旨醞鐵板料理是饗賓集團旗下高檔鐵板餐廳，位於新莊宏匯思源廣場內，38樓鳥瞰新北特區絕美景觀，不僅提供經典的鐵板燒料理，還加入了創意元素，設計高達15品奢華海陸料理

現場烹調過程中，近距離欣賞主廚精湛廚藝，私人管家服務貼心服務，還會與我們互動，同時介紹料理的特色與食材的來源，增添用餐的趣味性，也學習到很多食材的小知識~

炙燒和牛、干貝漢堡、廣島牡蠣、季節鮮魚、巨大龍蝦、鮮甜帝王蟹等，六大亮點美味全部一網打盡，依照食材特性分別採用「煎、炙、炸、烤、拌、蒸」│等料理手法，呈現最佳美味

從第一品開胃甜筒開始，一道接一道，樣樣都令人驚艷，由資深主廚江鴻賓研發，跳脫傳統料理框架，精心製作與眾不同的創意料理，非常推薦帶家人來趟舌尖上的旅程

父親七十大壽，就想帶他嚐嚐平常比較少吃的頂級料理，看到T台主播分享這家開幕不久的「旨醞」，一查才知道是跟饗食天堂同個集團，立刻就決定訂位，帶愛吃饗食的爸爸來朝聖！

地點相當方便，從我家只要３站公車就到，離捷運站也很近，交通相當方便，也不用擔心會像台北市商場一樣，總是擠滿人充滿壓迫感，可以放鬆地享受美味的「旨醞」料理

搭上電梯抵達３８樓，出電梯左轉再右轉後，就會抵達報到區，店員會給我們一個號碼牌，再引領我們先到休息區等候，

高檔鐵板燒料理的菜色，以當令食材為主，可以參考現場的電子餐點，先瞧瞧等等師傅會端出哪些好料上桌！

旨醞菜單

14品套餐2280元，可以加價400元升級成有帝王蟹的15品套餐，還有多款佐餐茶/佐餐酒可以加價選購喔～

餐點的產地來源標註很清楚，更清楚地了解自己吃進肚子裡的東西，非常能感受到旨醞的用心！

旨醞裝潢太厲害了！宛如進入叢林樹屋一樣，給人一種很高雅神秘的氛圍，在這邊休憩一下，等候私人管家稍後引領我們入座。

休憩區的景觀真的太美了！高空鳥瞰新北地區的景觀，180度景觀一覽無遺，天氣好的時候，聽說還能眺望陽明山，怪不得很多情侶小倆口、全家福一同來這用餐，一邊享用美味佳餚，一邊享受絕美景緻

饗賓集團APP i EAT

等候的時間推薦大家可以先下載 i EAT APP，裡面有超多優惠好康，消費也可以集點，旗下十個品牌都相當厲害，我記得前幾年我還用裡面的點數換過不少旅遊商品，非常推薦大家一定要下載起來

18:00一到，管家準時引領我們進入我們的用餐空間，「旨醞」擁有高達198.09坪的超寬廣空間，設有60個座位，以及三間獨立包廂，不論是宴客、聚會、過節慶，來這裡都相當適合~

這次被安排到包廂空間，管家還向我們介紹，裏頭的燈光居然有四種不同的模式，營造出不凡的氛圍，給我們不同的用餐體驗，我個人最喜歡第四種模式，看得到更清楚的景觀，推薦大家也要來體驗看看

一入座就提供礦泉水、氣泡水兩種選擇，我喜歡加檸檬片，喝起來帶點果酸更加開胃，吃完大魚大肉後喝上一杯，口腔變得很清爽舒服~

師傅端出一大盤山珍海味，嚴選最高等級的食材，不只尺寸特別巨大，龍蝦、鮑魚還堅持用活體海鮮，就是要給客人吃到尚青的大海美味~

光用看得我口水就流個不停！干貝軟嫩透光、和牛油花宛如白雪、鮑魚、龍蝦、帝王海，大海的珍饈通通擺在眼前，真的太誘人了，讓我更期待等等經過師傅料理後，會展現出什麼樣的美味～

