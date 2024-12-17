文化大學人氣美食推薦 ，美軍宿舍改建絕美台北景觀餐廳！

【阿緹卡Pizza專賣店】擁有戶外草地、庭園座位，不但是親子友善，亦為寵物友善餐廳唷〜

身為台北人後山的陽明山，是許多人假日踏青族的最愛

陽明山一日遊行程必玩必吃，跟著NICO一起走，Let's Go〜

今天我們來到「阿緹卡Pizza專賣店」，陽明山美軍宿舍餐廳推薦，來到陽明山必去餐廳

美軍宿舍改造的，是美國鄉村風的白色木屋喔！

前院有著大草皮跟樹蔭，來到這就像回家一樣的舒適，戶外的座位區有草皮超棒的

，能再這麼棒的環境裡用餐，超幸福〜

至可惜我們當天前往下著不小的雨，我們一行人就緩緩地撐傘在雨中漫步

不能在草皮上跑跑好可惜，只能站在門外拍照過過癮了…….

餐廳有特約停車場，草山小鎮停車場(消費300可折抵一個小時)

菜單有許多異國料理，很適合聚會，帶毛小孩去也很適合

牽繩就可以入室內用餐，也可以坐椅子，是很多遊客非常喜愛的親子寵物友善餐廳！

餐廳保留了老屋的架構，室內挑高空間，讓人一進到室內感覺非常舒服，視野上的感受很優呢

室內區座位很多，主要是二人、四人為主最多，也不會感覺太擁擠

特別的是面對中庭的窗台前的座位，一窗一風景，一邊用餐一邊望著大片草地，超CHILL〜

飢腸轆轆的我們坐定位後就先來點餐吧

提供羅馬方形披薩，燉飯、義大利麵、沙拉、排餐、牛排等義式異國料理為主

重點是，他們家內用氣泡水免費喝〜到〜飽〜

這次點的雙人套餐份量又很實在，可以3人吃，雙人套餐才1599，換算下來，價錢的話也不貴

雙人套餐做成3人份會不會不講武德啊…..

