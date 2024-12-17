台南親子餐廳推薦!

台南三井outlet必吃美食「Mochi Mochi 鬆餅屋」，是我們很喜歡的一間餐廳，之前開在台南大遠百，就已經到訪多次，以輕盈與強調視覺效果的舒芙蕾為主打，餐點也很精緻。

這次來用餐，發現菜單做了些變動，點了超浮誇桌邊瀑布秀的瀑布漢堡、夢幻瀑布舒芙蕾、還有神奇的桌邊泡泡秀、一鍋三吃的釜飯，每一道都充滿驚喜!

推薦給台南想找親子餐廳、家庭聚餐或是情人約會餐廳、好友聚會餐廳的朋友參考，也是很適合打卡超好拍的網美餐廳唷。

Mochi Mochi 鬆餅屋哪裡吃

「Mochi Mochi 鬆餅屋」的位置就在台南三井outlet 1F靠近南側門，台南三井outlet有超過180個店鋪進駐，來用餐可以順便購物超方便，現在聖誕節期間還有超漂亮的聖誕樹可以拍。且開車騎車來用餐都方便，直接可以停商場的停車場。若是搭乘高鐵也很方便，台南三井outlet緊鄰台南高鐵站，出站直接就是商場。

▼「Mochi Mochi 鬆餅屋」的位置就在台南三井outlet 1F靠近南側門，位置很顯目好找，高雄義享天地電目前也正在籌備中，預計2025年 1月會開幕，高雄人可以期待一下喔。

Mochi Mochi 鬆餅屋的用餐環境

「Mochi Mochi 鬆餅屋」店的外觀是以白色為主體。內部裝潢主要為白色與藍色、黃色的搭配，配合柔和的黃色燈光，桌椅與地板則是以木質的材質打造，呈現出夢幻又溫柔的氛圍，後方則是有一個小小的透明開窗區，做為半開放式的廚房，可以看見舒芙蕾的製作過程，有夠療癒，真的是走進來就讓人感覺很放鬆。





Mochi Mochi 鬆餅屋的菜單

「Mochi Mochi 鬆餅屋」的餐點選項種類非常多，光是菜單就有將近20頁，無論是吃早午餐、午晚餐或當下午茶、點心或僅僅逛街逛累，想要喝杯飲品、吃個甜點都可以找到適合你的，吃巧也可以吃飽。

「Mochi Mochi 鬆餅屋」主要提供餐點有第一極上釜飯、鍋物、日式蛋包飯、瀑布漢堡、義大利麵、幸福舒芙蕾系列、炸物、溫沙拉、咖啡系列、夢幻泡泡飲系列、鮮榨果汁、特調果汁、smoothie系列、whipped drinks系列、水果茶系列、TWG熱茶系列，菜單頁面太多，僅放上我點的餐點四頁，其餘完整菜單與最新菜單請至官網查看。

親子友善餐廳Mochi Mochi 鬆餅屋

為了讓有帶小孩來餐的家長可以安心用餐，「Mochi Mochi 鬆餅屋」有額外提供畫紙與彩色筆(需歸還)給小朋友畫畫殺時間，在等待餐點時，都可以跟服務人員拿取。

Mochi Mochi 鬆餅屋餐點推薦

雙色巧克力瀑布舒芙蕾

幸福舒芙蕾系列是「Mochi Mochi 鬆餅屋」的主打，有冰淇淋舒芙蕾跟瀑布舒芙蕾兩種，之前吃過了他們的冰淇淋舒芙蕾，這次來嚐嚐IG超紅也是全台唯一的瀑布舒芙蕾。

▼採現點現做，由於是半開放式廚房，直接從透明玻璃窗就能看見製作過程，真的太療癒。

雙色巧克力瀑布舒芙蕾 $ 388元

上層的是以黑巧克力搭配奶香白巧克力卷卷，舒芙蕾蛋糕體也是以巧克力製作，旁邊裝飾了新鮮水果，光是這個視覺就先給滿分。

把外層的塑膠膜往上一拉，雙色巧克力醬一瞬間如瀑布般狂瀉而下，超療癒的，給人滿滿的驚喜。舒芙蕾口感輕盈柔軟，巧克力醬與奶香白巧克力醬雙醬的調和，讓整體的滋味，不過度甜膩，也更柔滑，好讓人喜歡。