「旨醞」的師傅料理功力真的很強，師傅對食材的處理相當仔細，每個小細節都不馬虎，尤其食材的熟度掌握，這相當需要經驗，立刻展開一場鐵板燒的饗宴吧！

「旨醞」師傅忙進忙出，開始準備等等開胃菜的元素，古溜的嫩蛋、帕馬森起司脆片等，都是師傅精心製作的開胃佳餚～這是我幻想的餐點，沒想到會跟端上桌的料理完全不同！

開胃甜筒-松露嫩蛋／蟹肉/甜筒

師傅超細心，一個個甜筒用心處理，上頭點綴上蟹肉、魚籽等海鮮，裡頭還有宛如布蕾一樣的嫩蛋，外殼則是卡滋酥脆的甜筒，介於開胃菜與甜點間的創意料理打頭陣

一入口松露及蟹肉香氣充滿口中，這個香味真的太迷人，享用前別忘了可以先乾杯一下，開啟這場「旨醞」旅程的開端！

伊比利花園-帕瑪森起司脆片/伊比利火腿/牛蒡/陳年紅酒醋

剛製作好的帕瑪森起司脆片，一入口起司香氣超迷人，伊比利火腿不會太鹹也不會有腥味，搭配清爽沙拉超速配，令人食指大動的沙拉超爽口～

值得一提是這個陳年紅酒醋，酸度剛剛好，我很怕過酸過刺激的醬料，「旨醞」的酸度非常剛好，越吃越開胃，完全就是我的菜。

干貝漢堡-生食級干貝/馬糞海膽/魚子醬/紫蘇

「旨醞」干貝漢堡超大顆，我超愛吃北海道干貝，但很少吃到這麼巨大的SIZE，干貝表面金黃酥脆，內裡軟嫩細緻，一咬下海膽、干貝的鮮味一湧而出~

外層用海苔包起來，我推薦可以一次一大口SHOT掉，那種滿足感真的好爽喔！這道絕對是我今年最難忘的干貝料理，推薦干貝控一定要來這邊體驗看看～絕對會舉起大拇指

廣島牡蠣揚-牡蠣揚/綠櫛瓜／明太子奶油

超大顆廣島牡蠣，鮮甜不會有腥苦味，裏頭居然還有包裹櫛瓜，增添鮮甜度及濕潤度，生蠔鮮度瞬間提升！

而且主廚還分享三種吃法，先吃原味、再沾明太子醬，最後才是金桔，三種吃法我都超愛，好希望可以再來一顆ＸＤ

火舞南非活鮑-活鮑魚／白蘭地鮑肝昆布醬

一顆顆活跳跳的大鮑魚，經過師傅煎到香噴噴，聞到香氣就讓人口水直流，因為食材是活的有夠新鮮，只要用簡單的調味，就能帶出鮑魚的原味，真的非常好吃～

更令我驚豔的還有很難處理的鮑魚肝，旨醞使用白蘭地、昆布等原料，調味成獨特的鮑肝醬，把經常被拋棄的鮑魚肝，化身為不輸鵝肝的人煎珍修。

鮑魚口感Ｑ彈，不會過硬過韌，把鮑魚肝留在最後在吃，因為鮑魚肝的味道比較重，最後入口比較不會搶走鮑魚的鮮甜味，這道令我眼睛一亮，非常印象深刻

浮雲雞湯-鵝螺貝／淮山仙貝／秘製雞精湯

我一開始看菜單以為是有兩種貝類，經過師傅解說才知道，上頭才是鵝螺貝，下方則是淮山仙貝，蛋白綿密口感吸收湯汁，宛如雲朵般入口即化

加入的秘製雞精湯，湯頭香醇濃郁，鹹度抓得剛剛好，喝起來相當順口，加上最近天氣變冷，喝碗暖呼呼的雞湯真的好幸福喔！

金粼百魅-時令野生魚（午仔魚） / 百合根/ 味噌魚介汁

超大塊的新鮮野生魚，這次吃到是我很喜歡的午仔魚，午仔魚肉細緻，不會有土味，經過師傅精湛料理手法處理後，魚皮酥脆、魚肉軟嫩，入口即化宛如魔術一樣MAGIC

這個魚肉是今天的MVP，肉質熟度抓得完美，沾上特製的味噌魚介汁，增添濕潤度，更加滑順好入口～再加上辣油更是畫龍點睛，最後用醃蘿蔔當結尾，連不愛吃魚的我都超喜歡～

茶碗蒸-胭脂蝦、鮭魚卵

這應該不是茶碗蒸吧！這個應該是布蕾等級，入口即化的細緻口感，蛋香氣湧上鼻腔，滋味非常濃郁～

上頭的胭脂蝦鮮甜、鮭魚卵海味十足，兩者同時在口中跳華爾滋，茶碗蒸蛋一溜煙就跑進胃裡頭，大小朋友都喜歡的美味

炙烤帝王蟹+400元-帝王蟹腳/清酒

帝王蟹是可以選擇加點的品項，剛好爸爸念了很久想吃帝王蟹，只要加400元就可以吃得到，當然不能錯過~

用烤得方式，保留住帝王蟹本身的鮮甜湯汁，肉質飽滿豐厚，看看爸爸滿足的笑容，就知道這個有多好吃了XD

