前陣子媽媽身題微恙，痊癒之後胃口也不好，

又剛好這陣子鋒面來襲，就帶媽媽來吃點好吃的補補身體

今天我們來到位於南投草屯的屯鱻火鍋，是在地火鍋吃到飽名店，

在網路上號稱是被BUFFET耽誤的火鍋店，

我們可得好好的嘗試一下

餐廳旁就是停車場的入口，停車位還蠻多的。

餐廳自有停車場，對於用餐的顧客真的十分友善，也方便多了。

餐廳入口門邊，都有卡皮巴拉可愛的造型壁貼裝飾，

連媽媽也被這可愛的裝飾給吸引，

也想要跟超cute的卡皮巴拉合影

餐廳入口門邊，有待位區可稍作休息，還有卡皮巴拉的玩偶，

媽媽也開心的抱著合照^^

一樓用餐區蠻寬敞的，開放空間可以清楚的看到工作人員在內備料

原來，現在屯鱻火鍋正推出卡屯巴拉～是愛吃火鍋的卡皮巴拉的季節限定活動！

除了原本的十種鍋底之外，

還有季節限定的燒酒雞鍋跟活動限定的豚骨火鍋，

那我們一定要嚐嚐

點好鍋底之後，先來拿火鍋料

不過，在拿火鍋料的路上，太多誘惑了

難怪網友會說屯鱻火鍋的自助百匯超誇張，品項真的讓人目不暇給！！！

火鍋料區也很誇張，蔬菜樣式超多，連麵都有七八種可以選

海鮮類也是誇張，

蛤蜊、鳥蛋、魚皮...，還有各種餃類，竟然我還看到淡菜！

一般火鍋店會用成一管單品的蝦仁漿或花枝漿，

屯鱻火鍋這邊直接大氣的做成一顆顆的花枝滑、墨魚滑，體積像福州丸一樣大。

肉品更不用說了，

不論牛肉、豬肉、羊肉，都是一盤一盤自行取用，而且不怕你吃，服務人員補的也很快

霜降牛、梅花豬、雪花牛，拿好拿滿，我們是肉肉大富翁

港點區品項很多，十個蒸籠內應有盡有，

燒賣、造型包、腸粉、鳳爪、牛肚，我都好想吃啊

日本美食祭熟食區，有五道熟食，可不一般。

要不要讓人吃火鍋啦，舀一匙鮭魚鬆炒飯，還有和風薑燒煮魚，就得狠下心換別的區域夾菜

結果隔壁就是日本料理區，有生魚片、花壽司和手捲，花壽司品項也太多了吧

一轉頭我又淪陷了，這邊是生猛海鮮區啊！

趕快把手上的火鍋料跟剛剛裝滿的日式料理端回桌上

生蠔、雞佛、海螺、中卷、白蝦、鯛魚，

等等，還有三點蟹...

果真生猛海鮮！

不行不行，我要回歸正常的飲食順序

先吃一點開胃菜，生菜品項有十多樣拿一些蘿蔓、小黃瓜，再拿一些黑豆、地瓜

單品的開胃菜也很多樣，

芥子生蠔跟和風鱈魚肝，口味比較厚重，但是也不會覺得腥。

蔬菜棒搭配的是草莓優格醬，沾著吃酸酸甜甜的，很開胃。

胡麻秋葵也很推薦，味道清淡的秋葵，加上香濃的胡麻醬跟柴魚片，不錯吃耶

開胃菜也有甜的喔

焦糖柳橙、梅子醋飲、抹茶草莓可頌、柚見蘋果醋飲，也都可以在吃主餐之前，先小小的吃一下。

往前走幾步，看到主廚豬腳和越光米飯，

這... ...，不讓我胖回去是不行的

烤物炸物專區

有牛蒡絲、唐揚雞、章魚小丸子、炸蝦天婦羅、天婦羅蔬菜餅、廣島牡蠣各式各樣的炸物，

烤物有鹽烤鯛魚下巴、明太子魷魚…，另外還有四種日式口味的披薩。

醬料有多樣的選擇，自由搭配

調配好醬料，我真的要先回去吃火鍋了，不然真的會淪陷在百匯裡面

這一桌真的很豐富，但是也讓我陷入選擇焦慮啊

燒酒雞鍋會附上一杯米酒，讓客人自由選擇要不要加，

媽媽在家煮都是用全酒，所以當然全梭了

滾了之後，整個香氣四溢，讓人感覺好補

三種鍋底都煮了海鮮，各有不同風味

原本以為燒酒雞煮三點蟹，可能不適合，沒想到反而更香呢

霜降牛川燙到呈現粉紅色，就可以吃了

我沾醬喜歡用辣椒、青蔥、蒜末，再加上一點白醋，這樣吃起來，牛肉的味道更清甜

不由得稱讚屯鱻火鍋的食材，真的有青才敢大聲！

這花枝滑、墨魚滑、白蝦滑，經過熱湯煮熟之後，每一口咬下，都可以感受到這三種食材的Q彈

要吃手捲，把桌上的夾子，拿到日式料理區，放進想吃的品項格子內，服務人員會把手捲送到桌上

炸物的沾醬也有好幾種選擇，我喜歡厚重的味道，就舀了些松露醬，沒想到炸牡蠣跟唐揚雞，沾上松露醬，還真好吃

吃了那麼多東西，來喝個飲料，竟然還有氮氣氣泡飲

檸檬紅茶加入氮氣，那氣泡很綿密，反而覺得很容易入喉

另外還有果汁、汽水、氣泡果汁、茶類、蘆筍汁...等罐裝飲料可以選用

吃飽之後，還有各式水果可以享用

怎麼可以忘記第二個胃呢

再怎麼樣，還是要吃甜點啊

櫥窗內有各種的點心、蛋糕，還有馬卡龍

還有巧克力噴泉，可以選擇店家串好的棉花糖、小餅乾或鬆餅，自己DIY喔

最後，當然還要來個冰淇淋，才是完美的結尾！

屯鱻火鍋選用兩個知名的品牌，哈根達斯跟莫凡比，告知服務人員，他們會協助挖給你喔

入口櫃台旁邊也有個杜老爺的冰櫃呦

今天假日，在整點的時候，會有吉祥物貓咪出來表演，

表演結束後跟吉祥物合照，可以獲得可愛氣球一枝

今天帶媽媽來到南投草屯屯鱻火鍋用餐，

看媽媽真的有開心。

除了多種的湯底可以選擇之外，還因為活動限定多了兩種，

而且還有品項誇張多的百匯，

讓原本胃口不好的媽媽，也主動去拿了好幾樣來吃，

也讓我們放心不少。

對於今天的食材，也是舉起大拇指說讚！

台中到草屯，其實車程也蠻快的，往後用餐，又多了一個好選擇^^

商家資訊

屯鱻火鍋

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電話：049-2323668 （線上訂位）

營業時間：平日11:00-1500/假日15:15/連續假日15:30（中間休息）

平日17:00-20:30/假日21:15/連續假日21:30

地址：南投縣草屯鎮育英街208號