招牌雙色起司瀑布漢堡

「Mochi Mochi 鬆餅屋」的瀑布漢堡有獨家推出的桌邊瀑布秀，在IG上一樣超火紅，也是我們這次來用餐鎖定一定要點的。服務人員上桌是以鐵板放置一個大約15公分高的手打牛肉堡，數一數應該大約有十層，光是漢堡本身就很吸睛。

招牌雙色起司瀑布漢堡 (牛肉) $398元



上場的桌邊瀑布秀，是以濃郁的起司流醬淋在漢堡上，此時鐵板會滋滋作響，整個熱氣與香氣立刻竄起，接著再擠上焗烤黃起司，趁熱吃還會牽絲，讓浮誇的視覺整體拉到最滿。

「Mochi Mochi 鬆餅屋」的漢堡排除了以日式漢堡排的作法洋蔥提出甜味外，還添加了日本黑豆醬油、味噌、日式麵包屑等日式調味料增加風味，搭配獨家手法手打出紮實口感的漢堡排，再以鐵板煎出香氣，不僅保有Juicy肉汁，厚度與紮實度都很好。

豪華雙拼極上の釜飯

豪華雙拼極上の釜飯 (鯖魚&烤雞) $498元

新推出的釜飯是目前的強打，主推一鍋三吃，據說推出後好評不斷。我們點的豪華雙拼極上の釜飯 (鯖魚&烤雞)，一上桌根本滿到看不到底下的釜飯，配料也很豐富，整體份量不小，因為這道料理比較費時，加上都是採現點現製作，大約需要等上 20 分鐘喔。

強調是以自家熬煮雞高湯取代水去煮出的米飯，飯粒吃起來有天然的鮮雞湯味，加上米是選自花蓮富里的一等米，口感Q彈，一吃可先品嘗米飯的原味，與烤雞、鯖魚的香氣。

原本充滿鮮味的米飯，就已經讓人覺得滋味很好。二吃加入配料拌入飯中後，增加了更豐富的滋味，又把香氣往上拉一層。



三吃加入茶壺中的野菇雞湯，以茶泡飯的方式吃，又更增加了層次感，讓人不自覺一口接一口，很適合老人跟小孩吃。我們特別喜歡「Mochi Mochi 鬆餅屋」的釜飯，一鍋三吃有趣味，份量足，口味也好吃，野菇雞湯單喝也很好喝，可免費續一次，裡面有一顆手工雞肉丸也很特別，好吃。

義大利波隆那風味番茄風味義大利麵

義大利波隆那風味番茄風味義大利麵 炸蝦天婦羅 $398元

選用新鮮熟成番茄和細緻的絞肉，製作出義大利波隆那風味的肉醬，搭配口感彈牙的義大利麵，上面擺上霸氣的炸蝦天婦羅，視覺與味覺的呈現都是剛剛好。

夢幻泡泡飲

招牌莓果氣泡飲 $228元 &波蘿神薄荷氣泡飲 $208元

如果你是親子、家庭族群或網美，推薦來用餐必點氣泡飲系列，因為這個系列是有桌邊氣泡秀的，超級好拍又療癒，也是餐廳裡最受小朋友喜歡的，服務人員上桌會先端上飲品，最後再飲料上方點上一顆泡泡，泡泡可以戳破，超夢幻的，小朋友都說像在變魔術一樣。

使用法國樂比天然莓果果泥及新鮮莓果調配出的「招牌莓果氣泡飲」，酸中帶點微甜，是情人的戀愛滋味，很清爽。

新上市的「波蘿神薄荷氣泡飲」，是以鳳梨為基底的綜合果醬加入薄荷葉，酸甜中帶點清涼味，清新又消暑。

Mochi Mochi 鬆餅屋整體評價

原本就到訪多次的「Mochi Mochi 鬆餅屋」，之前都點他們的溫沙拉跟冰淇淋舒芙蕾，這次點了不同的餐點通通都無雷。

釜飯吃得飽一鍋三吃又很趣味，整體滋味很鮮；淋起司醬的瀑布漢堡太浮誇，手打牛肉堡也沒讓人失望；雙色巧克力瀑布舒芙蕾私心推薦一定要點，是我今天最喜歡的，吸睛又好吃；桌邊秀的泡泡飲也好夢幻，餐點也道道讓人驚喜，推薦給大家。