滿滿一整桌的雙人套餐〜超級澎湃！

好了〜我們要開始開動了

【西班牙火腿凱薩沙拉】

滿滿的帕瑪丹諾起司粉撒在新鮮的沙拉上，清爽的口感增添一絲鹹香

清脆的葉片，咬下咖滋有聲，甜美的蔬菜配上濃厚有些酸甜的醬汁，吃起來口感溫潤油而不膩

鹹香夠味的西班牙火腿配上醬汁份量恰到好處的沙拉相得益彰，十分開胃！

【迷迭香烤全雞】

烤雞香氣撲鼻而來〜

獨特的香氣與雞肉融合在一起富有層次感，透過醃與烤，讓雞肉完美吸收醬汁與香料的風味

肉質軟嫩又多汁！

烤雞散發迷人的香草味，雞肉鮮嫩多汁、清爽可口，吃起來自然香甜

眾人瞬間秒殺哈哈

【油封蒜味薯條】

薯條的調味料除了油封大蒜、鹽，還會刨上新鮮的帕瑪森起司

金黃細薯吃起來香酥，綿密鬆脆集於一身，停不下來一根接一根，誰說薯條只能是配角！

【松露菌菇燉飯】

最喜歡菌菇和松露飯的融合

濃厚的菌菇香氣，一邊咀嚼一邊在口腔釋放香氣〜

每一口都能吃到多層次豐富口感與濃濃松露風味，忍不住一口接一口，停不下來的美味

【主廚濃湯+麵包】

今天主廚濃湯是松露蘑菇濃湯，一入口就有濃濃的松露味，不會吃膩的那種！

烤香蒜麵包也可以沾著濃湯一起吃，無論是單喝湯還是沾著麵包一起享用都超級幸福〜

【西西里海鮮披薩+松露菌菇起司披薩】

陽明山最好吃的義大利PIZZA！就在陽明山草山小鎮阿緹卡Pizza專賣店！

吃過方形Pizza嗎？

超特別！擺放在木盤上，讓人眼前一亮！這可是正宗的羅馬披薩！！！

不同於一般常見的義式拿坡里披薩，披薩皮的製作類似意大利佛卡夏，而且涼掉也好吃！

更提供桌邊服務，披薩送上來時，服務人員會直接將帕瑪森起司用刨刀現刨

，滿到不行的起司覆蓋在披薩上面，有沒有超級療癒的呀〜

帕瑪森起司就是要現刨最對味，增加披薩的適當鹹味

方形披薩餅皮厚實且帶有嚼勁，與台灣的窯烤披薩餅皮相比，比較厚實一些

麵包入口有Q度，本身都很有味道，嚼得出麥香，很有水準

方形披薩料超多！

海鮮配料很多，有蝦子、中卷、鮭魚等餡料，味道搭得很棒

松露的香氣完美融合，與起司併令人喜愛的濃郁奶香味，完全是高檔披薩的極致美味！

如果你也跟我一樣甜點控，那你絕對不能錯過他們家的甜點【焦糖布丁+提拉米蘇】

【焦糖布丁】

這個大家都喜歡的焦糖布丁，散發醇厚焦糖的香氣

口感Q彈滑順，入口後濃濃的奶香和蛋香在嘴巴裡擴散，搭配甜中帶點微苦的焦糖

，在口中達到非常完美的平衡，就是「入口即化」的滑順綿密感〜

簡單卻能讓人意猶未盡的甜點！

【提拉米蘇】

是甜點控們最愛的「大人系蛋糕」

有著淡淡的酒香和可可粉的獨特香氣，濃郁的風味和軟綿綿濕潤的口感讓人愛不釋口！

【實驗義式摩卡】

實驗室DIY冰咖啡，可以自己操作DIY

很像在實驗室裡一樣，量杯裝著冰塊，旁邊有鮮奶、奶泡

喝飲料的同時也增加趣味性，好喝又好玩〜

【特製水果茶】

多種水果混合而成，果香馥郁與茶韻交融，微酸帶甜香氣清新

非常適合喜愛喝水果茶的人唷！！

【草莓泡泡】

美美的漸層飲料，超美色系飲品讓你美味、視覺一次擁有！

可爾必思加上草莓果汁，最後用藍莓的果粒串當點綴，而且顏值超高超好拍

入口中蔓延隨之而來的是甜甜的草莓風味喝起來清爽順口，口感層次分明

少女會愛的口味，哈哈

【蜂蜜檸檬】

蜂蜜的溫和甜味和檸檬的清爽酸味的完美結合〜

不會太酸不會太甜，味道剛剛好

小珊珊碎碎念：

道道餐點令人驚艷！超好吃！

真的不用怕吃不飽，沙拉、披薩、燉飯、烤雞、飲料都一次滿足

尤其是方形的厚披薩，令我們稱讚不已，厚實Q軟，越嚼越香，很好吃〜

更是寵物友善餐廳唷！一起帶毛孩們外出陽明山踏青去吧！

【INFO】

【阿緹卡Pizza專賣店Antica58】

▶地址：台北市士林區凱旋路58號(草山小鎮內)

停車場：草山小鎮停車場(消費300可折抵一個小時)

▶訂位電話：02-2862-2288

線上訂位：https://reurl.cc/WkWjKZ

▶營業時間：一-五 11:00-20:00/六日 11:00-21:00

▶官方臉書：阿緹卡Pizza專賣店Antica58

▶官方IG：阿緹卡Pizza專賣店Antica58（@antica58.pizza）• Instagram 相片與影片

▶官方抖音：ANTICA58_ (@antica58_) | TikTok

V提供WIFI V一成服務費 V寵物入內(V可落地 V可上椅)