濤濤-活龍蝦/蝦膏玉蔥汁/蘆筍/香菇

吃過很多無菜單料理，旨醞的龍蝦尺寸是我吃過最大的，而且堅持使用活龍蝦，新鮮度滿分，肉質更Q彈、鮮甜度更驚艷~

蝦膏的部分也有炙燒過，吃起來好濃厚，再沾點蝦膏玉蔥汁，雙倍濃郁的龍蝦滋味，同時在口中綻放，這龍蝦珍的一級棒！我給一百分

鹿兒島A5和牛

吃完大海的寶物後，當然不能錯過陸上的珍饈，選用油花極美的鹿兒島A5和牛，鐵板高溫煎到兩面金黃，兩種牛肉的料理吃法，來旨醞都能吃得到~

微醺肋眼捲-Prime肋眼/ 藍紋布里乾酪/酒浸葡萄

精心製作微醺肋眼捲，有藍紋布里乾酪與酒浸葡萄2種口味，葡萄果肉跟牛肉完美結合，鮮甜多汁相當開胃~加入乾酪一口咬下還會牽絲，上頭還有松露豐富味蕾，襯托出和牛的鮮與甜

甘旨濃-A5和牛肋眼 / 蒜奶油 /松露馬鈴薯泥/馬告鹹蛋黃/羽衣甘藍

另一個和牛料理則是甘旨濃，A5和牛肋眼牛排，沾點胡椒、海鹽、蒜片入口，豐沛的油脂入口即化，一旁還有松露馬鈴薯泥及羽衣甘藍點綴，和牛的美味停留在口中久久不能散去~

蘋果醋

吃了這麼多大魚大肉後，來上一杯蘋果醋除去口中的味道，非常清爽，有轉味的效果，就可以準備迎接最後一道主食~

豐禾日粒-A5和牛筋 / 台中秈199號米 /飛魚卵

要了解鐵板燒的炒功，吃炒飯便能窺知一二，好久沒看到這種金包銀炒飯，米飯浸泡再蛋液中，吸收雞蛋的香氣，金黃色非常誘人，裏頭還有5種辛香料及A5和牛筋

大胃王的朋友還可以跟師父說要加量，我真的已經吃得超飽，本來還想說要打包炒飯。一聞到炒飯的香氣，瞬間胃口大口，炒飯跟飛魚卵同時在口中上演二重奏，口感豐富超飽足~

職人冷/熱飲－紅烏鮮奶／星空莓果茶／抹茶歐蕾

感謝完師傅無微不至的服務後，最後就是甜點飲品的階段，我們選擇在座位享用，多款飲品選擇，冷的熱的通攏總有。熱的星空莓果茶色澤鮮艷，酸酸的滋味配甜點超搭~

我身為抹茶控當然要點抹茶歐蕾，抹茶不會苦澀，微微甜度我很喜歡！另一款人氣鮮奶茶則是，紅烏鮮奶茶韻味十足，紅烏龍香氣我很喜歡～

主廚甜點－稚嫩老靈魂 / 鐵觀音布丁 微醺深夜 / 威士忌可可蛋糕

至於甜點更是延續饗賓集團的高品質，我本來就很愛吃饗食天堂的甜點，旨醞的四種甜點我通通吃了一輪，結論就是都很好吃，而且不會太甜！

鐵觀音布丁是裏頭最甜的品項，布丁綿密茶味濃厚，細緻的口感入口即化；威士忌可可蛋糕酒味不會太重，可可香醇帶點微微苦香，這款大人系甜點激推～

主廚甜點－青澀年華/白蘭地鳳梨生乳酪 靜靜的美好/ 蘭姆泡泡蘋果蛋糕

白蘭地鳳梨生乳酪是管家超推的口味，吃得到一塊塊鳳梨，搭配鹹香的生乳酪，搭配得天衣無縫，一旁還有馬卡龍畫下結尾，如果只能選一種，我會推薦這一味

蘭姆泡泡蘋果蛋糕，吃得到蘋果果肉，蛋糕體濕潤不乾乾的，一旁的鮮奶油慕斯，增添不少濕潤度，尾韻淡淡的蘭姆香，給人無限的幻想，剛吃完就想再來一塊

旨醞 鐵板料理 ４大特色

1. 雙北最新鐵板料理專賣店，38樓坐擁180度絕佳景觀，過節慶生的絕佳用餐選擇，14品全新菜單只要2280+10%就能吃到，加400元還能升級為帝王蟹15品套餐！

2. 嚴選活體龍蝦、鮑魚，堅持用最新鮮的食材，一入口大海彷彿就在眼前。烤過的帝王蟹甜份湯汁全吃得到，干貝漢堡又大又鮮又甜，金粼百魅午仔魚外脆內軟，每道海鮮都驚為天人～

3. 嚴選日本A5和牛肋眼，微醺肋眼捲充滿驚喜、甘旨濃入口即化，不吃牛也可以換成雞腿肉。陸海的美味來趟旨醞大飽口福，從開胃菜道甜點，一道接一道完全無雷超好吃

4. 服務無微不至，貼心管家用心款待，包廂空間很適合聚會辦活動，加入饗賓會員可以集點換好禮，生日還有甜點免費享用，想吃旨醞別忘了要先提早訂位喔！