如果你來到士林夜市，一定不能錯過這間在士林夜市的人氣串燒店，
Ruby第一次的美味食記，Ruby和朋友也已經來過好幾次，
每次來用餐都覺得CP值超高，串燒價格親民又美味，
讓人一吃成主顧。再度來訪，還發現了多了鍋物選擇。
最吸引人的莫過於這裡的串燒，價格以觀光夜市價格很親民，
不含酒精飲料的均一價40元，生啤酒一杯只要120元。
也提供電子支付相當方便。
不愧是士林夜市的人氣串燒店，即便是平日，
附近的店家都在待租中，依然是滿滿的用餐人潮。
滿櫃新鮮的串物，備貨量就可以知道生意有多好。
內用也提供了檸檬水、冰麥茶、並提供開胃菜(泡菜)，
內用含10%服務費，禁帶外食喔。
現在是秋冬季節，熱呼呼的火鍋絕對是餐桌上的首選，
推出了三種湯頭有海鮮鍋、麻辣鍋和藥膳食補鍋，
活動期間只要99元，就有兩隻龍蝦，性價比真的無敵。
私房餐點或是鍋物想要多添加的火鍋料等配料，
都可以掃描QRcode來做加點。
Ruby選了藥膳食補鍋 $450，
再加99就能享有兩隻龍蝦，一鍋現加點一次。
湯底味道香濃，藥材的香氣非常誘人，還帶有甘甜味。
湯頭的精華與龍蝦一起燉煮，
讓湯頭每一口又多了海鮮的鮮味。
鍋物內含火鍋肉片、青菜、各式的火鍋料，
滿滿的一鍋，除了QRcoded可加點之外，
冰櫃裡的串物也都可以放到火鍋裡煮。
烤巨型草蝦 $399 (5隻)
草蝦每一隻都大隻，烤的恰到好處，蝦肉Q彈鮮嫩，
香氣四溢，真的是超開胃的餐點。
炙燒明太子干貝 $479 (5顆)
選用日本進口的生食級大干貝，外層炙燒，內部還保有鮮嫩的口感，
加上明太子的風味，口感層次分明，絕對必點起來品嘗。
日本進口超大烤生蠔 $149 (一顆)
這裡的烤生蠔超大顆，每一口都鮮甜多汁，
保留著生蠔本身的鮮味及海味，真的好juicy。
串燒類的當然也是拿好拿滿。
不管是肉類還是蔬菜類的串燒，每一口都能吃到師傅的厲害烤功。
深海烤大魷魚也是不能錯過的美味。
琴通寧 $149、螺絲起子 $149、威士忌可樂 $149
這次來也多了調酒的選擇，
讓不愛喝啤酒的也多了調酒的，選擇價格親民。
酒精感不會過重，記得【飲酒過量，有害（礙）健康，
未滿十八歲禁止飲酒 開車不喝酒，安全是回家唯一的路】。
現泡飲料-鮮釀蜜茶和梅子可樂，一大杯也只要40元。
不論是銅板價格的串燒，還是新推出的鍋物選擇，
這間士林夜市的串燒店絕對是聚餐的好去處。
一間店就能品嚐到海鮮、串燒、鍋物等多種美食，
士林串燒都能滿足你。CP值超高的美味，
讓每一次來都充滿期待，真的值得再三回訪！
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐
Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，
目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，
想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。
要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。
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