串燒價格親民又美味，

讓人一吃成主顧。再度來訪，還發現了多了鍋物選擇。

最吸引人的莫過於這裡的串燒，價格以觀光夜市價格很親民，

不含酒精飲料的均一價40元，生啤酒一杯只要120元。

也提供電子支付相當方便。

不愧是士林夜市的人氣串燒店，即便是平日，

附近的店家都在待租中，依然是滿滿的用餐人潮。

滿櫃新鮮的串物，備貨量就可以知道生意有多好。

內用也提供了檸檬水、冰麥茶、並提供開胃菜(泡菜)，

內用含10%服務費，禁帶外食喔。

現在是秋冬季節，熱呼呼的火鍋絕對是餐桌上的首選，

推出了三種湯頭有海鮮鍋、麻辣鍋和藥膳食補鍋，

活動期間只要99元，就有兩隻龍蝦，性價比真的無敵。

私房餐點或是鍋物想要多添加的火鍋料等配料，

都可以掃描QRcode來做加點。

Ruby選了藥膳食補鍋 $450，

再加99就能享有兩隻龍蝦，一鍋現加點一次。

湯底味道香濃，藥材的香氣非常誘人，還帶有甘甜味。

湯頭的精華與龍蝦一起燉煮，

讓湯頭每一口又多了海鮮的鮮味。

鍋物內含火鍋肉片、青菜、各式的火鍋料，

滿滿的一鍋，除了QRcoded可加點之外，

冰櫃裡的串物也都可以放到火鍋裡煮。

烤巨型草蝦 $399 (5隻)

草蝦每一隻都大隻，烤的恰到好處，蝦肉Q彈鮮嫩，

香氣四溢，真的是超開胃的餐點。

炙燒明太子干貝 $479 (5顆)

選用日本進口的生食級大干貝，外層炙燒，內部還保有鮮嫩的口感，

加上明太子的風味，口感層次分明，絕對必點起來品嘗。

日本進口超大烤生蠔 $149 (一顆)



這裡的烤生蠔超大顆，每一口都鮮甜多汁，

保留著生蠔本身的鮮味及海味，真的好juicy。

串燒類的當然也是拿好拿滿。

不管是肉類還是蔬菜類的串燒，每一口都能吃到師傅的厲害烤功。

深海烤大魷魚也是不能錯過的美味。

琴通寧 $149、螺絲起子 $149、威士忌可樂 $149

這次來也多了調酒的選擇，

讓不愛喝啤酒的也多了調酒的，選擇價格親民。

酒精感不會過重，記得【飲酒過量，有害（礙）健康，

未滿十八歲禁止飲酒 開車不喝酒，安全是回家唯一的路】。

現泡飲料-鮮釀蜜茶和梅子可樂，一大杯也只要40元。

不論是銅板價格的串燒，還是新推出的鍋物選擇，

這間士林夜市的串燒店絕對是聚餐的好去處。

一間店就能品嚐到海鮮、串燒、鍋物等多種美食，

士林串燒都能滿足你。CP值超高的美味，

讓每一次來都充滿期待，真的值得再三回訪！

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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